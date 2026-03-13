Affari tuoi, Maria esagera e De Martino sbotta: "Annulliamo la partita?". Poi la (mini) vincita finale Nella nuova puntata del 13 marzo giocano Maria e Marco che fanno un disastro e tornano a casa con 6mila euro. De Martino provoca il Dottore e pensa ad annullare la partita

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Forte degli ottimi risultati ottenuti negli ascolti tv dell’access prime time e con Stefano De Martino in grande spolvero, Affari tuoi torna con una nuova puntata in onda venerdì 13 marzo 2026 su Rai 1. A tentare la scalata verso i 300mila euro c’è Maria, tecnico di laboratorio da Sassari insieme al compagno Marco, impiegato nel settore bancario. Scopriamo tutto quello che è successo nel nuovo capitolo del quiz dei pacchi.

Affari tuoi, puntata del 13 marzo 2026: cosa è successo

La concorrente odierna si presenta esagerando con i titoli professionali e sembra troppo preparata per De Martino, che provoca il Dottore: "Ma non sarà troppo?" chiede al telefono, e poi prosegue scherzando: "Annulliamo la partita?". Il conduttore napoletano continua a predire il contenuto dei pacchi e lo fa al primo tiro di Maria, indovinando la presenza di Gennarino, che regala il jasckpot di 6mila euro alla coppia. "Com’è possibile, loro fanno agility dog e hanno trovato Gennarino" si domanda stupito il conduttore. Herbert Ballerina ne spara una delle sue scatenando le risate: "Ieri è andato a fuoco un centro estetico; si sono salvati per un pelo". Con la prima scarica di tiri, Maria brucia solo i 100mila euro e il Dottore comincia la sua partita con un assegno da 30mila euro, tritato velocemente. I 200mila vanno in fumo e arriva la proposta di cambio, che Maria valuta attentamente, chiedendo lumi anche a Lupo e Thanat. Maria rifiuta e continua con altri tre tiri, con i quali pesca anche i 300mila euro e decide di rifiutare la nuova proposta di cambio dai piani alti.

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Affari tuoi, la mini-vincita di Maria e Marco

"Ho sbagliato tutto" si dispera De Martino, che sbircia e trova anche i 75mila euro. Un’altra botta per la coppia, che si trova ora a dover difendere i pacchi da 30mila e 50mila euro, unici due rossi nel tabellone. "Trovatemi Martina, abbiamo bisogno di musica e ballo" chiede il conduttore napoletano a Maria, che pesca il blu da 1 euro e 200 euro, risollevando l’umore. L’assegno in mano dei concorrenti è adesso da 10mila euro, cifra che non li convince ad andare a casa. "Mi dispiace solo di non aver visto Martina" commenta il conduttore, visto che il pacco della ballerina continua a non arrivare, mentre il Dottore si rifa vivo con 15mila euro. Maria fa un giro di parole ringraziando la redazione del quiz e poi decide di proseguire confidando nel pacco 17 pescato all’inizio. Anche i 50mila euro, prenio più alto rimasto in gioco, vanno in fumo e la coppia resta a giocarsi il tutto per tutto con Martina Miliddi da un lato e 30mila euro dall’altro. "Voglio pensarci e intanto godermi l’esibizione di Martina" comunica il Dottore, invitando la ballerina in studio. L’ex amici si esibisce e, essendo sarda come la coppia di concorrenti, scatena la fantasia di De Martino e il Dottore: "Sardegna che chiama Sardegna, se vincete tornate a casa con Martina e fate un week-end insieme". Maria e Marco rigettano anche la proposta dell’ultimo cambio e nella resa dei conti finale scoprono di non avere nessun premio. I due tornano a casa con i 6mila euro di Gennarino e qualche rimpianto per non aver accettato gli assegni del Dottore.

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