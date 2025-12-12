Affari tuoi, soccorsi in studio: "Chiamate il 118". De Martino al Dottore: "Tenga duro, non ci lasci" Nella nuova puntata Giulia e Alessandro partono alla grande con una sfilza di blu poi rifiutano 150mila euro e tornano a casa con 50mila

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuova esilarante puntata di Affari tuoi in onda venerdì 12 dicembre su Rai 1. A sfidare il Dottore a caccia dei famigerati pacchi rossi questa sera è presente Giulia, ingegnere edile di Sassari, in Sardegna. A supportarla nella gara al suo fianco c’è la sua dolce metà Alessandro, trasportatore. Scopriamo insieme cosa è successo nella puntata condotta come sempre da Stefano De Martino.

Affari tuoi, puntata 12 dicembre: cosa è successo

I novelli sposi da circa un mese iniziano la loro partita con il pacco numero 15 dopo aver mostrato a tutto il pubblico una foto delle loro nozze. Come ormai di consueto il venerdì, Stefano De Martino cede la conduzione a Herbert Ballerina per i primi sei tiri della serata, periodo utile a trovare il Jackpot legato a Gennarino che questa sera ammonta a 4mila euro. L’inizio promette bene e il conduttore napoletano si diverte a scimmiottare le movenze di Herbert tra i pacchisti. Risate e applausi a volontà. Il comico porta bene a Giulia e i primi sei tiri filano lisci con molti blu, tra cui lo zero euro che fa ballare tutto lo studio, e solo due rossi indolori da 10 e 15mila euro. Il Dottore si presenta con la prima offerta da 38mila euro ma Giulia e il marito non hanno dubbi e sono determinati a continuare a giocare. Gennarino, 20 e 500 euro fanno sussultare il Dottore: "Io non vorrei essere nei panni del Dottore, tenga duro non ci lasci ora che siamo quasi a Natale" dice De Martino sottolineando il momento favorevole alla coppia che ora si trova con una sfilza di rossi, tra cui il podio intatto, e solo 3 blu.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari tuoi, le offerte da capogiro del Dottore fanno sentire male Giulia

L’offerta dai piani alti cresce e l’assegno compilato è di 48mila euro, una cifra allettante che scatena il pubblico presente ma Giulia e Alessandro non vogliono cedere e rifiutano: "Da casa io voglio sempre accettare ma qua è diverso, grazie ma andiamo avanti" commenta il marito. Due rossi mandano in fumo 30mila e 200mila euro, facendo abbassare l’offerta dell’assegno di ora che è nuovamente di 38mila euro. Altra carta tritata da Alessandro. Stesso destino del secondo assegno da 48mila che poco dopo De Martino consegna alla concorrente sarda. I primi pacchi rossi della serata iniziano ad uscire e dopo aver trovato due volte 75mila euro (uno nel pacco nero) Giulia si vede recapitare un altro allettante assegno di 50mila euro dal Dottore. "Io mi sento che questa emozione la vogliamo vivere fino in fondo, tritiamo" con queste parole marito e moglie continuano a tirare entrando nella fase più calda della partita. "Ora la partita si complica veramente, ma non per noi, per il Dottore" esclama De Martino scatenando la felicità del pubblico, infatti, Giulia trova il pacco da 100 euro e rimane in gioco con due pacchi rossi: "Aiuto, chiamate il 118 per favore" dice Giulia che ora rimane con 50mila da una parte e 300mila dall’altra. Arriva dal Dottore una delle offerte più alte della storia dello show, ovvero 150mila euro. "Noi abbiamo un mutuo, abbiamo fatto il matrimonio e tutto da soli con tanto lavoro ma rifiutiamo, o tutto o niente". Il coraggio di Giulia e Alessandro non viene premiato e purtroppo la coppia scopre di avere nel pacco 15 solo 50mila euro. Grande rammarico per i 150mila rifiutati. "Grazie agli sposi che ci hanno regalato una delle partite più belle in assoluto di questo programma" conclude De Martino.

Potrebbe interessarti anche