Affari tuoi, la richiesta di Elisa fa sbottare De Martino: "Non ho parole". Poi il sollievo finale: "Meno male" Nella puntata del 16 febbraio gioca Elisa, da Roma, che torna a casa con 18mila euro e tanti rimpianti. De Martino scioccato dalla mossa della concorrente

Affari tuoi torna con una nuova puntata, in onda lunedì 16 febbraio 2026, su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Elisa, dipendente di un ospedale di Roma, che sfida il Dottore con mamma Carla, cameriera di sala in un hotel. Scopriamo cosa è successo.

Affari tuoi, puntata 16 febbraio: cosa è successo

Dopo aver ascoltato la presentazione della "Fint-acqua", un acqua che non bagna portata da Herbert Ballerina, De Martino da il via alla partita di Elisa, che nei primi sei tiri fa fuori solo i 100mila euro tra i pacchi rossi. La gara prosegue, e dopo aver rifiutato l’offerta di cambio del Dottore, la concorrente brucia anche i 75mila e i 200mila euro. Dopo aver cambiato il pacco 2 per il 18, il Dottore propone un assegno: "Si torna a parlare di offerte, un tiro adesso vale 25mila euro", dice De Martino, mentre Elisa non ci pensa nemmeno: "Grazie Doc, tritiamo". Arriva il momento di Martina Miliddi, che questa sera si esibisce, in completo bianco, sulle note di un charleston anni 20. Il Dottore alza la posta a 30mila euro: "Pesano, però rifiuto e trito" continua Elisa, con determinazione. "Manca qualcuno stasera" commenta il conduttore napoletano, riferendosi a Gennarino, ancora non trovato tra i blu. "Con 200mila vado a casa Dottore" provoca Elisa, che dopo aver trovato il simpatico cagnolino, si guadagna un assegno da 35mila euro. Altra offerta, altro rifiuto al suon di "trita tutto".

Affari tuoi, la vincita di Elisa e lo stupore di De Martino

La puntata entra nel vivo e mamma e figlia restano con un unico pacco blu da 50 euro e ben 2 rossi (tra cui i 300mila), oltre l’incognita del pacco nero. Il telefono torna a squillare: "Anche a me piace questa coppia" incalza De Martino con la cornetta all’orecchio. "Non mi faccia sprecare carta Dottore" continua il presentatore, che porge ancora l’assegno da 35mila euro. Elisa rifiuta ancora e pesca i 10mila euro. "Dottore, qua dall’altalena al calci un c.. è un attimo" provoca il conduttore, mentre la concorrente insiste: "180mila euro e vado a casa, faccio lo sconto". Non c’è la cifra sperata dalle concorrenti, ma un altro assegno da 38mila euro: "Da casa avrei accettato a occhi chiusi, ma sono un cavallo pazzo, rifiuto e vado avanti" insiste Elisa, tra gli applausi del pubblico. Con una chiamata sfortunata, la protagonista sceglie il pacco 2 (ceduto da Elisa nel cambio) e trova i 300mila euro, premio più alto in palio, "sottrattole" dal Dottore. "Con questo assegno la partita finisce qua" dice De Martino, porgendo un assegno da 18mila euro, cifra richiesta dalla concorrente, che subito dopo scopre di avere il pacco nero. "Cavallo pazzo proprio, perché hai chiesto 18mila?" continua De Martino incredulo, che poi continua: "Ma perché? non ho parole". Fortunatamente, il pacco nero svela solo 75 euro, regalando un sospiro di sollievo alla concorrente di questa sera, che torna a casa con 18mila euro vinti e nessun rimpianto.

