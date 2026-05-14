Affari tuoi, De Martino e la battuta senza precedenti: "Hai sbagliato mestiere", poi panico (e sollievo) finale Nella nuova puntata del 14 maggio gioca Chiara che torna a casa con 22mila euro. De Martino si scatena senza peli sulla lingua

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Affari tuoi continua a macinare ascolti importanti e si ripresenta con la nuova puntata in onda giovedì 14 maggio 2026 su Rai 1. Stefano De Martino presenta Herbert Ballerina che parte in quinta: "Ho una pasticceria e uccelleria, si chiama Dolce e Gabbiani". A sfidare il Dottore c’è Chiara, responsabile commerciale per la regione del Lazio che gioca assieme ad Andrea, compagno e futuro sposo. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 14 maggio 2026: cosa è successo

Si comincia, come d’abitudine, con l’invenzione di Herbert Ballerina: "Ho inventato uno smartphone al quale suono la carica" dice il comico mostrando un telefono e suonando la tromba giocattolo attacata ad esso. "Hai sbagliato mestiere e hai sbagliato l’invenzione. Ma tu due cose devi fare!" incalza De Martino bacchettando il comico che si scorda il nome della sua invenzione. Chiara manda in fumo velocemente i 300mila euro e poi pesca Martina Miliddi: "Stasera ve l’abbiamo incartata per bene" scherza De Martino alludendo all’abito della ballerina, che si scatena sulle note di Micheal Jackson. Il Dottore comincia con la prima offerta da 30mila euro, tritata rapidamente da Andrea. La coppia brucia anche i 75mila euro mentre De Martino si diverte con il pacchista della Basilicata: "Si è infortunato allacciandosi le scarpe". Anche i 100mila euro vanno in fumo e il Dottore torna alla carica con la proposta di cambio pacco, accettata da Chiara, che continua con il numero 8.

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Affari tuoi, la vincita di Chiara e Andrea (con sollievo finale)

Arriva il momento del ballo in studio grazie al pacco blu da zero euro e subito dopo Chiara pesca i 50 euro guadagnandosi ancora una volta l’offerta da 30mila euro, che finisce ugualmente nel cestino, esattamente come quella successiva di soli 3mila euro più alta. "Stasera stiamo pensando troppo e non è da noi, sono tutto sudato" commenta il conduttore dopo aver ipotizzato vari scenari sulla partita con la concorrente. La serata si mette bene per i futuri sposi che si ritrovano con un solo pacco blu da 1 euro e ben tre rossi e dopo aver rifituato anche i 25mila euro, vanno a pescare i 15mila euro mantenendo il trand positivo. "Il tiro che fa la partita, e che partita!" commenta De Martino annunciando l’ultimo tiro di Chiara, che va a pescare proprio i 200mila euro, ultimo pacco rosso rimasto in gioco. I fidanzati si vanno a giocare il tutto per tutto con il pacco nero da un lato e 1 euro dall’altro e scelgono di accettare l’ultimo assegno da 22mila euro: "Ho troppa paura di andare a casa con 1 euro" dice Chiara, che subito dopo tira un sospiro di sollievo scoprendo di aver fatto bene visto che sotto il naso aveva il pacco nero da 5 euro.

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