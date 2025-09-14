Affari Tuoi, Ilaria bacia De Martino ma finisce male: la reazione clamorosa. Social furiosi: "Share più alto di Gerry" Nella puntata del 14 settembre, la partita di Ilaria comincia benissima, ma un doppio cambio del pacco le fa perdere una ghiotta cifra: cosa è successo e reazioni

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per una nuova puntata su Rai Uno domenica 14 settembre 2025. A giocare è Ilaria, concorrente della regione Piemonte e organizzatrice di eventi. Tra le mani ha il pacco numero 14 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è la sorella Marta, impiegata in un fai da te che di Ilaria dice: "E’ una sorella impegnativa". Tutto è pronto, ma prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio l’oggetto tipico del giorno, che è la Brossa, una spazzola per tartufi. Ecco cosa è successo nella puntata del 14 settembre di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 14 settembre 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la partita di Ilaria e Marta? La puntata comincia con l’apertura del pacco da 10mila euro, seguito da quelli contenenti il "pacco nero" (da 10 euro), 10 euro (nel numero 12 della new entry), 200 euro, 20 euro e Gennarino (nell’1 del Trentino-Alto Adige). "Qui ci sono due sorelle e sono un po’ il tallone d’Achille del Dottore" commenta Stefano De Martino quando si sente il suono del ‘gufo’. Poi, una volta arrivato il cagnolino in studio, il conduttore prende la spazzola e, mentre la usa per spazzolargli il pelo, dice: "Signori, questa spazzola ve la potete usare per tutto quello che volete". Il Dottore parte subito con un’offerta di 39mila euro e la concorrente commenta: "Hai capito il Dottore? Il mio sogno, che per me devono essere un po’ pazzi, è quello di aprire un chiringuito su una spiaggia in un’isola e preparare aperitivi vista mare, ma questi soldi non mi bastano. Devo tritarlo bene, altrimenti mio cognato potrebbe picchiarmi". A questo punto De Martino chiede se ciò abbia a che fare con una scaramanzia, ma Ilaria chiarisce: "Non c’è una scaramanzia. Lui non può vedere da casa quando tritano che l’assegno gli va storto".

Subito dopo Ilaria racconta un aneddoto che riguarda l’amica pacchista del Veneto che ha il numero 2: "Il primo giorno che siamo stati negli studi la sera sono uscita con lei dal Teatro delle Vittorie e un piccione ha deciso di battezzarmi per bene, quindi ho pensato: ‘Pazzesco, ci porterà bene?’ Speriamo" dice prima di aprire il pacco successivo, con il conduttore che, dopo aver sentito il suono del piccione in studio, ironizza: "Qua se passa si salva solo linguine che ha il cappello (da chef, ndr)". Poi vanno via 30mila euro (contenuti nel 2), 100mila euro e 20mila euro. Allora il Dottore propone il cambio e la concorrente accetta senza esitare: lascia il 14 per prendere il 9 delle Marche, ma il motivo non lo spiega: "Lo dico dopo". In seguito le sorelle fanno due tiri decisamente fortunati da 500 euro (nel numero pescato a inizio partita) e 100 euro, ma subito dopo arriva la batosta perché perdono i 300mila euro (nel 16 della Valle d’Aosta): "Con calma, è solo un piccolo passo falso!" commenta De Martino. "Peccato!" risponde Ilaria.

A questo punto PaSqualo offre 21mila euro, subito rifiutati dalle due donne. La partita prosegue con un altro passo falso da 50mila euro, ma sul tabellone restano ancora i 75mila e i 200mila euro. Poi il Dottore propone nuovamente il cambio, ma questa volta Ilaria rifiuta di scambiare il 9 con un altro numero e poi racconta che un’amica, Claudia, le ha chiesto di dare a Stefano un bacio da parte sua, e il conduttore non si tira indietro: "Se è blu sì, diamo un senso a questo bacio". Nel pacco c’è 1 euro e Stefano De Martino sta al gioco, facendosi dare un bacio sulla guancia da Ilaria: "Claudia, è solo per te", dice la concorrente rivolgendosi all’amica. Poi la nuova offerta del valore di 26mila euro. Le sorelle decidono di tritarlo per proseguire la corsa verso i 200mila euro.

Subito dopo volano via i 15mila euro e finalmente la concorrente spiega perché ha scelto il numero 9 delle Marche per il primo cambio: "Le marche hanno fatto parte della nostra adolescenza e infanzia perché abbiamo degli amici lì, siamo molto legate alla regione, quindi sì, è una scelta geografica. Ma io ho anche sognato questo 9: ero qua a fare la mia partita finale, non avevo il 9 però… ma va bene così, ché poi ci allarghiamo troppo". E De Martino, al telefono con Pasquale Romano, commenta: "C’è qualcosa che non vuole dirci". Alla fine il Dottore propone il cambio e lei accetta: "Sento che devo cambiare qualcosa, con le isole ho un legame pazzesco". La concorrente lascia il pacco numero 9 per il 7 della Sardegna, ma la reazione del conduttore, dopo aver sbirciato nel pacco precedente, la spaventa: "Io credo di morire, mi sto sentendo male ragazzi" dice Ilaria prima di udire Stefano dire che nel 9 c’erano i 75mila euro. Il Dottore si gioca il tiro successivo a carte e la concorrente pesca l’offerta che è nuovamente di 21mila euro. Le due sorelle tritano il quarto assegno della serata, ma ora sono costrette a fare un "tiro chirurgico" perché sul tabellone ci sono solo i 200mila euro. "E’ un po’ che non balliamo" aggiunge Ilaria, speranzosa di trovare presto lo 0.

Col tiro successivo eliminano i 50 euro e il sorriso torna in studio: "Una partita che si divide a metà, siamo dal minimo al massimo" dice De Martino. Il Dottore punta sul cambio, ma Ilaria lo rifiuta per fare l’ultimo tiro prima del grande finale. La concorrente vorrebbe puntare sul 18 del Lazio, ma il pacchista svela che, quando hanno pescato i pacchi, ha fatto un passo indietro e ha preso l’ultimo rimasto sulla ruota ed è per questo che pensa di avere i 200mila euro. Poi aggiunge: "Non vorrei averla sulla coscienza". E alla fine Ilaria chiama proprio il 18, che però contiene 200mila euro. Grande delusione per lei, convinta ci fossero 0 euro al suo interno, tanto da dire: "E l’abbiamo preso, e si balla!" col sorriso. Ma questa sera non si balla affatto, perché lei aveva cambiato i 75mila con la Brossa.

Si va alla Regione Fortunata. La prima scelta è il Lazio (per 100mila euro) e la seconda è la Liguria (per 50mila euro), decisa dalla sorella Marta. Oltre queste due regioni, resta sul tabellone l’Umbria. Si scopre poi che quella fortunata non è il Lazio, né la Liguria, ma l’Umbria.

Le reazioni sui social dopo la puntata del 14 settembre di Affari Tuoi

Durante e dopo la puntata di Affari Tuoi, non mancano le reazioni sui social: "Le sta bene. Che ca**o cambi trenta volte", "Lascia 75k per prendere la brossa…vabbe dai, per gli spritz vista mare sarà per un’altra volta", "Al chiringuito ci vai a bere, e paghi", "Negli annali del trash", "Irritante la concorrente di stasera", "E va bene…al limite possono mettere la ballata così è contenta…ahahahah…", "Io non sto capendo ste regioni di quest’anno", "Il dottore tremerà quando giocherà quello del Lazio", "Se questa puntata non fa uno share più alto di Gerry mi inca**o!".

