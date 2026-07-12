Affari Tuoi, Herbert Ballerina svela il cachet e De Martino lo fulmina: "Giusto per un attore cane"

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Affari tuoi torna con una nuova emozionante puntata in onda domenica 12 luglio 2026 su Rai 1. Stefano De Martino gioca con Serena, mamma dalla provincia di Matera accompagnata dalla sorella Giovanna. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 12 luglio 2026: cosa è successo

Herbert Ballerina apre con una battuta non proprio riuscita e De Martino lo fulmina immediatamente: "Dovremmo già essere al mare, ormai siamo agli sgoccioli e queste battute sono bonus". Il comico, però, si riscatta poco dopo con l’invenzione della serata: i coriandoli ordinati, pensati per permettere ai bambini di divertirsi senza sporcare. Serena parte con il piede giusto, assicurandosi un jackpot da 6mila euro grazie al primo pacco blu del simpatico cagnolino Gennarino. "Martina mi ha detto che le prove sono state estenuanti", incalza il conduttore, riferendosi al passo a due tra Martina Miliddi e Herbert che andrà in onda, come ogni domenica. La fortuna di Serena, però, si interrompe poco dopo, quando nel giro di poco manda in fumo 100mila, 200mila e 300mila euro. Il Dottore offre 10mila euro, cifra che viene tritata dalle due sorelle, che provano a puntare a qualcosa di più importante. Il tanto atteso momento del ballo ariva poco dopo con l’ingresso in studio di Martina, supportata proprio da Herbert Ballerina. I due si esibiscono su una coreografia di Y.M.C.A dei Village People. "Si sta giustificando dei movimenti per colpa del vestito" scherza De Martino sottolineando il travestimento da Indiano d’America del comico.

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Affari tuoi, la vincita di Serena e Giovanna

"Toro sudato" incalza Herbert Ballerina scatenando le risate del pubblico e trovandosi il soprannome da Indiano d’America richiesto da De Martino. La partita si complica con i 75mila euro che vanno in fumo anche se Serena continua a essere positiva e sorridente. "Gennarino prende più di me" scherza Herbert Ballerina che si merita la stoccata del presentatore: "Giusto così, un cane attore deve guadagnare di più di un attore cane". Dai piani alti torna la proposta di cambio pacco, che questa volta viene accettato dalla concorrente che sceglie di proseguire con il numero 16. La partita entra nella fase finale con due pacchi rimasti; 200 euro da un lato e 50mila euro dall’altro. Serena non riesce a trattenere le lacrime parlando del pacco 17 e svela che è legato ad una data brutta e per questo vorrebbe evitarlo. "A volte le nostre paure sono quelle che ci salvano" commenta De Martino mentre le due sorelle devono decidere se accettare il cambio e prendere proprio il 17 o credere nel 16 che hanno sotto il naso. Le lacrime aumentano per Serena quando decide di parlare del compagno e della figlia. Poco dopo, le due sorelle accettano il cambio pacco e prendono il tanto temuto 17, che svela i 200 euro per la delusione generale. Le due sorelle tornano a casa con i 6mila euro di Gennarino e tanti rimpianti per aver ceduto il pacco con 50mila euro proprio sul finale.

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