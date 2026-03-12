Affari tuoi, Stefano De Martino in panchina e Martina al telefono con il Dottore: "Sei meglio di lui" Nella nuova puntata del 12 marzo gioca Giulia, che parte malissimo ma salva la pelle con 22mila euro. De Martino sostituito da Martina e preso in giro dal Dottore

Affari tuoi risponde presente anche nella serata del 12 marzo 2026 con una nuova emozionante puntata in onda, come sempre, su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Giulia, agente di commercio in dolce attesa dalla provincia di Verona. Insieme alla futura mamma c’è il compagno Matteo. Scopriamo cosa è successo.

Affari tuoi, puntata del 12 marzo 2026: cosa è successo

Pronti via si comincia con l’invenzione di Herbert Ballerina, che promette di essersi superato: "Per favore Herbert, stavamo andando così bene" avverte il conduttore napoletano, che poi si complimenta con il comico per l’invenzione della serata, ovvero il "maglia-gratta", una maglietta con le indicazioni per spiegare dove si vuole essere grattati sulla schiena. Stefano De Martino continua a indovinare i pacchi e predice il pacco da 200mila euro nel primo tiro di Giulia. Nelle altre cinque chiamate, la concorrente brucia anche 100mila, 75mila euro e rifiuta la prima offerta da 25mila euro. Il sorriso e le maniere dolci con cui Giulia è solita parlare, e che tutti imitano, non portano bene, infatti, anche i 50mila euro vanno in fumo e De Martino avverte: "Cambiamo intonazione per favore". Herbert non ci sente e continua a imitare la concorrente e il presentatore incalza: "Allora sei scemo, continui". Si passa dalla padella alla brace con l’uscita dei 300mila euro, premio più in alto in palio e ultimo rimasto del podio. Gennarino alza il morale della partita cominciata malissimo e il Dottore torna alla carica con l’offerta di cambio, accettata dalla coppia.

Affari tuoi, la vincita di Giulia e Matteo

Giulia e Matteo ripartono con il pacco 7 e aprono il 10 appena ceduto, trovando 15mila euro. I tanti pacchi blu rimasti cominciano ad uscire e arriva il momento di Martina Miliddi, che balla con un abito d’oro sulle note di "Diavolo in me" di Zucchero. La ballerina termina lo stacchetto rubando la cornetta rossa del telefono al conduttore e riferisce i complimenti del Dottore, che sfotte De Martino: "Sei meglio tu di lui" e il conduttore ci scherza su: "Certo lo so, ma non ci vuole molto". Il presentatore, fresco del successo anche in Stasera tutto è possibile, oltre che al quiz dei pacchi, continua ad essere il mattatore dello show: "Quanto c’è nel pacco nero?" chiede agli sposi, mettendo poi la cornetta sulla pancia della futura mamma per sentire anche il parere del piccolo Leonardo. Anche gli assegni da 10mila e 15mila euro vengono cestinato velocemente da marito e moglie che vanno a pescare anche i 20mila euro, lasciano tra i premi solo 30mila e l’incognita del pacco nero. Dopo aver chiesto, inutilmente, al Dottore 100mila euro per andare a casa, la coppia entra nel vivo della partita con due pacchi rimasti: 100 euro e il tanto ambito pacco nero. L’ultimo assegno dai piani alti è da 22mila euro, cifra che mette in confusione la coppia. I due decidono di accettare la cifra, anche per il piccolo Leonardo in arrivo e si garantiscono la vincita. Il pacco nero era in possesso di Giulia, che aveva sotto il naso 30mila euro e scopre di aver perso soltanto 8mila euro. Un sollievo per la coppia, che pur partendo male si è assicurata una vincita.

