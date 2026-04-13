Affari tuoi, De Martino si diverte ad imitare Francesca Fagnani e Herbert si fa male. Poi la vincita inattesa Nella nuova puntata del 13 aprile giocano Sara ed Emanuele, futuri sposi che si fanno un regalo da 50mila euro sul finale. De Martino e Herbert Ballerina scatenati come sempre

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Nuova emozionante puntata di Affari tuoi, in onda lunedì 13 aprile 2026 su Rai 1. Stefano De Martino diverte, emoziona e tiene il fiato sospeso fino alla fine della puntata con protagonista Sara, impiegata bancaria dalla Sardegna. Insieme alla concorrente gioca il compagno e futuro marito Emanuele. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 13 aprile: cosa è successo

Herbert Ballerina apre presentando l’invenzione della serata, ovvero la prolun-card, un braccio che aiuta gli automobilisti nel pagare il casello autostradale e De Martino incalza subito: "Noi consigliamo di usare questo solo per il casello, così evitiamo denunce penali". Sara comincia la partita bruciando 50mila euro ma subito dopo il danno vero lo fa Emanuele, che consiglia il pacco con 300mila euro all’interno. "Quando ti chiede un consiglio tu non darglielo mai più" commenta il conduttore scatenando il pubblico. "Siete fatti per stare assieme, questo è sicuro" continua De Martino dopo che Sara manda in fumo anche i 200mila euro. Gennarino riporta l’allegria e il Dottore muove la prima mossa proponendo il cambio pacco, accettato da Sara che molla prende il 2 e molla il 18, pacco che subito dopo svela 10mila euro. La prima offerta della serata è da 15mila euro, troppo pochi per il matrimonio della coppia, che trita rapidamente e prosegue con la scelta del prossimo pacco: "Herbert sbircia e dimmi se questo matrimonio s’ha da fare" commenta De Martino mentre il pacchista svela l’arrivo di Martina Miliddi. Subito dopo lo stacchetto della ballerina, purtroppo, anche i 75mila euro vengono cancellati dal tabellone dei premi e il Dottore torna nuovamente alla carica con il cambio, ancora una volta accettata da Sara. "Ci ha fregato" commenta Herbert, "Hai detto che non ti dava good vibes e invece" incalza De Martino spaventando la concorrente che trova un blu da 10 euro.

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Affari tuoi, la vincita inattesa di Sara ed Emanuele

I futuri sposi rifiutano la seconda offerta da 15mila euro e si trovano davanti all’ennesimo cambio della serata, questa volta rigettato dalla coppia. "Ahi, mi sono fatto male, sto lavorando!" si lamenta Herbert mentre una telecamera lo colpisce durante l’inquadratura e De Martino incalza: "Dovresti essere contento che la Rai investe su di noi", "No, investe me" replica il comico. "Ti avevo detto di non fare danni e invece lo hai fatto" commenta De Martino dopo l’uscita del pacco da 100mila euro, ultimo premio alto tra i rossi. "Che vergogna" commenta Herbert dopo l’offerta da 5mila euro, che viene velocemente rifiutata da Sara. "Che belva si sente?" scherza De Martino imitando Francesca Fagnani e ponendo la domanda alla pacchista con l’abito animalier, mentre Herbert non si fa scappare l’occasione: "Pappa-gatto". La coppia compie il disastro completo trovando gli ultimi due rossi in gioco e va dritta al gioco della regione fortunata, nel quale possono vincere 50mila o 100mila euro. I concorrenti puntano tutto su Emilia-Romagna e Sicilia e dopo tanta attesa trepidante scoprono di portare a casa 50mila euro, infatti, l’isola scelta è stata quella fortunata. "Auguri agli sposi" chiude De Martino.

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