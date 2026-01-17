Affari tuoi, De Martino si fa serio e gela lo studio: "Mi dispiace, non scherzo". Maurizio vince in lacrime
Tante emozioni nella puntata del 17 gennaio di Maurizio, che torna a casa con 20mila euro. De Martino particolarmente coinvolto dall'inizio
Arriva il nuovo appuntamento con Affari tuoi e i telespettatori fremono, seduti davanti al televisore. Nella nuova puntata in onda sabato 17 gennaio 2026 su Rai 1, Stefano De Martino da il benvenuto a Maurizio, vigile del fuoco e istruttore di sci da Breuil Cervinia , per la regione Valle d’Aosta. A supportarlo nelle scelte c’è suo nipote Alberto, disegnatore tecnico nella vita. Scopriamo come è andata.
Affari tuoi, puntata 17 gennaio: cosa è successo
Dopo aver mostrato la foto dei sei figli di Maurizio, che confida di amare i rientri a casa della sera, quando riceve tutto l’amore e l’energia della numerosa famiglia, Stefano De Martino apre le danze della partita con l’ausilio della spalla Herbert Ballerina, che presenta la "campanulla", una campanella che non suona che va a completare il tabellone dei pacchi blu. "Io direi di cominciare dopo questa cretinata" commenta il conduttore tra gli applausi del pubblico. Dopo aver pescato due pacchi rossi importanti da 50mila e 100mila euro, Maurizio rifiuta la prima offerta da 30mila euro e prosegue. Una tripletta di pacchi blu, tra cui Gennarino, porta il buon umore in studio e il Dottore prova a fare il guastafeste: "Non ci sono offerte, cambio!" riporta De Martino. Il concorrente accetta e cede il pacco 17 per proseguire con il 9. "Sento i miei bimbi che dicono forza papà!" con queste parole il concorrente trita anche l’assegno da 40mila euro.
Affari tuoi, la vittoria finale di Maurizio in lacrime
Anche i 75mila euro vengono cancellati dai premi e Il Dottore ci riprova con una nuova proposta di cambio. Anche questa volta Maurizio accetta, lasciando il 9 e prendendo il 5. Purtroppo, subito dopo scopre di essere stato beffato dal Dottore, infatti, il 9 ceduto mostra i 200mila euro. "Se ci sono i 300mila me ne devo andare" scherza De Martino dopo aver consigliato di aprire il numero 17 ceduto dal concorrente. Fortunatamente il pacco mostra 1 euro. Altro assegno da 30mila euro e altro rifiuto da parte del vigile del fuoco. "Mi dispiace, non scherzo, li abbiamo trovati" dice De Martino commentando l’uscita dei 300mila euro, premio più alto in palio. Con un pacco rosso da 20mila euro da un lato e un blu da 50 euro dall’altro, Maurizio è pronto a giocarsi il tutto per tutto nel finale. Il Dottore aumenta la difficoltà proponendo l’ultimo cambio della serata, che il protagonista rifiuta. Maurizio scopre di avere i 20mila euro e tira un sospiro di sollievo dopo una partita difficile.
