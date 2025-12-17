Affari tuoi e il colpo di scena, De Martino sparisce: “E’ andato via”, poi il finale disastroso di Melania: "Che vergogna" Nella nuova puntata Melania e il gemello Andrea giocano una partita sfortunata e tornano a casa con 100 euro.

I telespettatori da casa fremono per una nuova avvincente puntata di Affari tuoi in onda su Rai 1. A tentare la scalata verso i 300mila euro nel popolare quiz show condotto da Stefano De Martino c’è Melania da San Lorenzo alle corti in provincia di Pisa, impiegata in un’azienda di mobili. Ad accompagnarla il fratello gemello Andrea. Vediamo cosa è successo nella puntata del 17 dicembre.



Affari tuoi, puntata 17 dicembre: cosa è successo

"Da questo momento sono affari tuoi" a pronunciare la celebre frase non è Stefano De Martino ma Herbert Ballerina, infatti, come spesso accade il conduttore ha lasciato spazio al comico per i primi sei tiri della partita. "Possiamo ricominciare da capo?" chiede Herbert visto che sembra portare sfortuna alla concorrente, che nei primi tre tiri ha trovato i due rossi più importanti: 200mila e 300mila euro. Gli ultimi due tiri utili a garantirsi il Jackpot di 3mila euro legato a Gennarino purtroppo non trovano il simpatico cagnolino. "De Martino è andato via, deve parlare con me, mi dica l’offerta" dice Herbert con la cornetta rossa all’orecchio mentre Stefano De Martino torna in postazione per proporre il primo cambio pacco della serata. "Sono tentata, ho una sensazione" commenta Melania che decide di lasciare il 18 per continuare con il 7, compiendo una scelta azzeccatissima visto che il pacco ceduto mostra zero euro. A seguito dei 50mila euro spacchettati, il Dottore si rifà vivo per la prima offerta della serata: "20 puntate che sei qua e 20mila euro" afferma De Martino. "Non ci penso nemmeno, andiamo avanti" risponde la concorrente. I tre tiri successivi mostrano 75mila, 10 euro e 200 euro. "Tre blu, quattro rossi e un pacco nero" riepiloga il conduttore napoletano che si accinge ad ascoltare la prossima mossa del Dottore: "Il Dottore alza l’asticella, tre tiri per il cambio". Melania e Andrea decidono di proseguire con il numero 7. La tripletta successiva spacchetta 5 euro, 30mila euro e soprattutto 100mila euro, eliminando il podio dei 3 premi più importanti dello show. "La situazione si complica adesso, tre tiri ora valgono 5mila euro" rivela De Martino, proponendo una degli assegni più bassi mai visti ad Affari tuoi. "Che vergogna" commenta Ballerina. I due gemelli rifiutano e poco dopo pescano anche 10mila e 15mila, eliminando totalmente i pacchi rossi e restando con l’unica speranza di avere un pacco nero alto. L’ingresso del simpatico Gennarino conferma che la partita si deciderà con 100 euro da un lato e il pacco nero dall’altra mentre il Dottore aggiunge pepe proponendo l’ultimo cambio della serata che Melania rifiuta. La partita dell’impiegata amministrativa si chiude male visto che il pacco difeso dalla coppia mostra 100 euro, mentre si scopre il valore del pacco nero che ammonta a 75mila euro. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

