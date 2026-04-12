Ad Affari Tuoi è De Martino show, volano oggetti ma non salva Nadia (in lacrime): "Qui non si ragiona"
La puntata di Affari Tuoi del 12 aprile tra risate e colpi di scena: Nadia incassa 50mila euro, ma nel finale finisce nella trappola del Dottore.
Una puntata vivace, ironica e ricca di colpi di scena, quella di Affari Tuoi del 12 aprile 2026, trascinata da uno Stefano De Martino in grande forma. Tra gag, improvvisazioni e siparietti esilaranti con Herbert Ballerina, il conduttore ha dato ritmo a una partita altalenante, culminata in un finale agrodolce: la concorrente torna a casa con una buona cifra, ma lascia nel suo pacco una vincita ben più alta. Ecco cosa è successo.
Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 12 aprile
Questa sera ad Affari Tuoi da Terlano (Bolzano), per il Trentino-Alto Adige, gioca Nadia, pacchista da 19 puntate, ostetrica e consulente in allattamento. Ha la passione per i cappelli, lo stile vintage, canta e fa danza contemporanea. È accompagnata da Stefania, sua sorella, non gemella ma molto somigliante.
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Essendo domenica, De Martino ricorda che il pacco ‘ballerina’ porterà alla solita esibizione in coppia tra Martina Miliddi ed Herbert Ballerina. "Hai qualche spoiler?", chiede il conduttore al comico. "Il solito schifo, da parte mia", la risposta. "Sì ma dicci di cosa si tratta: una rumba, un tango, un chacha". "Questo che hai detto, un ciuccia". Al che De Martino, in preda alle risate, prende la sua penna e la lancia contro Herbert:
"Ma secondo te si può dire un ciuccia?!"
La serata comincia subito all’insegna delle montagne russe: la concorrente pesca 50mila euro, 0 euro, 200mila euro, 75mila euro e pacco nero (con 500 euro) e il "divario-letto" (l’invenzione di giornata di Herbert Ballerina). La partita subisce subito una scossa, perché Nadia accetta il cambio proposto dal Dottore e lascia il 4 per il 2: scelta azzeccatissima, perché quello cambiato era il pacco ‘ballerina’, che fa partire lo sketch musicale tra Martina ed Herbert, concluso con una spontanea standing ovation dello studio.
Si va avanti: 10 euro e 20 euro, poi arriva la proposta di 24mila euro: "Il mio stipendio annuale, ma non accetto", dice con coraggio la trentina. Subito dopo, però, arriva la mazzata da 300mila euro che abbassa l’asticella della partita: ora, su otto pacchi, restano quattro rossi con un massimo di 100mila euro. Nadia accetta un nuovo cambio e passa al pacco numero 15:
"Questo pacco mi ha chiamato, quando giochi ti vengono in mente delle cose all’improvviso".
Anche stavolta la scelta è giusta, perché il 2 conteneva appena 50 euro. La nuova proposta è di 20mila euro, rispedita al mittente. Nel finale la partita si riapre: resta un solo blu e quattro rossi da 100mila, 30mila, 20mila e 15mila euro. Il Dottore offre 24mila euro: "Ora faccio come le mie donne in gravidanza, dobbiamo radicarci", dice Nadia. De Martino coglie la palla al balzo e improvvisa un siparietto, stendendosi sul banco con Herbert: "Ora radichiamoci anche noi". Nadia prosegue e, poco dopo, spiega: "Il 15 è un numero importante che non mi era venuto in mente prima, stranamente. Perché qui non si ragiona. Però una volta passata lì mi ha detto: che fai, prendimi". La svolta arriva alla quart’ultima chiamata: esce l’ultimo pacco blu. De Martino urla: "Soldi sicuri". Restano 100mila, 30mila e 20mila euro. Nadia rifiuta 33mila euro mentre il conduttore continua il suo show tornando a "radicarsi", stavolta sulla sedia.
Si arriva al testa a testa finale tra 100mila e 20mila euro. "Attenzione, è un finalone", sbotta De Martino. "Mi sta girando la testa", confessa Nadia. L’ultima offerta è di 50mila euro: "Qui diventa difficile, questi sono tanti tanti tanti soldi. Quando lo vedo? Anche perché – e adesso piango – queste sono le date di nascita delle mie bambine, Amelie e Matilde. Io sento che i 100mila non sono nel mio pacco". Nadia, con le lacrime agli occhi, accetta l’offerta. Ma il finale non regala sorrisi: nel suo pacco c’erano infatti 100mila euro. Ma Nadia la prende con filosfia: "Nella vita bisogna accontentarsi".
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