Affari tuoi, De Martino costretto a chiudere in anticipo a San Valentino: non c'è più tempo
Puntata lampo quella del 14 febbraio, con protagonista i fidanzati Andrea, che tornano a casa con 50mila euro. De Martino senza tempo, costretto a chiudere in anticipo
Affari tuoi torna alla normalità dopo la serata speciale dedicata agli innamorati e Stefano De Martino accoglie in studio ben due Andrea, infatti, la coppia protagonista di questa sera ha lo stesso nome. C’è la concorrente Andrea, organizzatrice di eventi dalla provincia di Trento, insieme ad Andrea, compagno e futuro sposo. Vediamo tutto quello che è successo nel quiz show dei pacchi, in onda su Rai 1.
Affari tuoi, puntata 14 febbraio: cosa è successo
"Oggi è San Valentino, auguri a tutti gli innamorati" apre De Martino, che poi si scusa ancora con l’hater Giorgio per la presenza di Herbert Ballerina. Il comico presenta se stesso e l’invenzione: "Sono un manutentore nei forni delle pizzerie, sono un fornicatore", e poi: "Ho inventato il tappa-formaggio, cosi possiamo tappare i buchi dei formaggi". Nei primi sei tiri, la concorrente brucia i 300mila euro, premio più alto in palio e rifiuta per ben due volte gli assegni da 25mila euro proposti dal Dottore. Gli innamorati omonimi non sembrano avere dalla loro la fortuna e pescano parecchi pacchi rossi, tra cui anche i 75mila e i 100mila euro. A riportare il sereno, arriva Martina Miliddi, questa sera vestita da professoressa, per il solito stacchetto sexy. Dopo l’ennesima offerta da 25mila euro, ancora rifiutata, i fidanzati rimandano al mittente anche la proposta di cambio pacco. Purtroppo, subito dopo vanno in fumo anche i 200mila euro: "Fidati degli avvocati" commenta il conduttore napoletano, alludendo alla professione della pacchista appena chiamata.
Affari tuoi, De Martino va di fretta e la vincita di Andrea
La partita scorre rapida, anche troppo rispetto al solito, infatti, in pochi minuti di puntata i pacchi vanno in fumo e De Martino sembra avere fretta, probabilmente a causa della finalissima di The Voice Kids in onda in prima serata su Rai 1. Tornando alla partita, la coppia arriva velocemente a giocarsi il tutto per tutto con due pacchi; il pacco nero da un lato e 50mila euro dall’altro, dovendo scegliere ancora davanti al cambio del Dottore. "Gran finale" dice De Martino, che anche in questo momento, sembra diverso dal solito e non da molto tempo ai concorrenti per pensare. Andrea decide di tenersi il pacco con cui ha iniziato e scopre di avere 50mila euro. Lieto fine per la coppia di fidanzati, che tornano a casa con un buon bottino, soprattutto considerando la fatica di una puntata rapidissima, come non succedeva da tempo allo show dei pacchi.
