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Affari tuoi, De Martino imita Gerry Scotti e gli ruba lo slogan: "Compra una vocale". Poi gelo in studio per Martina Miliddi

Nella nuova puntata del 16 marzo gioca Leila, appassionata di tarocchi, che torna a casa con 53mila euro. De Martino gioca ad imitare Gerry Scotti e lo stuzzica

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Affari tuoi continua a divertire i telespettatori e macinare ascolti nell’orario dell’access prime time e non manca nemmeno con il nuovo appuntamento in onda il 16 marzo 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca a centro studio con Leila, visurista per la regione del Friuli-Venezia Giulia, accompagnata dal fratello Nadir, metalmeccanico nella vita. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 16 marzo 2026: cosa è successo

Si comincia, come ormai d’abitudine, con la freddura di Herbert Ballerina, che si presenta scatenando il pubblico "Io creo motti che fanno male alle caviglie, faccio slogan". Prima di cominciare con la partita, De Martino ci tiene a sottolineare che Leila è una grande appassionata di tarocchi e le porge una domanda: "Cosa significa il numero 10 del pacco che hai pescato?" e lei risponde: "Rappresenta la ruota della fortuna". Subito dalla regia parte la sigla dello show condotto da Gerry Scotti, mentre De Martino sorride e incalza: "Magari porta bene". Gennarino arriva al primo colpo assicurando il jackpot da 3mila euro, mentre con i tiri successivi, Leila brucia 200mila e sblocca Martina Miliddi, che si esibisce in una coreografia con tanto di tavolo a centro studio. "Non volevamo non applaudire, non pensavamo fosse finita" commenta De Martino dopo che la ballerina, ferma sul tavolo, aveva finito senza ricevere il caloroso benvenuto dallo studio. "Anche lei lo ha commentato in maniera dura, per quanto sorridendo: "È la fine più brutta di sempre. Andata così male?" chiede lei scherzando, mentre Herbert incalza: "Siamo rimasti a bocca aperta".

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Affari tuoi, la vincita di Leila (con beffa al Dottore)

Il pacco 10 della Ruota della Fortuna non piace a Leila, che lo lascia per continuare con il numero 7. "Vuoi comprare una vocale?" scherza De Martino mentre sbircia nel pacco appena ceduto, che svela il "piano b", l’invenzione della serata di Herbert. Tornando alla partita, Leila manda in fumo anche i 75mila e 100mila euro tra altri rossi pescati e il dottore propone un assegno da 25mila euro, cestinato senza troppi ripensamenti. "Ridi buffone, ridi" scherza De Martino al telefono col Dottore, canticchiando il brano "Carrozzone" di Renato Zero, mentre Leila rifiuta cambio e offerta da 15mila euro. Dai piani alti l’assegno sale a 35mila euro, assegno che viene tritato nuovamente senza pensarci su due volte. Oltre ai 20mila, anche i 300mila euro vanno in fumo, complicando la situazione e Leila resta con un pacco rosso in gioco, ovvero quello da 50mila euro e un blu da 10 euro. Il Dottore aggiunge pepe proponendo l’ultimo cambio della serata, ancora una volta rifiutato dai fratelli. Dopo la solita manciata di secondi di pubblicità, De Martino svela il contenuto del pacco di Leila, che vince 50mila euro. I due fratelli tornano a casa con 53mila euro e tanta felicità.

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