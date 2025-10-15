Affari tuoi, disastro per Francesca: va alla Regione Fortunata ma finisce male. Incidente in diretta per Herbert Ballerina Nella puntata del 15 ottobre, la partita di Francesca si rivela disastrosa: perde tutti i pacchi, male anche alla Regione Fortunata

"Affari Tuoi" è sempre un mix di emozioni forti e colpi di scena, e chi lo segue con entusiasmo ormai lo conosce bene. Per questo motivo, è inevitabile che chi ama il programma faccia il tifo per il concorrente che si trova a dover affrontare la sorte. La protagonista della puntata del 15 ottobre è stata Francesca, una pacchista di Busalla (Liguria), professione designer, che è arrivata in studio insieme al suo compagno Dario. I due stanno insieme dal 2013.

Affari tuoi, puntata 15 ottobre: cosa è successo

I primi sei tiri della partita per la concorrente ligure, che ha scelto il pacco numero 7. Nei primi sei colpi, Francesca ha rivelato 4 pacchi rossi (compreso quello da 100.000 euro) e 2 pacchi blu. La prima proposta del dottore è stata di 30.000 euro, ma la concorrente ha deciso di rifiutare e proseguire con altri 3 tiri. In seguito alla chiamata del Dottore che ha offerto 30.000 euro, Francesca ha deciso di rifiutare e di andare avanti. Francesca sceglie il pacco numero 16 ed escono 500 euro.

Poi chiamano il pacco numero 3 ed esce Gennarino e ancora il pacco numero 19 che contiene 10.000 euro. "Quando sono arrivata qua 19 puntate fa non avrei mai pensato di cambiare, ad oggi penso che possa cambiare la vita. Per il momento rifiuto il cambio e vado avanti", dice Francesca dopo aver ricevuto la proposta del Dottore di cambiare il pacco. La partita prosegue con altri tiri, 75.000 euro, 20 euro. Un imprevisto si è verificato in studio durante la seconda sequenza di tiri, quando Herbert Ballerina ha danneggiato la scala che solitamente viene utilizzata da Gennarino per salire.

La partita prosegue con la telefonata del Dottore che offre 35.000 euro, una somma importante: "Ringrazio l’offerta ma andiamo avanti". Poi Francesca sceglie il pacco 11 e per loro arriva una bella batosta, escono 300.000 euro. Dopo il passo falso, il Dottore propone di nuovo il cambio: "Sono entrata qua dicendo che non avrei mai cambiato ma vedendo diversi amici che hanno cambiato ho cambiato idea anche io. Ora io non me la sento, rifiuto il cambio", è la scelta di Francesca. La concorrente chiama il pacco numero 14 che contiene 200.000 euro. Il Dottore offre intanto 4.000 euro. "Quando ho finito la puntata da pacchista mi è venuta la lacrimuccia, è stata un’esperienza bellissima. Rifiuto l’offerta e speriamo bene", sentenzia Francesca.

Successivamente la partita prosegue, escono 50.000 euro e 15.000 euro. I rossi vengono così eliminati, restano 0, 50, 100, 200 euro. La partita finisce con la Regione Fortunata. Francesca chiede il parere di Lupo: "Dare pareri sulla Regione è difficile ma devo fare una rettifica, avevo detto che la Sicilia era uscita e invece è la più ritardataria insieme alla Basilicata. Io direi Emilia Romagna ma anche Lombardia". Thanat invece consiglia di puntare sul Friuli Venezia Giulia. Dario è indeciso tra Marche e Val D’Aosta, Francesca sceglie proprio le Marche. Le prime regioni ad essere eliminate sono quelle che erano state consigliate da Lupo e Thanat. Sul finale viene svelata la Regione Fortunata, il Lazio.

Le reazioni social

La partita di Francesca e Dario ha suscitato pareri contrastanti sui social. "Noiosa la partita di questa sera", "Concorrente sfortunata", "Che peccato", "Grande sfiga ma è talmente bella che diventerà attrice", Sfortunata", sono alcuni commenti che si leggono sui social.

