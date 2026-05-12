Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Affari Tuoi, show di De Martino nella partita più disastrosa di sempre: “Ma cos’è La Ruota della Fortuna?”

Tra battute, siparietti e una partita disastrosa, De Martino trascina Affari Tuoi anche nella serata dell’Eurovision: ecco cosa è successo nella puntata del 12 maggio.

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Affari Tuoi puntata 12 maggio 2026
IPA

Nemmeno la concorrenza dell’Eurovision su Rai 2 riesce a scalfire il rito serale di Affari Tuoi. Stefano De Martino, prima di passare la linea alla puntata de Il Commissario Montalbano, continua a dominare l’access prime time di Rai 1 con il suo mix di ironia, improvvisazione e leggerezza, trascinando anche le partite più disastrose verso finali divertenti. E quella di martedì 12 maggio 2026, con Guido da Sarno, in provincia di Salerno, è stata una delle più sfortunate della stagione. Ecco cosa è successo.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 12 maggio 2026

Guido gestisce la pescheria di famiglia insieme al fratello Salvatore. "Questo è uno che lavora, non come noi", scherza subito De Martino. Il concorrente racconta la sua routine: "La sveglia è sempre alle 4, andiamo al mercato a Napoli". E il conduttore coglie la palla al balzo, citando la sua cittadina d’origine "Una volta il mercato del pesce si faceva anche a Torre Annunziata. Un saluto ai miei amici e complimenti al Savoia per la Serie C".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

In studio con lui c’è la moglie Chiarastella, che nella vita si divide tra il ruolo di mamma (di due figli) e la pescheria. Guido racconta di lavorare tutto il giorno, tornando a casa solo dopo le 21. "Però un pezzettino di 20 minuti di Affari Tuoi riesco a vederlo", precisa. E De Martino piazza la stoccata ironizzando sulla maxi-durata delle puntate del gioco dei pacchi, un tema che spesso ha sollevato critiche sul web:

"Ragazzi ma noi per questo duriamo tanto, perché la gente torna dal lavoro e vuole divertirsi"

In studio l’atmosfera è leggera, la partita, però, è un vero massacro: via subito 100mila, 200mila e 300mila euro. "Non vedevo un inizio così drammatico da anni", commenta De Martino sconsolato. Guido tenta di invertire la rotta col cambio pacco e con la "toccatina" scaramantica al lato B Herbert, che porta all’esibizione di Martina Miliddi tra gli applausi.

Ma il momento cult arriva quando De Martino improvvisa un sondaggio sul pacco nero. Il concorrente della Basilicata spara "25k" e lui ridendo a crepapelle esplode citando il programma di Gerry Scotti contro cui compete ogni sera in TV: "Ma non esiste il pacco da25mila! Ma che è, La Ruota della Fortuna?!".

Ma la sfortuna continua a tartassare il concorrente campano, che a tre quarti di partita si trova in una situazione quasi disperata: senza pacchi rossi e con il pacco nero e 6 blu sul tabellone, tanto che il conduttore ammette: "E’ stata una partita disastrosa".

Nel finale Guido tenta tutto con la regione fortunata scegliendo Campania e Puglia, ma quella vincente era la Calabria. La serata, però, termina comunque tra gli applausi per il pescivendolo di Eboli, che ha dimostrato di saper affrontare col sorriso sulle labbra una serata maledetta.

Potrebbe interessarti anche

Stefano De Martino

Affari Tuoi, partita sfortunata e arriva lo sfogo di Stefano De Martino. Il finale "è una vergogna"

La partita di stasera 6 maggio 2026 ad Affari Tuoi: cosa è successo ad Alessia e Her...
Martina Miliddi

Affari Tuoi, Martina Miliddi protagonista: "Pazienza e dedizione", la chiusura più dolce di sempre con De Martino

Herbert Ballerina esilarante: la frase di stasera 5 maggio 2026 accende Stefano De M...
Affari tuoi cosa successo puntata 30 aprile 2026

Affari tuoi, Martina Miliddi interviene e regala una maxi-vincita: "Ringraziatela", De Martino a bocca aperta

Nella nuova puntata del 30 aprile gioca Silvia che sul finale porta a casa 50mila eu...
affari tuoi puntata 26 aprile

Affari Tuoi, Martina Miliddi chiede scusa dopo lo show: “Sempre peggio”. Ma scatta l'ovazione in studio

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 26 aprile 2026: la partita di Nunzio ...
Affari tuoi cosa è successo puntata 27 aprile 2026

Affari tuoi, De Martino perfido e scatenato. Prima provoca Gerry Scotti: "Mi tatuo la ruota", poi imita Maria De Filippi

Nella nuova puntata del 27 aprile gioca Diego, in una partita sfortutnata salvata al...
Affari tuoi cosa è successo puntata 7 maggio

Affari Tuoi, altro che De Martino: Martina Miliddi pazza di Herbert Ballerina: “Sei il mio momento preferito"

Nella nuova puntata del 7 maggio gioca Sara, che parte male ma finisce bene con 38mi...
affari tuoi cosa successo puntata 12 aprile 2026

Ad Affari Tuoi è De Martino show, volano oggetti ma non salva Nadia (in lacrime): "Qui non si ragiona"

La puntata di Affari Tuoi del 12 aprile tra risate e colpi di scena: Nadia incassa 5...
Affari tuoi cosa è successo puntata 8 maggio 2026

Affari tuoi, dopo Jovanotti e Morandi nuova puntata con super ospite da Sanremo: De Martino svela il nome

Nella nuova puntata del 8 maggio gioca Emanuela che si accontenta di 40mila euro non...
Affari tuoi cosa è successo puntata 24 aprile 2026

Affari tuoi, spavento per Herbert Ballerina: lascia lo studio e De Martino lo rincorre: "Non preoccuparti"

Nella nuova puntata del 24 aprile gioca Francesca, che porta a casa 50mila euro offe...

Explore Louisiana

Cinema tourism

Un viaggio nel cuore di Hollywood South

LEGGI

Personaggi

Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane
Micaela Ramazzotti

Micaela Ramazzotti
Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma
Corrado Fortuna

Corrado Fortuna

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963