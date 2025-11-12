Affari Tuoi, Angela sensitiva: è certa di avere 100mila euro ma vince la paura. E De Martino fa il 'malocchio' a Ballerina Nella puntata del 12 novembre, Angela ascolta la nonna e accetta l'offerta del Dottore ma fa un errore clamoroso: cosa è successo da De Martino

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai Uno mercoledì 12 novembre 2025, a sfidare il Dottore è Angela, concorrente della regione Valle d’Aosta e ha un negozio di abbigliamento donna. Ha due bambini, Vittoria e Lapo. Gioca con il pacco numero 8 ed è accompagnata in studio dalla nonna Silvana, detta Sophia Loren perché è sempre ben pettinata e preparata. Della nonna dice: "E’ la mia famiglia, i miei sono separato e io sono cresciuta con lei". Ecco cosa è successo nella puntata del 12 novembre 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 12 novembre 2025: cosa è successo

Cosa è successo durante la partita di Angela? La puntata non comincia benissimo, perché con i primi due tiri se ne vanno i 50mila e i 200mila euro. "Mi sento male", dice nonna Silvana. Poi un altro rosso da 30mila euro e Herbert Ballerina ricorda alle due donne: "E’ il blu che bisogna trovare, il gioco è semplice!". Una volta usciti i 500 euro e i 20mila euro, arriva la seconda vera mazzata della serata, perché nonna e nipote perdono i 300mila euro: "E’ un gioco, stai tranquilla!", dice Angela.

La prima offerta del Dottore è 10mila euro: "Io voglio godermela, voglio giocare fino in fondo", commenta la concorrente prima di trovare il pacco nero, che contiene solo 75 euro. Quando la fortuna sembra girare dallo loro parte, ecco che escono anche i 75mila euro: "Tu chiami sempre pacchi importanti, dobbiamo giocare al contrario", consiglia Stefano De Martino. Sei tiri e solo il cambio è la proposta del Dottore: "L’8 è il numero di mio marito, che è mancato. E’ la data del nostro matrimonio. E’ anche il numero di Lapo, suo figlio…", dice la nonna. Ma Angela spiega che lei avrebbe voluto iniziare col chiamare il 7 e l’8 perché non voleva portarseli in finale e quindi accetta il cambio e lascia l’8 per prendere il 4, che rappresenta la data di nascita del nonno: "Mio nonno è stato un padre, quindi penso mi poterà molta fortuna, me lo sento". Silvana concorda: "Me lo sento anche io".

Poi decide di non aprire subito il suo pacco precedente e trova i 10mila euro nel numero 16. Mancando solo i 15mila e i 100mila euro tra i pacchi rossi, il conduttore corre ai ripari col mantra "Ora tu mi trovi un pacco blu". Non manca il canonico ‘sputo’ verso il pacco scelto dalla concorrente, ma il conduttore prende Herbert Ballerina, che commenta: "Mi ha preso! E poi che schifo, sputi! Mi hai fatto il malocchio!". In seguito, escono una serie di pacchi blu, uno da 20 euro ‘grazie’ a un bacio che De Martino dà sulla guancia al comico.

Dopo aver tritato anche l’assegno da 14mila euro, perché "mi sento di avere i 100mila euro", Angela è indecisa sul pacco da scegliere e dice che tra tutti quelli rimasti solo il 2 non le dice nulla e infatti è il numero che decide di chiamare, nonostante il pacchista abbia, per De Martino, "la faccia da horror americano": "Lo vedrei bene con una sega in mano", ironizza. E subito dopo si scopre che non potevano fare scelta migliore, perché nel 2 trovano lo 0.

Ora il Dottore propone il cambio e Angela spiega perché non vuole cambiare il numero 4: "A prescindere da mio nonno, la mia migliore amica, che è come una sorella per me, ha fatto un sogno. Mi diceva quanto avrei vinto, ma non voglio andare avanti per non svelare un segreto. però c’è un sogno". La nonna Silvana commenta: "Questi sognano tutti, io mi sono sognata te, De Martino. Noi stavamo ballando!".

Le due donne raccontano il motivo per cui non sanno bene quale pacco aprire ora. Ciascuno ha un significato importante, ma quello che spicca su tutti è il numero 6, perché rappresenta una nipote di Silvana morta in giovane età: "Lei si vedeva brutta ma era bellissima", dice commossa, con il conduttore che poi l’abbraccia dolcemente. Alla fine, puntano sul 10 e fanno benissimo: ci sono solo 10 euro. La nuova offerta del Dottore è 21mila euro: "Mi aiuterebbero, ma io vivo di adrenalina, quindi rifiuto", confessa la concorrente. Ennesimo assegno tritato. Col pacco 8, poi, eliminano i 15mila euro e nel gran finale restano i 5 euro e i 100mila euro. L’ultima offerta è 33mila euro. Quando è tempo di scegliere il da farsi, nonna Silvana chiama ‘Martino’ il conduttore e Angela le ricorda che il suo nome è ‘Stefano’, ma De Martino non si sente offeso, anzi apprezza molto: "A me piace Martino, è il mio nome d’arte!"

Subito dopo il conduttore chiede alla concorrente di raccontargli il sogno dell’amica e lei dice: "La mia amica ha sognato che tornavo a casa con 44mila euro e lei non sapeva di questo numero, il 4. Vorrei, nonna, che tu mi facessi un cenno". Ma Silvana non sa cosa rispondere, però, oltre a dirle che l’amica ‘è andata vicino’ all’offerta del Dottore, ricorda alla nipote che "chi si accontenta gode", e così la giovane accetta l’assegno da 33mila euro.

Il conduttore vede qualcosa nello sguardo della concorrente e lei, piangendo, spiega: "Perché a me piace il rischio, sono contenta ma anche convinta che qua ci siano 100mila euro, perché è tutta la sera che il mio sguardo si focalizza sui 100mila del tabellone e perché questo era il mio obiettivo. Ma va bene, sono tantissimi soldi. Avrei rischiato, mi ha fregato la paura". Poi la dedica a Silvana: "Nonna, mi hai fatto un regalo bellissimo, non avrei fatto con nessun altro questa esperienza se non con te, perché averti è un dono. E’ come se avessi già vinto". Effettivamente nel pacco 4 c’erano 100mila euro: "Va bene" è il commento di Angela, che poco prima di esprimersi ha fatto un’espressione come a dire ‘avevo ragione, lo sapevo‘.

