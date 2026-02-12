Affari tuoi, De Martino stuzzica Gerry Scotti e il suo pubblico: "Qua guardano la Ruota della Fortuna" Nella nuova puntata del 12 febbraio c'è Ylenia, che gioca una partita sfortunata e non porta a casa nulla. De Martino si diverte a pungere Gerry Scotti e il suo pubblico

Il quiz show dei pacchi ha come protagonista Ylenia, nella nuova puntata del 12 febbraio 2026. La responsabile magazziniera di Bari, gioca insieme a papà Sabino, consulente nel settore ambientale. Scopriamo cosa è successo nel nuovo appuntamento di Affari tuoi, in onda su Rai 1.

Affari tuoi, puntata 12 febbraio: cosa è successo

"Siamo alla frutta" comincia Stefano De Martino, dopo aver ascoltato presentazione e invenzione di Herbert Ballerina, che porta le "panto-ferme", pantofole che non scappano nella notte e si presenta come un pittore di soli polli, che espone nelle Gallerie. I primi sei tiri di Ylenia bruciano un solo pacco rosso importante, quello da 100mila euro, mentre De Martino si diverte a colpire Herbert con le panto-ferme trovate tra i pacchi blu. La prima mossa del Dottore è un assegno da 33mila euro: "Ci facciamo una cena con questi soldi", replica papà Sabino, mentre il conduttore scherza: "Mangi tanto eh". Altri due blu fortunati portano in studio Gennarino e Martina Miliddi, che dopo lo stacchetto si guadagna il "Bella" di Herbert Ballerina. Anche i 75mila euro vanno in fumo e il Dottore torna alla carica con l’offerta da 38mila euro, nuovamente rifiutata. La fortuna di papà Sabino non porta i suoi frutti, infatti, poco dopo anche i 200mila euro scompaiono dal tabellone dei premi e Ylenia decide di rifiutare la proposta di cambio pacco, nonostante il consiglio di prendere l’11 dal papà. "Tu dici che papà è fortunato, ha un gran bagaglio e non lo ascolti?" commenta De Martino visto che il pacco 11 mostra i 300mila euro, premio più alto in palio, andato perso.

Affari tuoi, la stoccata di De Martino a Gerry Scotti

"Che offerta, tenetevi forte eh" scherza De Martino, porgendo un assegno da 7mila euro ai concorrenti, mentre Herbert incalza contro il Dottore: "Vergogna". L’assegno viene tritato e subito dopo, anche i 50mila euro vengono pescati: "Dai trovate i 10mila e andiamo alla regione" commenta il conduttore napoletano, che poi invita tutti a ballare dopo il pacco zero, per ravvivare la situazione. Papà e figlia decidono di andare direttamente al gioco delle regioni, con il quale possono vincere 100mila o 50mila euro. Ylenia punta tutto sulla Toscana. De Martino fa un giro tra il pubblico per chiedere ai soliti Lupo e Thanat quale regione consigliare e coinvolge anche il "Presidente", nuovo volto fisso, che dice Lombardia. Peccato che la Lombardia sia già stata eliminata e il pubblico se la ride: "Stava guardando la Ruota della Fortuna" incalza il conduttore. Ylenia sceglie come seconda regione la Calabria. "Martina vieni a sbirciare con me" dice De Martino alla ballerina, lasciando Herbert da parte e il comico si ribella: "E io? mi lasci qua?", la risposta spiazza: "Non possiamo essere in troppi". La regione fortunata è la Basilicata e, purtroppo, Ylenia torna a casa a mani vuote nonostante la fortuna di papà Sabino.

