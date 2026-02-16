Affari Tuoi, serata disastrosa e Martina Miliddi scatena la bufera sul web: “L’avete rovinato” Nella puntata di domenica 15 febbraio 2025 le ‘gemelle’ Ester e Federica sono tornate a casa a mani vuote: il ruolo della ballerina ex Amici divide i social

Nuovo appuntamento con Affari Tuoi. Ieri domenica 15 febbraio 2026 è infatti andato in onda un’altra puntata del game show di punta di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, impegnato a tenere a distanza la concorrenza di Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna in un momento molto positivo negli ascolti tv dell’access prime time. Ester e Federica sono state le protagoniste della partita contro il ‘Dottore’: scopriamo com’è andata e tutti i dettagli.

Affari Tuoi, la puntata di domenica 15 febbraio 2026: cosa è successo

Immancabile appuntamento dell’access prime time di Rai 1, Stefano De Martino è tornato al timone di Affari Tuoi. Le protagoniste della partita di ieri – come detto – sono state Ester da Montelepre, in provincia di Palermo, e la sorella Federica. Siciliane doc, le giovani studentesse (una di Economia l’altra di Psicologia) hanno fornito il giusto assist al conduttore per mandare un messaggio di solidarietà agli abitanti di Niscemi dopo la tragica frana che ha colpito l’altipiano. Spazio poi al gioco dei ‘pacchi’ vero e proprio, in quella che è stata una partita tutt’altro che fortunata per Ester e Federica, tanto simili da essere definiti "gemelle" da De Martino. Dopo avere aperto la serata ‘bruciando’ subito i 100mila euro contenuti nel pacco del Lazio, la situazione è precipitata con la chiamata dei 200mila euro e un pacco nero che a sua volta conteneva ben 100mila euro. Le due sono arrivate a rifiutare fino a 30mila offerti dal ‘Dottore’, il quale ha poi offerto un cambio.

Com’è finita per le sorelle al game show di Stefano De Martino

Il finale della partita di Ester e Federica ad Affari Tuoi è stato addirittura peggiore, un vero e proprio incubo segnato dalla sfortuna. In rapida successione le due concorrenti hanno chiamato 50mila euro, 10mila euro e 20mila euro. Rimaste con uno ‘scortadito’ e 75mila euro, l’ultimo pacco conteneva proprio il succoso montepremi, lasciando Ester e la sorella a secco. Anche la ‘Regione Fortunata’ non si è rivelata tale per le due, costrette a tornare a casa a mani vuote.

Le polemiche sul ruolo di Martina Miliddi: perché

Prima dello sfortunatissimo finale con tre pacchi blu e sei rossi ad Affari Tuoi è andato in scena l’ormai consueto ‘stacchetto’ di Martina Miliddi, con la chiamata del ‘pacco ballerina’ del Molise. La ballerina ex Amici si è concessa un tango sensuale con Herbert Ballerina sulle note di ‘Roxanne’, tra gli applausi del pubblico in studio ma non di quello a casa. Soprattutto sui social, infatti, Martina è diventata bersaglio di molte critiche. In tanti, infatti, non hanno gradito il suo innesto in pianta stabile nel programma, accusando lo show di De Martino di avere chiamato la ballerina soltanto per la sua bellezza e senza darle un vero e proprio ruolo all’interno della puntata. "Ma non è per questo programma", "Avete rovinato Affari Tuoi", "Non mi piace la sua presenza, la trovo staccata dal programma… era una presenza carina se fosse durata per poche sere", "È brava e bella, ma in un gioco a premi come Affari Tuoi non c’entra nulla. È una chiara mossa della produzione per aumentare l’audience", "Si chiamava quiz, gioco, ma ora è diventato altro". Quel che è certo è che Affari Tuoi è riuscito a risalire negli ascolti tv anche grazie a Martina Miliddi, che è stata difesa da molti: "Basta con questi commenti offensivi! Se non vi piace il programma, è inutile fare polemiche, guardate altro!", "A tutte le criticone chiedo: ma se è una ballerina, cosa deve indossare la tonaca della monaca da Monza? Il suo mestiere è ballare" , "Ha pure una bella voce potrebbe fare tanto", "Mi è piaciuta, qui un po’ Salma Hayek", "Meravigliosa, bella, giovane, fresca, un valore aggiunto".

