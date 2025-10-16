Affari Tuoi, De Martino 'punge' Gerry Scotti: “2+2? Questo è il livello”. E Angelo scampa al disastro Protagonista della puntata in onda il 16 ottobre è un 24enne proveniente dal Molise, che si augurava di ottenere una vincita maggiore

Raiplay

CONDIVIDI

La puntata di Affari Tuoi andata in onda giovedì ottobre 2025 ha regalato al pubblico grandi emozioni grazie alla partita che ha avuto per protagonista Angelo, 24enne proveniente dal Molise dove fa l’elettricista. Ad accoglierlo il suono dele campane, visto che lui è originario di Agnone, città famosa per le campane. A quel punto è intervenuto Herber Ballerina, che ha sottolineato che questo avviene anche a Napoli, in riferimento a come vengono chiamate le persone di quella regione. Il comico si è presentato come fa ormai a ogni puntata, dicendo: "Herbert Ballerina, da Campobasso, ventriloquo". Ma non ha potuto fare alcuna dimostrazione del suo talento non avendo alcun pupazzo a disposizione.

Come di consueto, in apertura Stefano De Martino ha introdotto la new entry, Asia, proveniente dalla Liguria, dove è una studentessa e organizzatrice di eventi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di oggi (giovedì 16 ottobre)

Il concorrente ha rivelato di essere fidanzato con Jessica, ma di non averla portata con sé. Lui ha voluto essere previdente, per questo ha voluto al suo fianco il cugino, Alessio, che dovrebbe fare la guardia del corpo se dovesse arrivare una vincita importante. Angelo è in gara con il pacco numero 2, quale premio ci sarà tra 0 e 300 mila euro?

Prima di dare il via alla partita Stefano si è accorto di una presenza particolare tra il pubblico, un uomo somigliante al senatore Razzi.

Il ragazzo è partito scegliendo il numero 5, abbinato al Friuli Venezia Giulia, convinto che sia spesso abbinato ai 300 mila euro, così da sfatare una coincidenza, ma questa volta erano contenuti i 5 euro, equivalente al biglietto della Lotteria Italia. Già al terzo tiro è poi uscito "Gennarino", così da mettere via almeno un piccolo gruzzoletto pari a 2 mila euro, avendolo scelto nella prima tornata da sei. Purtroppo in questa tranche se ne sono andati anche i 100 mila euro.

È arrivata così la prima telefonata del "Dottore", che si è limitato però a proporre un cambio pacco, che il concorrente a però rifiutato di fare.

La partita sembra comunque proseguire in maniera piuttosto fortunata, con l’eliminazione dei pacchi da 200, 10 e 100 euro, insomma davvero difficile prevedere di meglio in un’unica tripletta. Il "Dottore" è così intervenuto nuovamente, questa volta con un’offerta economica, che Stefano ha soprannominato da "medico di base", visto che è pari a 33 mila, in riferimento alla frase che spesso il medico pronuncia, ovvero "Dica 33". Un numero considerato discreto, ma rispedito al mittente.

Alla ripresa, però, viene scelto il pacco più elevato, quello da 300 mila euro, per questo De Martino prova a prenderla con filosofia, sottolineando che "ora può solo andare meglio". Successivamente non va comunque molto meglio, con la selezione di quello da 75 mila euro. A questo punto il concorrente prova a chiedere una mano alla fortuna, nella modalità che il pubblico ha imparato a conoscere, il tocco al fondoschiena di Herbert Ballerina, da parte però del cugino di Angelo, che lo sta assistendo. Funzionerà? La risposta è positiva, il ragazzo ha infatti tolto dal gioco i 50 euro.

A sorpresa, il 24enne accetta di cambiare il pacco come proposto da Pasquale Romano e sceglie il numero 4, sulla base di un ragionamento semplice: prima aveva il 2, per questo 2-2 fa 4. Non poteva quindi che intervenire Stefano, con una piccola frecciata ormai non così inaspettata a Mediaset e a chi sottolinea che "Affari Tuoi" si basi solo sulla fortuna e non sul talento: "Questo è il livello delle persone che noi cerchiamo" – ha detto. Più volte, infatti, sia Pier Silvio Berlusconi sia Gerry Scotti hanno sottolineato come a "La Ruota della Fortuna" vengano premiati il talento e l’intelligenza, mentre nel game Rai tutto si basa soprattutto sulla buona sorte.

Angelo ha così voluto togliersi lo sfizio e capire cosa fosse contenuto nel pacco che aveva inizialmente, dove c’erano 0 euro. La scelta fatta poco prima è stata quindi azzeccatissima!

Purtroppo però poco dopo viene eliminato il pacco più alto rimasto, i 200 mila, non si può che sperare che nel "Pacco Nero" ci sia qualcosa di meglio. Poco dopo il 24enne seleziona proprio quello, dove si trovavano fortunatamente solo 200 euro.

La sfida si chiude con due pacchi decisamente opposti 20 e 30 mila euro. Questo porta il "Dottore" a offrire 15 mila euro, definita "equa e calibrata su quello che resta", come detto da Stefano. In considerazione di come sono andate le cose, il cugino invita Angelo ad accettare. Lui ragiona, facendo riferimento al detto. "Tra il certo e l’incerto scelgo il certo", per questo decide di tornare a casa con i 15 mila euro, a cui si aggiungono i 2 mila euro di "Gennarino".

Non resta che scoprire cosa c’era nel suo pacco, il 4, che al ragazzo ricorda il giorno in cui si è fidanzato. Purtroppo qui c’erano 30 mila euro, per questo De Martino ha voluto concludere dicendo: "A volte è meglio scegliere l’incerto, almeno in questo gioco".

Potrebbe interessarti anche