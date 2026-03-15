Affari tuoi, De Martino mostra l'anello e spezza il cuore delle telespettatrici. Poi il disastro delle gemelle Nella nuova puntata del 15 marzo giocano le gemelle Valentina ed Elisa, che partono male ma salvano la pelle con 10mila euro. De Martino spezza i cuori delle telespettatrici

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Nuova puntata di Affari tuoi in onda domenica 15 marzo 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con le gemelle Valentina e Elisa dalla provincia di Macerata. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 15 marzo 2026: cosa è successo

"Io sono un allenatore che fa fatica a capire le cose, sono the cocc" apre Herbert Ballerina scatenando il pubblico, mentre le gemelle cominciano con i primi sei tiri della partita. Pronti via, vanno subito in fumo 50mila, 75mila euro, 100mila euro e Valentina decide di lasciare il pacco 17 per proseguire con il 12. "Sono della stessa specie questi due" scherza De Martino sottolineando la bellezza del nuovo pacchista e prendendo in giro "bimbo cattivo", altro aspirante concorrente dello show. Nei tre tiri successivi le sorelle pescano anche i 200mila euro e De Martino interviene: "Facciamo il mantra perché non lo facciamo da tanto". Al grido di "Ora tu mi trovi un pacco blu", mentre il Dottore torna alla carica con la prima offerta da 19mila euro, cifra che non accontenta il desiderio della vancanza delle sorelle, che rifiutano. Il pacco zero fa ballare lo studio e Herbert sbaglia telecamera nel suo consueto stacchetto, scatendando De Martino: "Una figuraccia in più non cambia, sei abituato". Martina Miliddi ed Herbert Ballerina si esibiscono a centro studio in un breve remake di Pulp Fiction e il conduttore prende di mira il comico: "Uma Thurman e John Stravolto".

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Affari tuoi, la vincita di Valentina ed Elisa

Una serie di pacchi blu sembra riaddrizzare la partita e dai piani alti arriva l’assegno da 25mila euro, che viene tritato senza troppi ripensamenti. "Non voglio spezzare il cuore delle telespettatrici ma devo farlo,guardate l’anello" dice De Martino mostrando la fede al dito del nuovo pacchista dell’Emilia-Romagna. Torna il cambio e Valentina rifiuta ancora e subito dopo arriva l’offerta più alta della serata da 29mila euro, cifra che non accontenta le gemelle. La partita entra nel vivo e, dopo aver pescato il pacco nero da 10mila euro, le protagoniste chiedono 200mila euro per andare a casa e ricevono un assegno da 39mila euro, cifra che le mette in difficoltà. "Ora devi fare il tiro perfetto" commenta De Martino dopo il rifiuto delle gemelle, che vanno a pescare proprio i 300mila euro, premio più alto in palio ed unico pacco importante tra i rossi. Tra la delusione generale, Valentina cambia ancora pacco e porta a casa 10mila euro. "Almeno non si torna a casa a mani vuote" chiude De Martino, mettendo fine ad una partita disastrosa delle gemelle, che dopo essere partite male con tanti rossi, cestinano anche 39mila euro e tornano a casa con una cifra ben più bassa.

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