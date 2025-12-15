Affari tuoi, De Martino confessa: "Sono in difficoltà". Giulia sbaglia il cambio e perde una cifra da capogiro Nella nuova puntata Giulia e mamma Irene iniziano male ma riescono a tornare a casa con 30mila euro a seguito di un cambio pacco decisivo

Emozioni e colpi di scena non sono mancati nella nuova puntata di Affari tuoi in onda lunedì 15 dicembre su Rai 1. Stefano De Martino saluta il pubblico e accoglie Giulia della regione del Trentino Alto Adige, segretaria presso una tv locale di Trento e mamma del piccolo Vittorio di nove mesi. A supportarla nelle scelte dei pacchi è con lei mamma Irene, dipendente in banca. Scopriamo insieme cosa è successo.

Affari tuoi, puntata 15 dicembre: cosa è successo

Mamma Irene rompe il ghiaccio trovando il blu da 1 euro mentre il primo tiro di Giulia non è fortunatissimo e mostra 50mila euro. "Ti lascio la parola che è meglio" commenta la concorrente lasciando fare alla mamma che trova un altro rosso ma meno dannoso da 20mila. La seconda tripletta di tiri mostra 75mila, 10 e 100mila e il Dottore effettua la prima mossa della serata proponendo un cambio. Giulia decide di cedere il numero 14 con cui ha iniziato per proseguire con il 17, consigliato dalla mamma e subito dopo apre il pacco ceduto che mostra il valore più basso in assoluto, lo zero. In studio si balla come da tradizione e la partita prosegue: "Mamma Irene ha un bel fiuto per i pacchi blu" commenta De Martino e, infatti, arrivano altri pacchi indolore che risvegliano il Dottore: "La prima offerta della serata è di 25mila euro". "Sono sicuramente tanti soldi ma non ci penso nemmeno, rifiutiamo" Giulia e Irene tritano e vanno avanti. Gennarino riporta allegria subito dopo i 200mila e il telefono torna a squillare: "Un tiro e un’offerta ancora di 25mila euro" comunica il conduttore ma Giulia impiega pochi secondi a rifiutare. Dopo aver spacchettato i 20 euro mamma e figlia si ritrovano ancora una proposta di 25mila euro, il terzo assegno con la stessa somma che viene anch’esso cestinato. "La mamma è sempre la mamma, hai fatto bene a fidarti" dice De Martino visto che grazie ai consigli di Irene, Giulia è rimasta ora in gioco con un solo blu e 4 premi rossi, tra cui il più alto di tutti da 300mila euro. L’offerta dai piani alti sale a 30mila euro ma non fa gola alla concorrente che rifiuta e sfortunatamente trova proprio i 300mila, cancellando il podio di premi più importanti. A seguito del pacco nero da 20mila e altri due rossi, la partita entra nella fase finale con due pacchi rimasti, da una parte i 5 euro e dall’altra i 30mila: "Premetto che non avrei accettato nessuna offerta" dice Giulia dopo aver trovato la carta del cambio e decide di andare fino in fondo con il pacco 17, sperando di avere il rosso.

Affari tuoi, la scommessa tra Stefano De Martino e Herbert Ballerina e l’errore di Giulia

Come spesso accade, quando il concorrente rimane alla fine conteso tra un pacco blu e uno rosso, Stefano De Martino e Herbert Ballerina provano ad indovinare il contenuto del pacco del concorrente giocandosi una cena: "Sono un po’ in difficoltà ma secondo me ci sono i 30mila euro nel tuo pacco" dice il conduttore napoletano mentre il comico punta tutto sui 5 euro. Poco dopo De Martino scopre di aver vinto una cena per la felicità di mamma Irene e Giulia che tornano a casa con 30mila euro. "Stasera ho vinto io" chiude il conduttore. Resta il rammarico per il pacco da 300mila euro sfiorato da Giulia nel momento del cambio, che gli avrebbe regalato il Natale migliore della sua vita con una cifra da capogiro.

