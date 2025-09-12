Affari Tuoi, Marion sbaglia tutto ma si salva nel finale: "Partita da infarto" La concorrente del Trentino elimina tutti i pacchi con cifre grosse, ma si salva con l'offerta del Dottore: "Che brutto tracollo".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Nuova puntata con i pacchi di Stefano De Martino ieri sera, giovedì 11 settembre 2025. Mentre Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna continua a macinare ascolti con il 25.5 di share, contro il 20,9 del game show di Rai 1, una nuova concorrente ha tentato la sorte. Si tratta di Marion Prossliner, 50 anni, pacchista della Regione Trentino Alto Adige, da giugno scorso ad Affari Tuoi. Di professione modella, come anche la figlia Cindy che le ha fatto da spalla durante la partita, ha iniziato il suo viaggio con il pacco numero 3, decidendo di tenerlo con sé fino alla fine. Ecco cosa è successo ieri sera nel game show.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata dell’11 settembre 2025

Marion Prossliner, di Bolzano, è la concorrente che ieri sera è stata protagonista della puntata di Affari Tuoi. Con il pacco numero 3 alla mano, accompagnata dalla figlia Cindy, la giocatrice ha deciso di tenere ciò che la sorte le ha dato e di procedere con le varie eliminazioni. Tra i primissimi pacchi a volare via c’è stato il numero 8, scelto per un motivo inusuale: le ricordava il padre deceduto, nato proprio il giorno 8. La sua decisione, però, non le ha portato bene, visto che dentro c’erano i 75mila euro in palio. Eliminazione dopo eliminazione, Marion è arrivata alla fine con tre pacchi davanti, tra cui il numero 16: "Lo elimino, non so perché l’ho portato fino a qui", ha detto serena la concorrente, sottolineando come per lei quel numero non significasse nulla. Purtroppo per lei dentro c’erano 200mila euro, ultima grossa cifra in gioco. In partita restavano quindi due pacchi, uno da 20 euro e quello Nero (contenente 500 euro). A questo punto l’offerta di 20mila euro del Dottore Pasquale Romano è stata decisiva: le due donne hanno ovviamente accettato, salvando alla fine una partita iniziata malissimo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Marion rischia grosso ad Affari Tuoi. I social: "Che tracollo"

Sui social, come ogni sera, la punta di Affari Tuoi è stata commentatissima. Oltre ai soliti commenti che fanno paragoni con La Ruota della Fortuna, tantissimi utenti su X hanno fatto i complimenti a Marion e sua figlia per la loro bellezza, mentre molti altri hanno criticato le scelte della concorrente che, dopo aver eliminato pacco dopo pacco le cifre più grosse, è tornata a casa con l’offerta da 20mila euro del Dottore: "Che brutto tracollo questa puntata", "Che partita strana", "Oh caz*o la peggiore delle ipotesi, comunque la regione fortunata ha meno probabilità di vincita", "Vai avanti…io nel 16 mi sentivo che c’erano soldi", "QUESTA PARTITA É STATA DA INFARTO".

Potrebbe interessarti anche