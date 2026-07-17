Affari Tuoi, penultima puntata nel caos: la gag finisce malissimo e De Martino sbotta: "Andate a casa" Nella puntata di Affari Tuoi del 17 luglio, Annalidia supera un inizio sfortunato e torna a casa con 30mila euro. A rubare la scena, però, è una gag che finisce nel caos e fa sbottare Stefano De Martino

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Affari Tuoi si presenta con la penultima puntata della stagione in onda questa sera, venerdì 17 luglio 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Annalidia, personal trainer dalla provincia dell’Abruzzo accompagnata dal fratello. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari Tuoi, puntata del 17 luglio 2026: cosa è successo

"Abbiamo iniziato a scavare verso il fondo" inizia De Martino dopo aver ascoltato l’invenzione della serata di Herbert Ballerina, che porta un guanto-orecchio, utile per chi suona il piano a orecchio. Annalidia parte eliminando due pacchi rossi che le cancellano la possibilità di vincere la tanto ambita automobile. "Ormai siamo agli sgoccioli, domani ultima puntata e vi annuncio: vi voglio tutti in costume da bagno" incalza il conduttore napoletano. Il Dottore muove la prima mossa con un assegno da 27mila euro, cifra che viene velocemente rifiutata dai due fratelli. La concorrente dice subito addio ai 300mila euro e, nel tentativo di raddrizzare la partita, invoca il celebre mantra con una richiesta speciale: "Voglio Lupo e Thanat insieme a Herbert Ballerina". Il trio si scatena al centro dello studio intonando: "Ora tu mi trovi un pacco blu". Stefano De Martino, divertito ma incredulo, li interrompe: "Ma voi avete mai visto una puntata di questo show o dormite?". Dopo aver sbirciato il pacco scelto da Annalidia, infatti, i tre restano senza sapere come reagire. Il siparietto, però, non porta fortuna: all’interno del pacco ci sono i 75mila euro. A quel punto il conduttore chiude la gag con una battuta: "Andatevene a casa, dai".

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Affari Tuoi, la vincita finale di Annalidia

Con una tripletta fortunata di pacchi blu, tra cui anche Gennarino e Martina Miliddi, Annalidia raddrizza la partita. "Se ci sono i 200mila euro spacco la chitarra" provoca Herbert Ballerina mentre sbircia l’ennesimo pacco scelto dalla coppia, che trova il pacco nero da 75mila euro, vanno in fumo anche i 100mila euro.Dopo aver accettato il cambio pacco, i due fratelli si ritrovano in mano un altro assegno da 20mila euro. Annalidia ringrazia e rifiuta. Con il pacco blu da zero euro balla tutto lo studio e la partita della personal trainer entra nel vivo con i due pacchi rimasti: 100 euro da un lato e 30mila dall’altro. A decidere il destino della concorrente ci sono le carte, dalle quali Annalidia si guadagna l’offerta da 15mila euro e deve decidere cosa fare. I due fratelli decidono di rifiutare per puntare al massimo e poco dopo scoprono di aver vinto proprio i 30mila euro. La perseveranza dei due premia sul finale e la personal trainer torna a casa con il sorriso dopo una partita iniziata con tanta sfortuna.

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