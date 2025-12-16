Affari tuoi, De Martino difende la Rai e svela i colpevoli: "Dicono che non facciamo cultura". Finale disastroso per Sonia Nella nuova puntata Sonia e il compagno Francesco

Grande attesa per la nuova puntata di Affari tuoi in onda martedì 16 dicembre su Rai 1. Stefano De Martino gioca al centro dello studio con Sonia, osteopata della regione Basilicata. A supportarla è presente il compagno Francesco, arredatore di ristoranti ed una sorpresa in collegamento da casa. Scopriamo cosa è successo alla protagonista di questa sera che comincia con il pacco numero 8.

Affari tuoi, puntata 16 dicembre: cosa è successo

"Stasera giochiamo con la leonessa della Lucania" dice De Martino dando il via alla partita che oggi ha una novità, infatti, a supportare il concorrente non c’è una sola persona come di consueto, ma ben due visto che in collegamento da casa c’è nonna Maria. A proposito della nonna 91enne, Sonia rivela che proprio grazie ad Affari tuoi è riuscita a migliorare lettura e scrittura e De Martino coglie la palla al balzo per mandare una frecciatina alla concorrenza: "Poi dicono che non facciamo cultura". A seguito dei primi tiri da 100 e 30mila, proprio la nonna da casa suggerisce il numero 1 che purtroppo mostra 75mila euro. Anche i 100mila vanno in fumo nel corso dei primi tiri e il Dottore propone il primo assegno della serata da 30mila euro, cifra che, senza troppi giri di parole, Sonia rifiuta. "Nonna Maria, vuoi chiamare un numero?" chiede la concorrente dopo aver trovato due blu e apre il nuovo pacco suggerito da casa che mostra 15mila euro. "Te lo tieni questo 8 o lo cambiamo?" chiede il conduttore per conto del Dottore e Sonia replica prendendo il pacco 9 e cedendo il numero 8, che poco dopo si rivela un blu da 1 euro per la felicità dei concorrenti. A seguito di Gennarino e un blu da 500 euro dai piani alti si torna alla carica: "Dottore, hanno ribaltato il tabellone. Ora un tiro vale 35mila euro" dice De Martino mentre compila il secondo assegno della serata: "Ringraziamo il dottore e andiamo avanti" replica la coppia concorde. La regola dell’alternanza propone adesso il cambio che viene velocemente rifiutato dalla coppia. "Nonna Maria, secondo lei non bastano 35mila vero?" chiede De Martino porgendo un assegno sempre da 35mila euro a Sonia, che decide di fargli fare la fine dei precedenti. Dopo aver pescato un pacco nero da 15mila e un rosso da 50mila, Sonia e Francesco stringono ora tra le mani un assegno da 40mila euro: "Abbiamo 15 nipoti, che facciamo con sti soldi" questa la risposta verace della nonna che togli i dubbi a Sonia e le fa cestinare anche questa offerta. "Sentiamo cosa ci dice il Dottore adesso" afferma il conduttore napoletano con la cornetta all’orecchio. Dai piani alti arriva una cifra importante da 50mila: "Io sono così, o tutto o niente, vai amore trita l’assegno" risponde Sonia dimostrando grande determinazione. La partita prende improvvisamente una piega negativa a seguito di due tiri rossi da 200mila e 300mila euro che mandano Sonia e Francesco a giocare con la regione fortunata, ultima speranza di portare a casa un premio. Anche la scelta della ragione non porta risultati e i due sono costretti a tornare a casa a mani vuote, con il rammarico di aver rifiutato vari assegni, tra cui uno importante da 50mila euro.

