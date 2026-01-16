Affari tuoi, De Martino punge Gerry Scotti e gli scippa lo slogan: "La ruota gira". Poi la vittoria dei gemelli Nella puntata del 16 gennaio, i gemelli Maurizio e Marco giocano la partita quasi perfetta e vincono 51mila euro. De Martino si diverte con le frecciatine a Gerry Scotti e Samira Lui

Nuova divertente puntata di Affari tuoi in onda venerdì 16 gennaio 2026 su Rai 1. A vedersela con il Dottore ci sono oggi i gemelli Maurizio e Marco da Varazze, rispettivamente giornalista e impiegato postale. Stefano De Martino ricorda tutti i premi del tabellone ai fratelli e svela l’invenzione della serata di Herbert Ballerina, ovvero il "gnoccalendiaro", un calendario che segna tutti giorni il giovedì. Scopriamo cosa è successo.

Affari tuoi, puntata 16 gennaio: cosa è successo

Prima di iniziare la partita, Stefano De Martino ci tiene a salutare un telespettatore, tale Giorgio che tutti i giorni, dopo aver visto la puntata di Affari tuoi, ci tiene a scrivere sui social che lui e Herbert insieme sono inguardabili. "Scusa se facciamo schifo" scherza il conduttore, mentre il comico incalza: "Perché ci guardi tutte le sere allora?". La partita comincia con i primi sei tiri che scorrono indolore e assicurano anche il jackpot da 4mila euro legato a Gennarino. Il Dottore muove la prima mossa con un offerta da 40mila euro, cifra importante che però non soddisfa i due fratelli. Il conduttore napoletano è scatenato e lancia una frecciatina alla concorrenza Mediaset: "In questo gioco conta solo la fortuna, non serve abilità" alludendo alle critiche che spesso piovono sul quiz dei pacchi, e poi incalza "Ricordatevi che la ruota gira!" prendendo in prestito lo slogan dello show di Gerry Scotti e Samira Lui n onda su Canale 5. I gemelli mandano in fumo i 300mila euro, premio più alto in palio e poi rifiutano un assegno da 25mila euro. L’offerta successiva dal Dottore è di 30mila euro, una cifra che ancora non fa gola a Maurizio e Marco.

Affari tuoi, la vincita dei gemelli Maurizio e Marco

Anche i 50mila euro vengono cancellati dal tabellone e il Dottore torna alla carica: "Le mie speranze appese allo zero" dice al telefono, sottolineando di aggrapparsi all’unico pacco blu rimasto e proponendo il cambio. I due fratelli credono nel pacco 12 pescato all’inizio e subito dopo pescano il blu da zero euro. Questa grande chiamata permette allo studio di gridare in coro "Soldi sicuri", visto che restano solo pacchi rossi in palio. "Di solito gridiamo blu, ma non ci sono più, situazione atipica" commenta De Martino, mentre il Dottore con le spalle al muro propone un altro cambio, anch’esso rifiutato. Un tiro velenoso mostra i 200mila euro e si va verso il finale con due pacchi rimasti; 20mila da un lato e 75mila dall’altro. L’ultima offerta del Dottore è esattamente la metà della somma dei due pacchi, ovvero 47mila e 500 euro. Marco e Maurizio accettano e tornano a casa con l’obiettivo che si erano prefissati. Poco dopo il pacco dei concorrenti viene aperto e mostra 75mila euro. Rammarico finale per i due gemelli, che tornano a casa con quasi 20mila euro in meno.

