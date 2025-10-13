Affari Tuoi, Noemi parte male ma gioca ricordando la nonna: finisce in trionfo (con Gennarino) Nella puntata del 13 ottobre, la concorrente del Piemone parte malissimo, poi si riprende puntando sui suoi ricordi più preziosi: ecco cosa è successo.

"Affari Tuoi" regala sempre emozioni e colpi di scena, chi lo segue con passione ormai lo sa bene, per questo è naturale che chi apprezza il game faccia il tifo per il concorrente chiamato a tentare la sorte. Protagonista della puntata del 13 ottobre è stata Noemi, pacchista arrivata dal Piemonte (Moncalieri in modo particolare), presente in studio da ben 29 puntate proprietaria di un negozio di arredamento, arrivata in studio accompagnata da Luca, il suo compagno, che gli amici chiamano "Lucone" per la sua stanza. I due lavorano insieme, o meglio lei sarebbe il suo boss, mentre lui si occupa dell’amministrazione e hanno una bambina, Allegra Blue. La concorrente ha scelto il pacco numero 17, sperando che possa portarle fortuna.

Questa è stata l’occasione anche per presentare la nuova pacchista arrivata dalla Campania, Marianna, di professione chirurgo vascolare. Stefano De Martino, con la sua consueta ironia, l’ha invitata ad andarsene, sottolineando che evidentemente lei aveva fatto il provino per "La Ruota della Fortuna", ma non essendo stata presa è approdata nel game.

"Affari Tuoi": cosa è successo nella puntata di lunedì 13 ottobre 2025

Noemi ha iniziato a chiamare il 6, abbinato al Trentino Alto Adige, numero che non le ricorda niente a livello personale, ma che l’ha portata scartare subito i 200 mila euro. Insomma, un inizio in salita. Successivamente è stata la volta della Liguria, mossa decisamente più fortunata (su suggerimento del compagno) che ha portato a scartare i 100 euro. A questo punto è stato ancora lui a scegliere, trovando il pacco "Gennarino" del valore di 2.000 euro. Insomma, almeno per ora lui sembra avere la sorte dalla sua parte.

È stata quindi la concorrente a decidere ancora, ma dimostrando di non essere tanto fortunata, visto che ha puntato sui 300 mila euro, la cifra più alta tra quelle disponibili. Gli ultimi due pacchi selezionati prima di ricevere un’offerta da parte del "Dottore" sono stati i 500 e gli 0 euro, ancora una volta fortemente voluti dal compagno, che sembra avere un’ottima mano. Il primo intervento di Pasquale Romano è stato però deludente, legato solo a un cambio del pacco, ma rispedita al mittente.

Le giocate sono proseguite, optando per un pacco rosso, ma fortunatamente di non grande valore, pari a 15 mila euro, seguite da un’ottima scelta, i 5 euro, valore di un biglietto della Lotteria Italia, di cui Stefano ha iniziato a parlare da subito. Noemi ha ppi voluto optare ancora per un nome che non le evoca ricordi particolari, il 15, sede del "Pacco Nero", dove erano fortunatamente nascosti i 75 euro.

Non poteva che esprimersi in questo frangente il "Dottore", che ha voluto offrire 19 mila euro, rifiutati però dalla concorrente e dal compagno (in lizza c’erano ancora i 100 mila euro). La gara è così ripresa, con alcuni tocchi positivi, quelli che hanno portato a eliminare i 10 euro, 1 euro e 50 euro.

Almeno fino a questo momento la ragazza sembra essere stata discretamente brava, con solo due pacchi blu, quelli più bassi rimasti. Ma basterà? Difficile dirlo, il "Dottore" ha spezzato il gioco ancora proponendo un nuovo scambio pacchi, mossa che Noemi ha accettato optando per il 13 invece del suo 17. I superstiziosi in questo caso potrebbero avere qualcosa da dire, anche se a lei questo ricorda sua nonna (in questo giorno è avvenuto il suo funerale e ha trovato una sua collanina).

La concorrente ha così voluto togliersi lo sfizio e vedere cosa era contenuto nel pacco che aveva inizialmente, il 17, dove c’erano 10 mila euro. Herbert Ballerina ha voluto poi smuovere la tensione con qualcosa di inusuale, che in genere vediamo ad "Avanti un altro", il tocco al fondoschiena per attirare a sé la sorte, cosa che è effettivamente avvenuta e che ha portato a eliminare i 20 euro. Si resta così esclusivamente con i pacchi rossi, a eccezione di uno blu, da 200 euro. Questa fase si chiude con l’eliminazione di un pacco rosso, quello da 20 mila euro.

Ecco quindi un’altra proposta del "Dottore", pari a 25 mila euro per un solo tiro, ma anche in questo caso c’è un diniego. A questo punto la coppia punta sul Lazio, pensando ci siano sempre o quasi pacchi blu, ma questa volta qui ci sono i 50 mila. I due non vogliono però arrendersi e continuano a sperare di avere i 100 mila euro, ma il "Dottore" interviene nuovamente proponendo l’ennesimo cambio, che viene però rifiutato.

La serata prosegue scegliendo il pacco portato dalla new entry della Campania, dove era presente l’ultimo pacco blu, da 200 euro. Restano così i 3 rossi, da 30, 75 e 100 mila euro, ma ancora una volta la concorrente si oppone alla possibilità di cambiare.

Si arriva all’ultimo tiro prima del finale, preceduto da De Martino che usa un modo di dire: "Quando un pacco si chiude un altro si sta per aprire", dove c’erano i 30 mila. Nonostante l’inizio che sembrava essere negativo, alla fine tutto sembra andare meglio, merito anche del palmo di Lucone che si è posato sulla natica di Herbert, come ci ha tenuto a sottolineare Stefano. L’ultima proposta del "Dottore" è allettante, pari alla metà della somma dei due pacchi, 87.500 euro, ma con una forbice così stretta, spinta dal ricordo della nonna la concorrente ha rifiutato per l’ennesima volta.

Noemi e il compagno tornano a casa con il jackpot di Gennarino da 2 mila euro, ma soprattutto con 100 mila euro. I due ci avevano creduto e avevano ragione.

