Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Affari tuoi, De Martino stuzzica Gerry Scotti e il suo pubblico: "Qua guardano la Ruota della Fortuna"

Nella nuova puntata del 12 febbraio c'è Ylenia, che gioca una partita sfortunata e non porta a casa nulla. De Martino si diverte a pungere Gerry Scotti e il suo pubblico

Libero Magazine

Libero Magazine

Redazione

Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

Il quiz show dei pacchi ha come protagonista Ylenia, nella nuova puntata del 12 febbraio 2026. La responsabile magazziniera di Bari, gioca insieme a papà Sabino, consulente nel settore ambientale. Scopriamo cosa è successo nel nuovo appuntamento di Affari tuoi, in onda su Rai 1.

Affari tuoi, puntata 12 febbraio: cosa è successo

"Siamo alla frutta" comincia Stefano De Martino, dopo aver ascoltato presentazione e invenzione di Herbert Ballerina, che porta le "panto-ferme", pantofole che non scappano nella notte e si presenta come un pittore di soli polli, che espone nelle Gallerie. I primi sei tiri di Ylenia bruciano un solo pacco rosso importante, quello da 100mila euro, mentre De Martino si diverte a colpire Herbert con le panto-ferme trovate tra i pacchi blu. La prima mossa del Dottore è un assegno da 33mila euro: "Ci facciamo una cena con questi soldi", replica papà Sabino, mentre il conduttore scherza: "Mangi tanto eh". Altri due blu fortunati portano in studio Gennarino e Martina Miliddi, che dopo lo stacchetto si guadagna il "Bella" di Herbert Ballerina. Anche i 75mila euro vanno in fumo e il Dottore torna alla carica con l’offerta da 38mila euro, nuovamente rifiutata. La fortuna di papà Sabino non porta i suoi frutti, infatti, poco dopo anche i 200mila euro scompaiono dal tabellone dei premi e Ylenia decide di rifiutare la proposta di cambio pacco, nonostante il consiglio di prendere l’11 dal papà. "Tu dici che papà è fortunato, ha un gran bagaglio e non lo ascolti?" commenta De Martino visto che il pacco 11 mostra i 300mila euro, premio più alto in palio, andato perso.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Affari tuoi, la stoccata di De Martino a Gerry Scotti

"Che offerta, tenetevi forte eh" scherza De Martino, porgendo un assegno da 7mila euro ai concorrenti, mentre Herbert incalza contro il Dottore: "Vergogna". L’assegno viene tritato e subito dopo, anche i 50mila euro vengono pescati: "Dai trovate i 10mila e andiamo alla regione" commenta il conduttore napoletano, che poi invita tutti a ballare dopo il pacco zero, per ravvivare la situazione. Papà e figlia decidono di andare direttamente al gioco delle regioni, con il quale possono vincere 100mila o 50mila euro. Ylenia punta tutto sulla Toscana. De Martino fa un giro tra il pubblico per chiedere ai soliti Lupo e Thanat quale regione consigliare e coinvolge anche il "Presidente", nuovo volto fisso, che dice Lombardia. Peccato che la Lombardia sia già stata eliminata e il pubblico se la ride: "Stava guardando la Ruota della Fortuna" incalza il conduttore. Ylenia sceglie come seconda regione la Calabria. "Martina vieni a sbirciare con me" dice De Martino alla ballerina, lasciando Herbert da parte e il comico si ribella: "E io? mi lasci qua?", la risposta spiazza: "Non possiamo essere in troppi". La regione fortunata è la Basilicata e, purtroppo, Ylenia torna a casa a mani vuote nonostante la fortuna di papà Sabino.

Potrebbe interessarti anche

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

Affari tuoi, la maxi offerta fa sbottare De Martino: "Vado via". Poi il rifiuto e il trionfo: "Così si gioca"

Nella puntata del 11 febbraio gioca Elena, che gioca con un coraggio da leone fino a...
Affari tuoi, che serata per Stefano De Martino: incidente a Martina e super gaffe di Herbert Ballerina

Affari tuoi, che serata per Stefano De Martino: incidente a Martina e super gaffe di Herbert Ballerina

Nella puntata del 3 febbraio c'è Lorena, che accetta 33mila euro e spreca i 100mila ...
Affari tuoi cosa successo puntata 25 gennaio

Affari tuoi, De Martino spiazzato da Martina e Herbert: lei gli dedica il ballo e lui senza filtri "Complimenti"

Scoppiettante puntata di Affari tuoi in onda domenica 25 gennaio. De Martino ritrova...
Affari tuoi, De Martino abbraccia Martina, poi la gaffe imbarazzante sul "pacco bollente". E arrivano le scuse

Affari tuoi, De Martino abbraccia Martina, poi la gaffe imbarazzante sul "pacco bollente". E arrivano le scuse

Nella puntata del 10 febbraio c'è Antonio, insieme alla moglie Rossella, che porta a...
Affari tuoi, De Martino spaventato dal sogno di Irene: "Si può raccontare?". Lei lo ignora e sbanca il Dottore

Affari tuoi, De Martino spaventato dal sogno di Irene: "Si può raccontare?". Lei lo ignora e sbanca il Dottore

Irene è la protagonista dell'emozionante puntata del 2 febbraio, nella quale vince 8...
Affari tuoi, De Martino e Martina sempre più vicini: sguardi complici e l'annuncio misterioso: "Non vado oltre"

Affari tuoi, De Martino e Martina sempre più vicini: sguardi complici e l'annuncio misterioso: "Non vado oltre"

Jonathan è il concorrente della puntata del 1 febbraio, nel solito clima di festa. I...
Affari tuoi, la puntata incubo sciocca De Martino: "Mai successo". Poi la richiesta inedita: "Partita a monte"

Affari tuoi, la puntata incubo sciocca De Martino: "Mai successo". Poi la richiesta inedita: "Partita a monte"

Partita in salita quella del 5 febbraio, con Anna che trova solo pacchi rossi dall'i...
Affari tuoi cosa successo puntata 20 gennaio

Affari tuoi, De Martino scarica Herbert e sceglie Martina Miliddi: "Stai via, c'è lei". Poi la vincita (amarissima) di Luca

Nella puntata del 20 gennaio Luca e Federica accettano 65mila euro dal Dottore pur a...
Affari tuoi cosa successo puntata 21 gennaio

Affari tuoi, De Martino trova la sua Samira Lui: il balletto sexy di Martina Miliddi e la sfida a Gerry Scotti

Nella puntata del 21 gennaio Alessia gioca una partita complicata e porta a casa 20m...

Lucart

Economia circolare e Climate Neutrality

Un sistema di produzione che trasforma i rifiuti in risorse

LEGGI

Personaggi

Lara Granata

Lara Granata
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland
Gigi Finizio

Gigi Finizio
Martina Ceretti

Martina Ceretti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963