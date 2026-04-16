Affari Tuoi, De Martino già apre Sanremo: "Come i Jalisse". Poi vince una vacanza in diretta grazie alla concorrente Affari Tuoi del 16 aprile: puntata piena di colpi di scena. Laura ribalta tutto, vince 47.500 euro e regala a De Martino una serata di show (e una vacanza).

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Dopo il gran finale di Stasera tutto è possibile, che ha chiuso l’edizione 2026 con ascolti record e una stagione da incorniciare, Stefano De Martino torna al timone di Affari Tuoi con una puntata fuori dagli schemi. Complice lo sciopero dei giornalisti, il TG1 va in onda in forma ridotta e il game show parte in anticipo, regalando al conduttore più tempo per divertirsi e divertire. E infatti la puntata del 15 aprile scorre tra gioco, emozioni e siparietti irresistibili.

De Martino si concede momenti di puro show: dall’ironia sui Jalisse — con tanto di allusione a un possibile invito a Sanremo 2027 — fino al duello finale con Herbert Ballerina, culminato in una scommessa che vale una vacanza "tutto compreso". In mezzo, però, c’è soprattutto la serata di Laura, concorrente pugliese capace di trasformare una partita sfortunata in un finale da applausi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari Tuoi cosa è successo nella puntata del 16 aprile

A giocare ad Affari Tuoi stavolta è Laura da Cerignola, accompagnata dal marito Enzo, con cui è sposata da 17 anni e con cui ha due gemelli. "Tu hai mandato la candidatura anni fa, quando c’era Paolo Bonolis. Non dovete mai perdere la speranza: lei è la Jalisse di Affari Tuoi. Mai dire mai", scherza De Martino presentandola, e lasciando intravedere un possibile invito al duo di cantanti in vista del Festival del prossimo anno.

Laura racconta il suo lavoro: "Produco album fotografici artigianali, vengo dal mondo della fotografia come ritoccatrice". Poi mostra il suo portafortuna: un cornetto trovato dal figlio qualche giorno prima. "In genere non ho amuleti, ma questo ho voluto portarlo con me".

Non manca il momento comico: Herbert Ballerina presenta la sua surreale "maniglia antipanico" con bustine di camomilla. "Vi chiedo scusa, mi mortifico… più di questo non posso fare, non lo posso cacciare", ironizza De Martino.

La partita parte male: escono subito pacchi pesanti — 50mila, 200mila, 30mila euro — e Laura punzecchia il marito: "Li ha scelti tutti lui, ora può andare". Poi però arriva la svolta: cambia il pacco 14 con l’11 e scopre di aver abbandonato lo zero. "Pensavo avrebbe scelto il 16", confessa Enzo, anticipando il tema del numero "speciale".

Dopo un momento spettacolare con il "pacco ballerina" e l’esibizione di Martina Miliddi ("Che energia!" commenta il conduttore napoletano), arriva la doppia beffa: prima saltano i 200mila euro, poi la coppia chiama proprio il 16. Enzo racconta: "La chiamavo sedici prima di conoscerla, pensavo avesse quell’età". La risposta del conduttore è fulminante: "Ma come avete un aneddoto così bello e aprite il pacco 16?". Dentro ci sono 300mila euro: gelo in studio.

Con metà tabellone tra blu e rossi e senza grandi premi in palio, Laura sembra spacciata ma reagisce: cambia ancora pacco, sceglie il 9 e riesce a ribaltare la sua sorte arrivando al finale con ‘soldi sicuri’: 20mila o 75mila euro. L’offerta del Dottore è 47.500 euro. "Una bellissima offerta — riflette — sento la voce di mio padre che dice: ‘pigliatel’. Sono qui per mettermi in gioco, ma sono davvero tanti soldi".

Dopo una lunga indecisione, accetta. De Martino si sbilancia: "Sono convinto che qui dentro ci siano 20mila euro, fidati di me che sono il conduttore". E lancia la scommessa con Herbert Ballerina, convinto di aver ‘sgamato’ la strategia del Dottore: "Se lì dentro ci sono 20mila euro mi paghi una vacanza, se ci sono 75mila euro la pago io a te". Ha ragione De Martino, nel pacco ci sono 20mila euro. Il conduttore esulta: "Laura va a casa con 47.500 euro e mi fa vincere una vacanza tutta pagata da Herbert Ballerina". Un finale amaro solo per Herbert, che chiude la serata con le mani tra i capelli. Mentre la concorrente pugliese lascia lo studio sorridente, dopo aver ribaltato una partita che sembrava già persa.

Potrebbe interessarti anche