Affari tuoi, De Martino allarmato da Gennarino: "Stasera è diverso". Incredibile beffa finale del Dottore Nella nuova putata del 13 gennaio, la protagonista è Angelica, accompagnata dal fidanzato Filippo. Il finale regala ai futuri sposi un assegno da 55mila euro e loro accettano. Grande rammarico per non aver confidato nel pacco con dentro 300mila euro.

La nuova puntata di Affari tuoi, in onda martedì 13 gennaio 2026 su Rai 1, è pronta ad emozionare i telespettatori. Stefano De Martino saluta il pubblico in studio e accoglie Angelica, educatrice d’asilo nido da Montale, in provincia di Pistoia. A consigliarla sulla scelta dei pacchi c’è il compagno Filippo, commerciale nell’ambito del noleggio auto. Scopriamo come è andata la partita dei futuri sposi che iniziano con il pacco numero 16.

Affari tuoi, puntata 13 gennaio: cosa è successo

"Ci siamo conosciuti ad un concerto di Tiziano Ferro dieci anni fa" racconta la coppia, che poi annuncia che si sposerà il prossimo giugno e De Martino non perde l’occasione: "Vi avrei sposato io, visto che faremo una puntata con il matrimonio" ricordando lo speciale di Affari tuoi del 13 febbraio, nel quale una coppia si sposerà. Non manca la solita freddura d’apertura di Herbert Ballerina che introduce l’invenzione della serata tra i pacchi blu: "Fa freddo, quindi ho inventato il maglione a 7 colli" tra le risate del pubblico. I primi sei tiri non trovano il jackpot di Gennarino, ma scorrono lisci senza fare danni tra i pacchi rossi. La cornetta squilla e il conduttore porge il primo assegno da 40mila euro, che viene tritato senza troppi pensieri da Filippo. La tripletta successiva trova il primo rosso importante da 50mila euro e il Dottore torna a farsi vivo con la prima proposta di cambio, che non solletica le idee di Angelica. Anche il terzo gradino del podio, pacco da 75mila, va in fumo e dai piani alti arriva un altro assegno da 45mila euro. "Ringraziamo ma proviamo ad andare avanti" replica la coppia. Angelica crede nel pacco pescato all’inizio, e dopo aver perso anche il pacco da 100mila euro, lo difende nonostante la nuova proposta di cambio del Dottore.

Affari tuoi: Gennarino attira l’attenzione di Herbert e la vincita di Angelica

Anche i 35mila euro scritti sull’assegno successivo non fanno gola e Angelica continua determinata a puntare ad un valore più alto. Successivamente, anche i 200mila euro vengono spacchettati e la concorrente decide di provare a cambiare la partita cedendo il pacco 16 per proseguire con il 17, data per lei importante perché legata al nonno scomparso. La scelta, almeno per il momento, si rivela un affare visto che il pacco lasciato mostra un blu da 20 euro. Tra le mani di di Angelica arrivano 45mila euro, cifra che mette in difficoltà la coppia, che alla fine opta di proseguire e con una chiamata fortunata trova Gennarino. Il simpatico cagnolino questa sera ha qualcosa di diverso e Herbert ci tiene ad avvertire il conduttore napoletano: "Gennarino è diverso, è senza foulard". L’offerta giusta arriva e si tratta dei 55mila euro, cifra che, anche l’imminente matrimonio, convince i futuri sposi senza troppi dubbi. L’apertura finale dei pacchi chiude con un rammarico, infatti, il pacco 17 tanto caro ad Angelica conteneva i 300mila euro. Rammarico per la coppia che tornano a casa con quasi 250mila euro in meno. Altra mossa perfetta del Dottore a difesa del montepremi.

