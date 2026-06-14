Affari tuoi, la mossa (a sorpresa) di De Martino per salvare gli ascolti: il duello con Herbert Ballerina Nella nuova puntata del 14 giugno 2026 gioca Margot che torna a casa con 32mila euro. De Martino s'inventa lo show dentro lo show per salvare gli ascolti

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Nuova emozionante puntata di Affari tuoi Mundial edition, vista la convivenza del quiz dei pacchi con i mondiali di Calcio trasmessi su Rai 1. Stefano De Martino accoglie Margot dalla Valle d’Aosta assieme a papà Aurelio, geometra nella vita. Scopriamo tutto quello che è successo nella nuova puntata del 14 giugno 2026.

Affari tuoi, puntata del 14 giugno 2026: cosa è successo

"Sempre più giù" commenta Stefano De Martino dopo la battuta di Herbert Ballerina che si presenta come un noto limonatore. Sempre il comico è protagonista poco dopo con l’invenzione della serata, ovvero la sotto-panca, utile a non far morire la famosa capra sotto la panca. Margot comincia malissimo pescando i 100mila euro e cancellando l’opportunità di vincere l’automobile grazie a tre blu di fila. Gennarino riporta allegria in studio e assicura 2mila euro di jackpot alla concorrente. "Io vengo dal futuro" incalza De Martino dopo aver predetto e indovinato l’uscita del pacco di Martina Miliddi. "Entriamo subito nel varietà" commenta il conduttore che accoglie il passo a due della ballerina, accompagnata da Herbert, travestito con gli abiti del celebre Zorro. Il balletto si trasforma in un mini show nel quale interviene anche De Martino che sfida in un duello con le spade la sua spalla comica. "Mi hai fatto cadere a terra" commenta il conduttore tra le risate generali. Bella trovata del conduttore che, assieme alla redazione, si inventa questa novità in questo periodo nel quale è costretto a saltare le puntate o a farle di fretta rispetto al solito. Un idea che punta anche a risollevare gli ascolti, calati nell’ultimo periodo.

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Affari tuoi, la vincita di Margot con beffa al Dottore

Anche i 50mila euro vanno in fumo e Margot si ritrova in mano un assegno da 30mila euro, velocemente rifiutato anche dopo il consiglio del papà. Margot brucia anche i 75mila euro e il Dottore torna alla carica con la seconda offerta della serata da 20mila euro. "Siamo qua per giocare e abbiamo un bel tabellone". Con queste parole la concorrente rifiuta e prosegue puntando ad una cifra più importante. "Stavamo andando così bene, volavamo in alto e invece guarda cosa c’è nel pacco della Liguria" commenta De Martino anticipando il pacco rosso da 300mila euro, premio più alto del quiz che vola via. Dopo aver cestinato anche i 15mila euro, Margot evita danni, trova anche il pacco blu da zero euro che fa ballare tutto lo studio e rifiuta il cambio proposto dal Dottore fidandosi delle proprie sensazioni. Quest’ultime tradiscono Margot, infatti, il tiro successivo elimina anche i 200mila euro. "Questa proprio non ci voleva" commenta De Martino. Una serie di tiri positivi porta la concorrente a giocarsi il tutto per tutto con 15mila euro da un lato e l’incognita del pacco nero dall’altro. Margot accetta l’offerta di 30mila euro dal Dottore: "Sono davvero contenta di tutto, grazie" dice la concorrente visibilmente commossa. Ad aggiungere felicità alla chiusura ci pensa De Martino che svela il contenuto del pacco nero della concorrente, ovvero 15mila euro. Beffa finale per il Dottore.

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