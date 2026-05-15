Affari tuoi, De Martino non gradisce lo scherzo di Herbert e difende Martina Miliddi, poi lacrime e vincita

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Nuova emozionante e divertente puntata di Affari tuoi in onda venerdì 15 maggio 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Giuseppe, agricoltore dal Molise e suo fratello Giovanni. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 15 maggio 2026: cosa è successo

"Io sono contro il cibo, sono un anti-pasto" apre Herbert Ballerina scatenando le prime risate della serata mentre De Martino si giustifica: "Noi proviamo a fermarlo ma lui continua". Giuseppe brucia subito 50mila euro mentre il conduttore si scatena ballando e cantando "Scivola quel jeans", brano neomelodico napoletano preferito del concorrente e scherza: "Non è nel mio repertorio". Il Dottore muove la prima mossa offrendo 35mila euro, apprezzati ma non accettati dai fratelli. "Oggi il termine è arcobaleno, ovvero un arco con il quale si lanciano frecce ai cetacei maschi" racconta Herbert Ballerina descrivendo il Vocavolario presente tra i pacchi blu. Arriva il momento di Martina Miliddi che si scatena a centro studio riscuotendo i soliti applausi e subito dopo si ritrova senza microfono per uno scherzetto di Herbert Ballerina: "Dalle il microfono cretino" incalza De Martino. Giuseppe prosegue con una sfilza di pacchi blu e fa ballare lo studio grazie al pacco da zero euro regalandosi un tabellone pieno di rossi e l’offerta dal Dottore: "Contadino cervello fino" dice De Martino compilando un assegno da 45mila euro. La cifra mette in crisi i fratelli che poi decidono di continuare.

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Affari tuoi, la vincita di Giuseppe e Giovanni

Dopo aver bruciato i 300mila euro, premio più importante del quiz dei pacchi, Giuseppe decide di rifiutare il cambio pacco e va a pescare il simpatico Gennarino, che riporta l’allegria in studio e lascia nel tabellone un unico pacco blu da 1 euro circondato da soli rossi. "Molto molto bene. Dottore mi piace Giuseppe" commenta De Martino al telefono con il Dottore e porge un assegno da 30mila euro, cifra che viene velocemente rigettata. Con un tiro sfortunato anche i 200mila euro vanno in fumo e Giuseppe sceglie di cambiare pacco lasciando l’8 pescato all’inizio per proseguire con il numero 18. "Non lo voglio vedere sto pacco" commenta Herbert mentre De Martino sbircia il pacco che svela il blu 1 euro. "Soldi sicuri" può gridare lo studio visto che Giuseppe tornerà a casa con una vittoria certa. Con un gesto di stizza De Martino lancia il pacco 20 dopo aver svelato i 100mila euro al suo interno. I due fratelli bruciano anche i 75mila euro e da una situazione brillante si trovano ad avere in mano un asseno da 17,500 euro, che rifiutano per puntare ai 20mila euro. Prima della fine Giuseppe si commuove per le parole del pacchista della Basilicata e scopre di vincere i 20mila euro per un lieto fine a seguito di tanti tiri sfortunati.

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