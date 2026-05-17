Affari tuoi, De Martino incanta con la coreografia a sorpresa, poi il disastro di Alice: a casa a mani vuote Nella nuova puntata del 17 maggio gioca Alice che sogna fino in fondo 300mila euro ma torna a casa a mani vuote dopo averne rifiutato 75mila. De Martino incanta con la coreografia a sorpresa

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Affari tuoi chiude la settimana con la partita di Alice, imprenditrice nella pizzeria di famiglia dalla provincia di Rovigo che gioca con il compagno Cristiano, elettricista nella vita. Scopriamo tutto quello che è successo nella nuova puntata in onda domenica 17 maggio 2026 su Rai 1 condotta da Stefano De Martino.

Affari tuoi, puntata del 17 maggio 2026: cosa è successo

"Oggi ho inventato qualcosa per i nostri amici ubriaconi: il vino-colo che ti fa vedere tutte le bottiglie vicine e lontane" comincia Herbert Ballerina scatenando le risate del pubblico. "Durante la pausa abbiamo ricevuto un sacco di chiamate per il vinocolo" scherza Stefano De Martino che poco dopo da il via alla partita di Alice. La concorrente salva il tabellone dei pacchi rossi con i primi sei tiri e si guadagna un assegno da 35mila euro, velocemente tritato. Subito dopo, arriva il momento del balletto di Martina Miliddi, che essendo domenica, è accompagnata da Herbert nello stacchetto. La coppia si scatena a centro studio con abiti western e viene raggiunta da De Martino per una coreografia a tre che incanta il pubblico. Alice brucia i 100mila euro e il Dottore torna alla carica con la proposta di cambio, accettata dalla concorrente che prende l’11 e cede il 15. Il pacco appena lasciato mostra 30mila euro per il sollievo della coppia. "Tu vuoi dirmi che non sbirci nelle buste dei condomini? Il mio portiere mi dice sempre quello che c’è nella busta" scherza De Martino con il pacchista della Sicilia, portinaio nella vita. Dopo aver pescato i 75mila euro Alice rifiuta nuovamente i 35mila euro e raddrizza la situazione con due pacchi blu, lasciando tre pacchi rossi importanti nel tabellone, tra cui quello da 300mila euro, premio più alto del quiz dei pacchi.

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Affari tuoi, il disastro di Alice: a casa a mani vuote

Dai piani alti piove un nuovo assegno da 40mila euro, che mette in crisi la coppia: "Sempre più difficile, abbiamo investito nel ristorante e sarebbe una boccata d’aria importante per me e la mia famiglia e penso anche al mio piccolino" replica Alice, che poi decide di rifiutare con determinazione per puntare più in alto. "La partita si complica, dobbiamo stringere i denti" commenta De Martino dopo aver spacchettato i 50mila e i 200mila euro. "Come andate voi in geografia?" scherza il conduttore facendo prendere un colpo ad Alice, che subito dopo scopre di aver trovato il pacco blu da zero euro. Dopo il consueto ballo di gruppo il Dottore fa squillare il telefono rosso per proporre nuovamente il cambio, che viene accettato da Alice su consiglio di De Martino: "Se accetti il cambio potresti avere il 50% di possibilità di prendere i 300mila". Il consiglio del conduttore napoletano si rivela azzeccato, infatti, nel pacco ceduto c’è nascosto Gennarino, che entra in studio tra gli applausi generali. La partita entra nel vivo con 50 euro da un lato e i 300mila dall’altro e De Martino commenta: "Mamma mia che finale". Per aggiungere pepe al finale il Dottore domanda alla coppia di formulare una richiesta e loro decidono di non farla: "Non c’è offerta, vado fino in fondo" replica Alice mentre De Martino prepara l’assegno da 75mila euro, l’ultimo della serata. Dopo averci pensato assieme al marito, la concorrente decide di andare fino in fondo e a seguito di tanti momenti di tensione scopre di avere i 50 euro per la delusione generale. Alice torna a casa a mani vuote dopo aver rifiutato vari assegni tra cui quello da 75mila euro.

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