Affari tuoi, De Martino si mette in panchina: "Stasera non sto bene". E Rosmara vive una serata da incubo

Nella puntata del 15 gennaio, Rosmara gioca una partita in salita dall'inizio e torna a casa a mani vuote. De Martino distratto dal dettaglio della pacchista

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Divenuto appuntamento fisso per tantissimi telespettatori affezionati, Affari tuoi non si è smentito e ha emozionato anche nella puntata di giovedì 15 gennaio 2026. A battagliare con il Dottore è Rosmara, farmacista da Genzano di Lucania per la regione Basilicata. Al suo fianco il fidanzato Gabriele, dipendente comunale. Scopriamo cosa è successo nel quiz in onda su Rai 1.

Affari tuoi, puntata 15 gennaio: cosa è successo

Lo show dei pacchi inizia, come abitudine del 2026, con la nuova invenzione di Herbert Ballerina trai i pacchi blu, che questa sera è il "marzombrello", un ombrello rotto a metà per soddisfare tutte le stagioni. Il comico diverte il pubblico e De Martino gli cede le redini della conduzione: "I primi sei tiri li conduce Herbert". Rosmara, con la prima sestina di tiri, elimina ben 4 pacchi rossi, tra cui due pesanti del podio da 100mila e 300mila euro. Mentre Herbert si improvvisa conduttore, De Martino gli fa da spalla comica, prima acciecando una pacchista per provare ad indovinare la cifra e poi dichiarandosi malato: "Non sto bene stasera sento freddo, ho la raucedine" alludendo alla brutta piega della partita fino ad ora. Il Dottore entra in gioco con la prima offerta di cambio e vuole che a comunicarla si Herbert, e lui lo riporta fiero: "Vuole fare la trattativa con me". La coppia rifiuta il cambio e si ritrova in mano la prima offerta da 19mila euro, cifra prematura che viene rifiutata immediatamente. I pacchi blu si nascondono bene e anche i 75mila euro vanno in fumo. Il conduttore commenta: "Non è serata".

Affari tuoi, finale disastroso per Rosmara e De Martino distratto

Herbert diverte con una battuta sul nome particolare della concorrente, tirando in ballo Mara Venier: "Lei è Rosmara Venier", mentre la partita è tutt’altro che divertente con altri pacchi rossi che spariscono dal tabellone con una doppietta da 20mila e 50mila euro. De Martino è attirato dalle unghie rosse della pacchista napoletana: "Fai vedere le unghie" e lei mostra lo smalto rosso acceso, presagio del suo pacco da 200mila euro. In un lampo la partita dei pacchi termina e si va direttamente al gioco delle regioni, nel quale la coppia può vincere 100mila o 50mila euro indovinando la regione fortunata. La farmacista e il compagno puntano tutto su Toscana e Sicilia. L’attesa cresce in studio e De Martino svela la regione vincente, ovvero la Lombardia. Purtroppo, la coppia torna a casa a mani vuote dopo aver giocato una partita davvero sfortunata. Il conduttore saluta e ci tiene a sottolineare: "Sfortunati al gioco, fortunati in amore"

