Affari tuoi, De Martino rivela il cachet di Herbert Ballerina. Poi Davide manda in fumo 75mila euro Nella nuova puntata ci sono Davide e Sara, che partono male e finiscono peggio scambiando il pacco con 75mila euro e tornando a casa a mani vuote. De Martino svela il compenso di Herbert Ballerina

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Il divertimento non si ferma mai su Rai 1 grazie ad Affari tuoi, che conquista anche nella nuova puntata in onda venerdì 17 aprile 2026 su Rai 1. Stefano De Martino accoglie il pubblico e gioca con Davide, impiegato in concessionaria e la sua compagna Sara. Scopriamo tutto quello che è successo nella partita della coppia da Perugia.

Affari tuoi, puntata del 17 aprile 2026: cosa è successo

"Questo gioco è assurdo" commenta Herbert Ballerina dopo che Davide pesca velocemente una sfilza di pacchi rossi tra cui i 50mila, 100mila e 300mila euro. Il Dottore comincia con la proposta di cambio, accettata dalla coppia mentre De Martino decide di condurre, in maniera insolita, seduto piuttosto che in piedi: "Anche io ho il mio sgabello". La partita sembra indirizzata solo verso pacchi rossi e De Martino incalza: "Si mette male stasera". Dai piani alti arriva il primo assegno da 12mila euro, cifra che viene rifiutata da Davide. "Io non ho mai detto una cosa del genere" commenta il conduttore napoletano mentre Herbert lo accusa di aver predetto una lunga serie di pacchi blu: "C’è anche il notaio testimone eh" incalza il comico. Martina Miliddi riporta il sereno in studio con lo stacchetto che porta Herbert a invocare il bis. "Apri, nel pacco c’è il cachet di Herbert" scherza De Martino alludendo al pacco blu da 1 euro appena trovato da Davide.

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Affari tuoi, il disastro di Davide (a casa a mani vuote)

Mentre si scherza su delle fotografie che ritraggono Davide e la sua famiglia, la partita va tutt’altro che su un piano simpatico, infatti, tutti i pacchi rossi vanno in fumo ad eccezione dei 75mila euro: "Finchè ci sono i 75mila c’è speranza" commenta De Martino. Subito dopo, la coppia entra nel vivo della parita con due pacchi blu, ovvero Gennarino e lo "sgabrutto" inventato da Herbert e i 75mila che resistono. "Grazie per l’esperienza che arricchisce tantissimo a livello umano" commenta il protagonista odierno, che ci tiene a ringraziare De Martino. La puntata entra nella fase più calda e la coppia resta con lo sgabrutto da un lato i l’unico pacco rosso ancora in gioco, che rischia di mandare a casa i concorrenti con una cifra da capogiro. Il Dottore aggiunge pepe lasciando scegliere a Davide, che va scambiare il pacco per l’ultima volta: "Ho fatto il cambio perché Leonardo quando è nato pesava 3 kg e 133, un numero perfetto, per questo l’ho associato a mio figlio" spiega Davide. De Martino apre il pacco 3 e svela lo sgabrutto, facendo cadere lo studio in un "no" di delusione. "Eravamo ad un passo, peccato" chiude il conduttore.

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