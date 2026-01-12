Affari tuoi, la confessione in lacrime: "Ci ha distrutto un appartamento". Poi la mossa beffarda del Dottore Nella nuova puntata del 12 gennaio, Stefano e la moglie Patrizia giocano una partita quasi perfetta e vincono 50mila euro pur avendo il pacco da 200mila. Mossa perfetta del Dottore nel finale

Affari tuoi continua a tenere i telespettatori incollati agli schermi e ogni giorno cresce l’attesa per scoprire chi sfiderà il Dottore, e se riuscirà a beffarlo per portare a casa il valore più alto. A giocare con Stefano De Martino, c’è l’omonimo Stefano da Sant’Angelo di Gatteo, provincia di Forlì Cesena, pensionato e appassionato di viaggi. Al suo fianco la moglie Patrizia, sovrintendente della Polizia di Stato. Scopriamo come è andata la partita della coppia che comincia con il pacco numero 1

Affari tuoi, puntata 12 gennaio: cosa è successo

"Vi presento mio marito Patrizia" scherza il concorrente introducendo sua moglie e alludendo al fatto che in casa è lei a portare i pantaloni."Jackpot al primo tiro, bel colpo" commenta De Martino dopo che Stefano pesca proprio Gennarino alla prima chiamata, assicurandosi il budget di 4mila euro legato al simpatico cagnolino. Una sfilza di pacchi blu indirizza la gara su binari ottimi e la cornetta non tarda a squillare: "Occhio a Patrizia, coppia pericolosa" avverte il conduttore napoletano e lui replica con il primo assegno da 39mila euro, cifra che non stuzzica la coppia, soprattutto visti i tanti pacchi rossi ancora presenti. "I prossimi 3 tiri li conduce Herbert Ballerina" dice De Martino, sorprendendo il comico, che cambia postazione e si lamenta: "Ma non mi sono scaldato, mi hai preso di sorpresa". Stefano e Patrizia continuano a trovare pacchi blu ad eccezione di un pacco rosso da 75mila euro. Il Dottore torna alla carica con il primo cambio della serata, che viene rifiutato. La partita entra nel vivo e il concorrente si apre: "Abbiamo avuto un alluvione qualche anno fa e ci ha distrutto un appartamento" dichiarando di voler puntare in alto. La coppia difende il pacco numero 1 rifiutando anche la seconda offerta di cambio.

Affari tuoi, il finale dolceamaro per colpa del Dottore

"Un tiro adesso vale 45mila euro" il Dottore rilancia mettendo in crisi Stefano e Patrizia, che dopo averci riflettuto decidono di tritare anche questo assegno, non senza timori per i prossimi tiri decisivi. Un tiro sfortunato spacchetta i 300mila euro, premio più alto in palio e marito e moglie decidono di cedere il pacco 1 per proseguire con il 13. La partita entra nel vivo con due pacchi rossi da 50mila e 200mila ancora intatti e il Dottore offre 35mila euro per un tiro, che i concorrenti decidono di fare. Manca un solo tiro e dai piani alti arriva l’ennesima offerta, questa volta da 45mila euro, una cifra di tutto rispetto che però non è abbastanza per mandare a casa i concorrenti. La gara entra ora nella fase finale e decisiva con due pacchi rimasti: 1 blu da 50 euro da un lato e un rosso da 200mila dall’altro. Stefano richiede 100mila euro per andare a casa e gli viene porto un assegno da 50mila, una cifra preziosa che accontenta la coppia, che decide di accettare. Poco dopo il pacco 13, data di nascita del papà scomparso di Patrizia, mostra i 200mila euro, scatenando il rammarico per i concorrenti, che se avessero creduto nel pacco scelto, sarebbero tornati a casa con 150mila euro in più. Bravo il Dottore a difendere il montepremi con l’assegno giusto al momento giusto.

