Affari tuoi nel caos: De Martino confuso per Gerry Scotti, Michele rischia la squalifica e chiude con un disastro
Nella nuova puntata del 15 aprile c'è Michele, che parte alla grande ma chiude con un disastro: rifiuta 81mila euro e torna a casa con soli 6mila euro. De Martino scambiato per Gerry Scotti
Nuovo emozionante appuntamento con Affari tuoi in onda mercoledì 15 aprile 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Michele, meccanico specializzato e la sua ragazza Dayana dalla provincia di Campobasso. Scopriamo tutto quello che è successo nella serata che ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo.
Affari tuoi, puntata del 15 aprile 2026: cosa è successo
"Puntata molisana, conduce Herbert Ballerina" apre Stefano De Martino che passa il testimone alla sua spalla comica, che pur titubante prova ad imitare il conduttore napoletano. Con Herbert Ballerina alla conduzione tocca a De Martino essere il ballerino al centro studio sulle note di "Per sempre si" di Sal Da Vinci. Lo stacchetto del conduttore, con tanto di giacca rosa acceso, scatena gli applausi del pubblico in studio. La coppia pesca Gennarino al terzo tiro assicurandosi il jackpot da 6mila euro legato al cagnolino e con i tre tiri successivi brucia un unico pacco rosso importante, ovvero quello da 200mila euro. Il Dottore comincia con un assegno da 30mila euro, rifiutato velocemente dalla coppia, che subito dopo va a pescare i 50mila euro. Michele continua sulla strada giusta con soli pacchi blu, mentre il Dottore richiama De Martino all’ordine: "Michele Laporta" esclama De Martino chiamando il nome completo del concorrente e Herbert si scatena: "Michele la porta, chiudi la porta". De Martino invita Michele a trovare Martina Miliddi e il concorrente sceglie un pacco convinto di trovare la ballarina anche se non riesce nell’intento nonostante la promessa: "Questa è falsa dichiarazione, rischia di essere squalificato" incalza Herbert. Poco dopo Michele è protagonist di una gaffe che lascia senza parole De Martino, infatti, nello scegliere il pacco, invece di dire apriamolo, dice lo accendiamo, tipica frase del quiz "Il milionario" di Gerry Scotti. Il conduttore napoletano si limita a ripetere la frase senza dire altro.
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Affari tuoi, il disastro finale di Michele (beffato dal Dottore)
Michele e Dayana chiedono 157mila euro per andare a casa ma si ritrovano un assegno da 35mila euro, velocemente tritato dalla donna esattamente come quello successivo da 39mila euro. Per la felicità di Michele arriva il momento di Martina Miliddi, che si scatena a centro studio con un lungo abito di pailettes luccicanti. Michele continua la partita perfetta predicendo e trovando i pacchi blu, tra i quali resta l’unico da 100 euro. I rossi sono quattro e il Dottore torna alla carica con 50mila euro, cifra che mette in crisi i due fidanzati. Michele e Dayana decidono di tritare mentre la mano della donna trema. "Spero di non aver fatto l’errore" commenta il concorrente, che poi decide di aprirsi parlando del nipotino Micheal: "Mio nipote mi ha detto che se vinco devo comprargli una mini-moto come regalo". Anche l’assegno da 57mila euro viene cestinato ma De Martino si appresta a compilare l’assegno più alto della serata, ovvero quello da 75mila euro, che aggiunti ai 6mila di Gennarino sono 81mila euro totali. Michele tira fuori tutto il coraggio che ha e rifiuta anche quest’ultimo assegno per poi andare a pescare i 300mila euro. La partita entra nel vivo con 100 euro da un lato e 100mila dall’altro, tre zeri che fanno tutta la differenza del mondo. Michele e Dayana, purtroppo, tornano a casa con i soli 6mila euro di Gennarino e tanti rammarichi per le cifre rifiutate, su tutte quella da 75mila euro.
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