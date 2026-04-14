Affari tuoi, De Martino sorpreso dal calore del pubblico: "Da esaurimento". Poi la vittoria con beffa al Dottore
Nella nuova puntata del 14 aprile c'è Sara, che va in fondo con determinazione e vince 50mila euro. De Martino alle prese con un calore inaspettato del pubblico
Affari tuoi continua a divertire con la nuova puntata in onda martedì 14 aprile 2026 su Rai 1. A vedersela con il Dottore c’è una coppia; Sara, impiegata commerciale e Daniele, appassionato di calcio da Volpiano per la regione del Piemonte. Scopriamo tutto quello che è successo.
Affari tuoi, puntata 14 aprile 2026: cosa è successo
"Questo è il livello d’esaurimento in questo programma" inizia Stefano De Martino sottolineando l’accoglienza particolarmente calorosa del pubblico in studio. Sara comincia bene, e dopo qualche pacco indolore, pesca anche Martina Miliddi, che balla a centro studio sulle note di un brano di Dua Lipa. Tra i pacchi rossi importanti vanno in fumo solo i 75mila euro e il Dottore muove la prima mossa con un assegno da 33mila euro, velocemente tritato dalla coppia. "Avete in programma il matrimonio?" chiede incuriosito De Martino mentre Daniele non si sbottona: "Non voglio spoilerare nulla". La pacchista della puglia svela i 100mila euro e subito dopo, nonostante il mantra, Sara brucia anche i 300mila euro, premio più alto in palio del quiz dei pacchi. La partita si complica e il Dottore sguazza in questa situazione proponendo il cambio pacco, rifiutato dalla coppia. "Quanti scudetti ha vinto l’Avellino?" provoca De Martino difendendo la sua fede per il Napoli e anticipando il contenuto del pacco blu da zero euro della pacchista campana.
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Affari tuoi, la vincita di Sara e Daniele (con beffa al Dottore)
"Ragazzi abbiamo riequilibrato la partita" commenta il presentatore dopo alcuni pacchi blu che raddrizzano la serata e il Dottore scende con l’offerta a 20mila euro. Sara e Daniele puntano in alto, rifiutano e vanno a cambiare pacco, lasciando il 14 per proseguire con 13. Il pacco ceduto è quello delle tre gemelle della Sicilia, vestite di rosso: "Herbert vieni tu a sbirciare perché stasera mi fanno paura". Nonostante il presentimento negativo del presentatore il pacco svela 50 euro per il sollievo generale. I sei pacchi blu consecutivi fanno guadagnare alla coppia un’altra offerta da 30mila euro: "Essere qua con questo tabellone ci fa sentire molto contenti, ma ci sono quattro rossi importanti e vogliamo continuare" replica Sara. "Porca miseria" commenta De Martino dopo l’uscita dei 200mila euro, ultimo pacco rosso del podio, che porta il Dottore a compilare un assegno da 10mila euro. Sara non ci pensa nemmeno, trita e va a scegliere il pacco 19 che svela 200 euro. La partita entra nel vivo con due soli pacchi rimasti, ovvero la coperta di Herbert da un lato e 50mila euro dall’altro. Il Dottore aggiunge pepe proponendo il cambio e la coppia decide di rifiutare per andare fino in fondo con il pacco 14, che poco dopo svela proprio i 50mila euro. La determinazione della coppia porta ad una vittoria importante con beffa al Dottore che non è riuscito a scucire la vincita alla coppia con la proposta di cambio.
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