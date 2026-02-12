Affari tuoi, De Martino stuzzica Gerry Scotti e il suo pubblico: "Qua guardano la Ruota della Fortuna"
Nella nuova puntata del 12 febbraio c'è Ylenia, che gioca una partita sfortunata e non porta a casa nulla. De Martino si diverte a pungere Gerry Scotti e il suo pubblico
Il quiz show dei pacchi ha come protagonista Ylenia, nella nuova puntata del 12 febbraio 2026. La responsabile magazziniera di Bari, gioca insieme a papà Sabino, consulente nel settore ambientale. Scopriamo cosa è successo nel nuovo appuntamento di Affari tuoi, in onda su Rai 1.
Affari tuoi, puntata 12 febbraio: cosa è successo
"Siamo alla frutta" comincia Stefano De Martino, dopo aver ascoltato presentazione e invenzione di Herbert Ballerina, che porta le "panto-ferme", pantofole che non scappano nella notte e si presenta come un pittore di soli polli, che espone nelle Gallerie. I primi sei tiri di Ylenia bruciano un solo pacco rosso importante, quello da 100mila euro, mentre De Martino si diverte a colpire Herbert con le panto-ferme trovate tra i pacchi blu. La prima mossa del Dottore è un assegno da 33mila euro: "Ci facciamo una cena con questi soldi", replica papà Sabino, mentre il conduttore scherza: "Mangi tanto eh". Altri due blu fortunati portano in studio Gennarino e Martina Miliddi, che dopo lo stacchetto si guadagna il "Bella" di Herbert Ballerina. Anche i 75mila euro vanno in fumo e il Dottore torna alla carica con l’offerta da 38mila euro, nuovamente rifiutata. La fortuna di papà Sabino non porta i suoi frutti, infatti, poco dopo anche i 200mila euro scompaiono dal tabellone dei premi e Ylenia decide di rifiutare la proposta di cambio pacco, nonostante il consiglio di prendere l’11 dal papà. "Tu dici che papà è fortunato, ha un gran bagaglio e non lo ascolti?" commenta De Martino visto che il pacco 11 mostra i 300mila euro, premio più alto in palio, andato perso.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Affari tuoi, la stoccata di De Martino a Gerry Scotti
"Che offerta, tenetevi forte eh" scherza De Martino, porgendo un assegno da 7mila euro ai concorrenti, mentre Herbert incalza contro il Dottore: "Vergogna". L’assegno viene tritato e subito dopo, anche i 50mila euro vengono pescati: "Dai trovate i 10mila e andiamo alla regione" commenta il conduttore napoletano, che poi invita tutti a ballare dopo il pacco zero, per ravvivare la situazione. Papà e figlia decidono di andare direttamente al gioco delle regioni, con il quale possono vincere 100mila o 50mila euro. Ylenia punta tutto sulla Toscana. De Martino fa un giro tra il pubblico per chiedere ai soliti Lupo e Thanat quale regione consigliare e coinvolge anche il "Presidente", nuovo volto fisso, che dice Lombardia. Peccato che la Lombardia sia già stata eliminata e il pubblico se la ride: "Stava guardando la Ruota della Fortuna" incalza il conduttore. Ylenia sceglie come seconda regione la Calabria. "Martina vieni a sbirciare con me" dice De Martino alla ballerina, lasciando Herbert da parte e il comico si ribella: "E io? mi lasci qua?", la risposta spiazza: "Non possiamo essere in troppi". La regione fortunata è la Basilicata e, purtroppo, Ylenia torna a casa a mani vuote nonostante la fortuna di papà Sabino.
Potrebbe interessarti anche
Affari tuoi, la maxi offerta fa sbottare De Martino: "Vado via". Poi il rifiuto e il trionfo: "Così si gioca"
Nella puntata del 11 febbraio gioca Elena, che gioca con un coraggio da leone fino a...
Affari tuoi, che serata per Stefano De Martino: incidente a Martina e super gaffe di Herbert Ballerina
Nella puntata del 3 febbraio c'è Lorena, che accetta 33mila euro e spreca i 100mila ...
Affari tuoi, De Martino spiazzato da Martina e Herbert: lei gli dedica il ballo e lui senza filtri "Complimenti"
Scoppiettante puntata di Affari tuoi in onda domenica 25 gennaio. De Martino ritrova...
Affari tuoi, De Martino abbraccia Martina, poi la gaffe imbarazzante sul "pacco bollente". E arrivano le scuse
Nella puntata del 10 febbraio c'è Antonio, insieme alla moglie Rossella, che porta a...
Affari tuoi, De Martino spaventato dal sogno di Irene: "Si può raccontare?". Lei lo ignora e sbanca il Dottore
Irene è la protagonista dell'emozionante puntata del 2 febbraio, nella quale vince 8...
Affari tuoi, De Martino e Martina sempre più vicini: sguardi complici e l'annuncio misterioso: "Non vado oltre"
Jonathan è il concorrente della puntata del 1 febbraio, nel solito clima di festa. I...
Affari tuoi, la puntata incubo sciocca De Martino: "Mai successo". Poi la richiesta inedita: "Partita a monte"
Partita in salita quella del 5 febbraio, con Anna che trova solo pacchi rossi dall'i...
Affari tuoi, De Martino scarica Herbert e sceglie Martina Miliddi: "Stai via, c'è lei". Poi la vincita (amarissima) di Luca
Nella puntata del 20 gennaio Luca e Federica accettano 65mila euro dal Dottore pur a...