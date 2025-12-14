Affari tuoi, tensione in studio tra De Martino e il concorrente: "Basta, io non gioco più". L'errore di Cristiano con il Dottore Nella nuova puntata del 14 dicembre Cristiano e Alessandra rifiutano 50mila euro del Dottore e tornano a casa con 26mila euro

Il pubblico in studio e i telespettatori da casa sono pronti ad assistere ad un nuovo appassionante appuntamento con Affari tuoi in onda su Rai 1. A giocare con il Dottore e Stefano De Martino nel corso della puntata di domenica 14 dicembre è presente Cristiano da Foligno, caporeparto in un negozio di elettrodomestici. A supportarlo la dolce metà Alessandra, dipendente in un magazzino. Da casa la piccola Luna di tre anni fa il tifo per mamma e papà. Scopriamo insieme cosa è successo.

Affari tuoi, puntata 14 dicembre: cosa è successo

Herbert Ballerina parte in quinta con una delle sue freddure: "Buonasera, io sono il manager di Renato sotto zero" scherza il comico provocando le solite risate. Cristiano, grazie ai suggerimenti della moglie, trova subito Gennarino al secondo tiro assicurandosi così i 6mila euro del Jackpot legati alla simpatica mascotte dello show. Subito dopo arrivano due chiamate dolorose che spacchettano un pacco rosso da 75mila e soprattutto il nero che nasconde 300mila. "Basta io non gioco più, lascio tirare a mia moglie" dice il concorrente a De Martino. Purtroppo la sfortuna sembra essere protagonista della gara visto che anche Alessandra pesca i 200mila. Come di consueto, il Dottore effettua la chiamata dopo i primi sei tiri per proporre 24mila euro ma la coppia ringrazia e rifiuta. Tre tiri positivi eliminano 1, 5 e 100 euro: "Ci siamo ripresi, ora il momento della partita è decisivo" commenta De Martino parlando al telefono con il Dottore, che dall’altra parte della cornetta propone il primo cambio pacco della serata. Il concorrente accetta e cede l’1 per proseguire con il 10 e la scelta si rivela positiva visto che il pacco ceduto si mostra un blu con 200 euro. Subito dopo aver mandato in fumo anche i 100mila euro, un’altra telefonata dai piani alti invia un’offerta da 24mila euro che viene rifiutata dalla coppia. Quest’ultima decide di difendere il pacco 10 nonostante un’altra proposta di cambio del Dottore e subito dopo pesca il pacco da zero euro che fa ballare tutti i pacchisti a centro studio come da tradizione. "Sono rimasti 3 pacchi blu e 3 rossi, ora un tiro vale 30mila euro" dice il conduttore napoletano mentre compila il nuovo assegno per la coppia. "Io voglio tritare questo assegno e voglio giocare" Cristiano è determinato a proseguire e grazie alle carte si guadagna l’ennesima offerta che ammonta a 35mila euro. "Rifiutiamo e proviamo a continuare" suggerisce Alessandra e cosi il gioco continua con un altro blu da 500 euro che risveglia il Dottore: "Ora un tiro vale 40mila euro che sommati ai 6 di Gennarino fanno 46mila" incalza De Martino, ma anche il destino di questo assegno è lo stesso degli altri. Il botta e riposta continua e dopo aver eliminato i 50mila euro, la coppia si trova davanti l’offerta più alta della serata proprio di 50mila euro: "Nostra figlia ci ha suggerito il numero 10 e ora che lo abbiamo vogliamo andare avanti" altro rifiuto. La tristezza prende il sopravvento nello studio perché i 300mila, premio più alto in palio di Affari tuoi, viene spacchettato all’ultimo tiro. Cristiano e Alessandra tornano a casa con 20mila euro custoditi nel pacco 10, oltre al bonus dei 6mila di Gennarino. Una delusione evidente visti i 50mila offerti dal Dottore. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

