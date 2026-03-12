Affari tuoi, Stefano De Martino in panchina e Martina al telefono con il Dottore: "Sei meglio di lui"
Nella nuova puntata del 12 marzo gioca Giulia, che parte malissimo ma salva la pelle con 22mila euro. De Martino sostituito da Martina e preso in giro dal Dottore
Affari tuoi risponde presente anche nella serata del 12 marzo 2026 con una nuova emozionante puntata in onda, come sempre, su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Giulia, agente di commercio in dolce attesa dalla provincia di Verona. Insieme alla futura mamma c’è il compagno Matteo. Scopriamo cosa è successo.
Affari tuoi, puntata del 12 marzo 2026: cosa è successo
Pronti via si comincia con l’invenzione di Herbert Ballerina, che promette di essersi superato: "Per favore Herbert, stavamo andando così bene" avverte il conduttore napoletano, che poi si complimenta con il comico per l’invenzione della serata, ovvero il "maglia-gratta", una maglietta con le indicazioni per spiegare dove si vuole essere grattati sulla schiena. Stefano De Martino continua a indovinare i pacchi e predice il pacco da 200mila euro nel primo tiro di Giulia. Nelle altre cinque chiamate, la concorrente brucia anche 100mila, 75mila euro e rifiuta la prima offerta da 25mila euro. Il sorriso e le maniere dolci con cui Giulia è solita parlare, e che tutti imitano, non portano bene, infatti, anche i 50mila euro vanno in fumo e De Martino avverte: "Cambiamo intonazione per favore". Herbert non ci sente e continua a imitare la concorrente e il presentatore incalza: "Allora sei scemo, continui". Si passa dalla padella alla brace con l’uscita dei 300mila euro, premio più in alto in palio e ultimo rimasto del podio. Gennarino alza il morale della partita cominciata malissimo e il Dottore torna alla carica con l’offerta di cambio, accettata dalla coppia.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Affari tuoi, la vincita di Giulia e Matteo
Giulia e Matteo ripartono con il pacco 7 e aprono il 10 appena ceduto, trovando 15mila euro. I tanti pacchi blu rimasti cominciano ad uscire e arriva il momento di Martina Miliddi, che balla con un abito d’oro sulle note di "Diavolo in me" di Zucchero. La ballerina termina lo stacchetto rubando la cornetta rossa del telefono al conduttore e riferisce i complimenti del Dottore, che sfotte De Martino: "Sei meglio tu di lui" e il conduttore ci scherza su: "Certo lo so, ma non ci vuole molto". Il presentatore, fresco del successo anche in Stasera tutto è possibile, oltre che al quiz dei pacchi, continua ad essere il mattatore dello show: "Quanto c’è nel pacco nero?" chiede agli sposi, mettendo poi la cornetta sulla pancia della futura mamma per sentire anche il parere del piccolo Leonardo. Anche gli assegni da 10mila e 15mila euro vengono cestinato velocemente da marito e moglie che vanno a pescare anche i 20mila euro, lasciano tra i premi solo 30mila e l’incognita del pacco nero. Dopo aver chiesto, inutilmente, al Dottore 100mila euro per andare a casa, la coppia entra nel vivo della partita con due pacchi rimasti: 100 euro e il tanto ambito pacco nero. L’ultimo assegno dai piani alti è da 22mila euro, cifra che mette in confusione la coppia. I due decidono di accettare la cifra, anche per il piccolo Leonardo in arrivo e si garantiscono la vincita. Il pacco nero era in possesso di Giulia, che aveva sotto il naso 30mila euro e scopre di aver perso soltanto 8mila euro. Un sollievo per la coppia, che pur partendo male si è assicurata una vincita.
Potrebbe interessarti anche
Affari tuoi, c'è l'hater Giorgio al telefono ma De Martino riattacca: "Non ci voglio parlare". Finale in lacrime
Nella nuova puntata del 20 febbraio 2026 gioca Giuliano, detto il Capitano, che torn...
Affari tuoi, Antonio mette a rischio la partita e De Martino invoca il notaio: "È regolare?". Poi la beffa
Nella nuova puntata del 11 marzo giocano Antonio e i figli, che partono in quinta ma...
Affari tuoi, la maxi offerta fa sbottare De Martino: "Vado via". Poi il rifiuto e il trionfo: "Così si gioca"
Nella puntata del 11 febbraio gioca Elena, che gioca con un coraggio da leone fino a...
Affari tuoi, la partita più sfortunata di sempre sciocca De Martino: "Non ne ricordo una così", ma Gaetano sfata la maledizione
Nella nuova puntata del 9 marzo 2026 Stefano De Martino gioca insieme a Gaetano in u...
Affari tuoi, Martina balla (e non parla) e poi De Martino sbotta: "Spegnete la Tv". E il Dottore salva la cassa
Nella nuova puntata del 29 gennaio c'è Enrico che accetta 26mila euro pur avendo i 7...
Affari tuoi, la richiesta di Elisa fa arrabbiare De Martino: "Non ho parole". Poi il sollievo finale: "Meno male"
Nella puntata del 16 febbraio gioca Elisa, da Roma, che torna a casa con 18mila euro...
Affari tuoi, De Martino rimpiazza Herbert Ballerina con un altro comico. Poi il disastro finale: "Me ne vado"
Nella nuova puntata del 3 marzo gioca Paola, in una partita sfortunata dall'inizio, ...
Affari tuoi, De Martino spiazzato da Martina e Herbert: lei gli dedica il ballo e lui senza filtri "Complimenti"
Scoppiettante puntata di Affari tuoi in onda domenica 25 gennaio. De Martino ritrova...