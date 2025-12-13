Affari tuoi, De Martino costretto a chiudere lo show in anticipo. Daniele riesce a beffare il Dottore: finale inaspettato Nella nuova puntata Daniele e la sorella Debora arrivano alla fine con i "soldi sicuri", rifiutano 62mila euro con coraggio e ne portano a casa 75mila

Tutto pronto per una nuova divertente puntata di Affari tuoi in onda sabato 13 dicembre 2025 su Rai 1. A giocare a centro studio con Stefano De Martino si presenta Daniele, ormeggiatore di Genova. Ad accompagnarlo c’è la sorella Debora, impiegata nel mondo delle assicurazioni. Scopriamo insieme cosa è successo.

Affari tuoi, puntata 13 dicembre 2025: cosa è successo

"Da questo momento sono affari tuoi" con la frase divenuta ormai celebre De Martino apre le danze della partita di Daniele che comincia con il pacco numero 11. I primi sei tiri, utili anche a trovare i 4mila euro del Jackpot legati a Gennarino, purtroppo non portano al simpatico cagnolino ma a molti pacchi blu come 1, 10 e 100 euro. Arriva un solo rosso che fa male dato che si tratta dei 300mila euro, premio più alto in palio nel quiz show. Il Dottore si fa vivo con una prima offerta di 25mila che i fratelli decidono di rifiutare. Debora trita l’assegno e la gara prosegue con la seconda nota dolente che è il secondo premio più alto rimasto, ovvero i 200mila. "Bisogna dare una scossa a questa puntata, l’ormeggiatore ha le spalle forti" scherza De Martino con la cornetta rossa all’orecchio e offre il secondo assegno da 15mila euro che non fa gola a Daniele. La gara sembra andare su un binario positivo visto che oltre all’ingresso di Gennarino, viene spacchettato il pacco nero da 10 euro e solo due rossi da 15 e 30mila e anche per questo il Dottore torna a farsi vivo con le carte. Daniele cerca l’offerta ma pesca il cambio e dopo essersi consultato con la sorella: "Noi non crediamo tanto ai numeri, però ci piace l’11 quindi lo teniamo, grazie Dottore". Tutti i pacchisti e i concorrenti si preparano a ballare dopo l’uscita del pacco zero che arriva purtroppo a seguito dei 100mila, che elimina totalmente il podio dei premi più alti. Il Dottore prova a liquidare Daniele e Debora con un altro assegno da 18mila euro ma anche quest’ultimo viene cestinato. "Qua vado spedito senza nemmeno pensarci, rifiuto" con queste parole l’ormeggiatore rigetta la proposta di cambio pacco dai piani alti e con una grande chiamata trova il pacco blu da 200 euro, l’ultimo rimasto. "Come la mettiamo ora?" chiede il conduttore napoletano al Dottore, dato che ora il concorrente si ritrova con due pacchi rossi rimasti, da una parte 50mila e dall’altra 75mila. Il Dottore attacca e compila l’assegno più alto della serata che ammonta a 62mila euro. "Ringrazio il Dottore e rinuncio a fatica" Daniele trova il coraggio di rifiutare a seguito dell’insistenza di Debora e scopre di aver fatto benissimo visto che il loro pacco conserva 75mila euro. Il coraggio viene premiato e Daniele torna felice a Genova dopo aver beffato il Dottore con il rifiuto dei 62mila.

Affari tuoi, De Martino costretto a una puntata lampo per colpa di "Ballando con le stelle"

La puntata con protagonista Daniele, ormeggiatore di Genova, è stata sicuramente positiva dato che il concorrente torna a casa con 75mila euro. Un ottimo bottino visto che ha avuto meno tempo a disposizione rispetto ai concorrenti che giocano negli altri giorni della settimana, infatti, oggi essendo sabato è la serata di Ballando con le stelle, lo show presentato da Milly Carlucci che ha rubato minuti preziosi alla puntata di De Martino. Nonostante questo tutto è andato per il meglio.

