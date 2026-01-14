Affari tuoi, De Martino rompe le regole: "Dammi il numero di telefono". Egidio e Giuseppe trionfano in lacrime Nella puntata del 14 gennaio, Egidio torna a casa con 50mila euro in una partita emozionante giocata insieme al marito Giuseppe. De Martino scherza con il telefono

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Quella del 14 gennaio è stata l’ennesima puntata divertente di Affari tuoi. A giocarsi le sue chances contro il Dottore in una gara emozionante e piena di colpi di scena, c’è Egidio, soprannominato Caparezza, progettista d’interni da Fiumicino, Roma. Insieme a lui il marito Giuseppe, impiegato in un grande ospedale della capitale. Scopriamo cosa è successo nel quiz show dei pacchi in onda su Rai 1.

Affari tuoi, puntata 14 gennaio: cosa è successo

"Sono un elettore a luci rosse, spoglio le schede" la freddura di Herbert Ballerina rompe il ghiaccio della partita ed Egidio. La prima sestina di tiri manda in fumo due pacchi rossi pesanti da 75mila e 100mila euro e il Dottore comincia a giocare con la prima offerta da 33mila euro, un’ottima offerta per cominciare ma non abbastanza per far concludere la gara. Una tripletta di pacchi blu, chiamata "Bluetooth" da Herbert, porta ad una proposta di cambio ed Egidio decide di lasciare il pacco 6 per continuare con il numero 1. La coppia trita altri due assegni da 33mila e 38mila e subito dopo cancella dal tabellone anche il premio da 200mila euro, facendo scendere l’assegno attuale a 22mila euro. Egidio non ha dubbi e trita ancora. La partita sembra proseguire sui binari positivi e resta in palio un solo blu e ben due rossi da 50mila e 300mila, oltre all’incognita del pacco nero.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari tuoi, la vincita finale di Egidio e Giuseppe

Il Dottore torna alla carica con un un altro cambio, mettendo in crisi i coniugi, che dopo averci pensato a lungo decidono di rifiutare. "Chiamiamo mamma" dice Egidio, chiamando il pacco che corrisponde alla data di nascita della mamma, mentre De Martino non si fa scappare l’occasione: "Dai dammi il numero che la chiamiamo" con la cornetta già all’orecchio. Il tiro successivo, purtroppo, mostra i 300mila euro, premio più alto in palio ad Affari tuoi. L’offerta dai piani alti crolla a 10mila euro, una cifra troppo bassa che non soddisfa i concorrenti. L’ultimo tiro della puntata, che decide i pacchi con cui si va a giocare il finale, mostra il blu, regalando un finale pieno d’emozioni con 50mila euro da un lato e il pacco nero dall’altro. Per aggiungere pepe in conclusione, il Dottore propone l’ultimo possibile cambio e Stefano De Martino mette in guardia la coppia: "Pensiamoci bene eh ragazzi". Egidio e Giuseppe rifiutano e credono al pacco che hanno sotto il naso. La coppia vince 50mila euro tra la felicità del pubblico e gli applausi di tutti gli altri pacchisti. Egidio si commuove nel finale mentre il conduttore lo consola "Facciamogli ancora un grande applauso"

Potrebbe interessarti anche