Affari tuoi, Dalila cita Gerry Scotti e De Martino la blocca: "Non si può", poi le lacrime per la maxi vincita Nella nuova puntata del 17 giugno giocano Dalila e il fratello Alex che trionfano con 100mila euro. De Martino alle prese con una battuta fuori luogo della concorrente

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Dopo lo stop di martedì 16 giugno, serata nella quale la Rai 1 ha lasciato spazio alla sfida dei Mondiali di calcio tra Francia e Senegal, Affari Tuoi torna con una nuova ed emozionante puntata. Stefano De Martino e la sua banda accolgono Dalila, store manager in un salone di bellezza da Campobasso accompagnata dal fratello Alex. Scopriamo tutto quello che è successo nella puntata in onda mercoledì 17 giugno 2026 su Rai 1.

Affari tuoi, puntata del 17 giugno 2026: cosa è successo

Dopo aver raccontato la sfortunata storia di Dalila, segnata dal furto dell’auto e di uno scooter e dal fallimento del suo negozio durante la pandemia, il conduttore napoletano cede la parola a Herbert Ballerina, che presenta l’invenzione della serata: "Ho portato il collare anti-strozza prete". Prima di iniziare la partita, la concorrente tiene a sottolineare di non essere particolarmente fortunata in amore e, senza immaginare le conseguenze, si lascia andare a una battuta: "Dai Stefano, la ruota gira", dice Dalila, richiamando lo slogan del quiz di Gerry Scotti. Una frase che viene subito stroncata da De Martino: "La ruota gira non si può sentire". Dalila comincia bruciando 50mila e 75mila euro mentre il Dottore comincia la sua partita con un assegno da 30mila euro, rapidamente tritata dai due fratelli. Nonostante l’energia, la concorrente trova una serie di pacchi rossi che viene smorzata solo dall’uscita del pacco blu da zero euro. Il Dottore torna alla carica con lo stesso assegno da 30mila euro, che viene nuovamente tritato da Dalila che scherza col Dottore: "Please Doctor qualcosa in più". La coppia prosegue con il sorriso ma brucia i 300mila euro, premio più alto in gara. "Altro che mantra, qua ci vuole l’acqua santa" scherza De Martino dopo la richiesta del mantra da parte di Dalila.

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Affari tuoi, la super vincita di Dalila

"Stefano non ha una bella faccia" dice Dalila e il conduttore replica: "Ma questo è per il caldo". "Dai Stefano che in famiglia abbiamo problemi cardiaci" incalza la concorrente scatenando le risate dei presenti. Dai piani alti arriva l’offerta da 26mila euro e Dalila decide di rifiutare in maniera verace: "La mia vita non è semplice e anche questa partita è uguale ma mi sto divertendo". La partita entra nel vivo e i fratelli pareggiano i conti col Dottore regalandosi un tabellone molto positivo con due blu da un lato e due rossi da 100mila e 200mila euro. Proprio quest’ultimo premio va in fumo mandando nello sconforto la protagonista odierna, che si rifa subito dopo con l’uscita del pacco di Martina Miliddi. La partita entra nel vivo con due pacchi rimasti, da un lato quello da 1 euro e dall’altro i 100mila euro, una situazione che porta il Dottore a offrire 33mila euro. Dopo averci pensato a lungo, Dalila decide di tritare anche quest’ultima offerta per puntare al massimo e con le lacrime agli occhi scopre di avere il pacco con 100mila euro. La concorente scoppia in un pianto di gioia e riscatta i momenti difficili. "Dalila riparte da qua" chiude Stefano De Martino tra gli applausi generali.

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