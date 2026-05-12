Affari Tuoi, show di De Martino nella partita più disastrosa di sempre: “Ma cos’è La Ruota della Fortuna?” Tra battute, siparietti e una partita disastrosa, De Martino trascina Affari Tuoi anche nella serata dell’Eurovision: ecco cosa è successo nella puntata del 12 maggio.

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Nemmeno la concorrenza dell’Eurovision su Rai 2 riesce a scalfire il rito serale di Affari Tuoi. Stefano De Martino, prima di passare la linea alla puntata de Il Commissario Montalbano, continua a dominare l’access prime time di Rai 1 con il suo mix di ironia, improvvisazione e leggerezza, trascinando anche le partite più disastrose verso finali divertenti. E quella di martedì 12 maggio 2026, con Guido da Sarno, in provincia di Salerno, è stata una delle più sfortunate della stagione. Ecco cosa è successo.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 12 maggio 2026

Guido gestisce la pescheria di famiglia insieme al fratello Salvatore. "Questo è uno che lavora, non come noi", scherza subito De Martino. Il concorrente racconta la sua routine: "La sveglia è sempre alle 4, andiamo al mercato a Napoli". E il conduttore coglie la palla al balzo, citando la sua cittadina d’origine "Una volta il mercato del pesce si faceva anche a Torre Annunziata. Un saluto ai miei amici e complimenti al Savoia per la Serie C".

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In studio con lui c’è la moglie Chiarastella, che nella vita si divide tra il ruolo di mamma (di due figli) e la pescheria. Guido racconta di lavorare tutto il giorno, tornando a casa solo dopo le 21. "Però un pezzettino di 20 minuti di Affari Tuoi riesco a vederlo", precisa. E De Martino piazza la stoccata ironizzando sulla maxi-durata delle puntate del gioco dei pacchi, un tema che spesso ha sollevato critiche sul web:

"Ragazzi ma noi per questo duriamo tanto, perché la gente torna dal lavoro e vuole divertirsi"

In studio l’atmosfera è leggera, la partita, però, è un vero massacro: via subito 100mila, 200mila e 300mila euro. "Non vedevo un inizio così drammatico da anni", commenta De Martino sconsolato. Guido tenta di invertire la rotta col cambio pacco e con la "toccatina" scaramantica al lato B Herbert, che porta all’esibizione di Martina Miliddi tra gli applausi.

Ma il momento cult arriva quando De Martino improvvisa un sondaggio sul pacco nero. Il concorrente della Basilicata spara "25k" e lui ridendo a crepapelle esplode citando il programma di Gerry Scotti contro cui compete ogni sera in TV: "Ma non esiste il pacco da25mila! Ma che è, La Ruota della Fortuna?!".

Ma la sfortuna continua a tartassare il concorrente campano, che a tre quarti di partita si trova in una situazione quasi disperata: senza pacchi rossi e con il pacco nero e 6 blu sul tabellone, tanto che il conduttore ammette: "E’ stata una partita disastrosa".

Nel finale Guido tenta tutto con la regione fortunata scegliendo Campania e Puglia, ma quella vincente era la Calabria. La serata, però, termina comunque tra gli applausi per il pescivendolo di Eboli, che ha dimostrato di saper affrontare col sorriso sulle labbra una serata maledetta.

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