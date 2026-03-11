Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Affari tuoi, Antonio mette a rischio la partita e De Martino invoca il notaio: "È regolare?". Poi la beffa

Nella nuova puntata del 11 marzo giocano Antonio e i figli, che partono in quinta ma tornano a casa con solo 30mila euro e rifiutandone 80mila. De Martino coinvolge il notaio

Massimo Santalucia

Massimo Santalucia

Content Editor

Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

Puntuale come sempre, torna Affari tuoi con una nuova puntata in onda mercoledì 11 marzo 2026 su Rai 1. A vedersela con il Dottore questa sera ci sono Antonio, agente di commercio in pensione insieme ai suoi figli gemelli Chiara e Claudio. Scopriamo come è andata la partita della famiglia napoletana.

Affari tuoi, puntata 11 marzo 2026: cosa è successo

In questa puntata cominciata diversamente, con ben tre concorrenti a sfidare il Dottore, ci sono cose che, però, sono sempre le stesse come l’invenzione di Herbert Ballerina, che presenta degli occhiali con gli imbuti per mettere il collirio, ovvero l’imbucchiali. "Abbiamo cominciato con il piede giusto" commenta De Martinovisto che il primo pacco chiamato è quello di Martina Miliddi, che si presenta con l’ormai immancabile stacchetto. "Vi annuncio che questa sera c’è il nuovo balletto con il pacco zero" avvisa il conduttore, che subito dopo si stupisce della profezia, infatti, il pacco successivo è proprio quello da zero euro, che fa ballare tutto lo studio sulle note di "Per sempre si" di Sal Da Vinci. L’inizio di Antonio è ottimo, infatti, a parte il pacco rosso da 50mila, escono solo pacchi blu e il Dottore comincia la partita chiedendo se il corno utilizzato dal concorrente come amuleto sia regolare. "Si è regolare" conferma De Martino dopo aver interpellato il notaio. Il primo assegno da 37mila euro non soddisfa il trio, che trita e prosegue.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Affari tuoi, la vincita (amara) di Antonio

"Il Dottore sta verificando questo cornetto, potrebbe annullare la partita" commenta Stefano De Martino mentre parla al telefono con il Dottore, che dopo aver visto uscire un’altra sfilza di pacchi blu, si gioca la carta del cambio pacco, che viene rigettata dal simpatico Antonio. "Non litigate" rimprovera il conduttore napoletano a Herbert e Martina, che nel ballare si spingono a vicenda scherzosamente. Anche Gennarino, per la felicità della famiglia, fa il suo ingresso in studio, lasciando solo due pacchi tra i blu e ben sei tra i rossi. "Urca, e dico urca" incalza De Martino mentre porge l’assegno da 50mila euro, cifra che non fa effetto ad Antonio: "Voglio andare avanti per altri cinquant’anni". I pacchi rossi, in abbondanza, cominciano ad uscire e infatti arrivano sia i 100mila che i 300mila euro, che fanno crollare l’offerta del Dottore a 30mila euro, nuovamente rifiutata. La partita entra nel vivo e la famiglia arriva a giocarsi il tutto per tutto con i due pacchi rimasti, ovvero 30mila e 200mila euro, che fanno gridare il solito mantra: "Soldi sicuri". De Martino sbeffeggia il Dottore parlandogli al telefono con il cornetto di Antonio in mano e lui replica con l’ultima offerta della serata da 80mila euro, una super cifra che manda in confusione Antonio. La figlia Chiara prova a dire qualcosa, ma Antonio trita con coraggio e va fino in fondo con il pacco 1, che svela

Potrebbe interessarti anche

Affari tuoi cosa successo puntata 16 febbraio

Affari tuoi, la richiesta di Elisa fa arrabbiare De Martino: "Non ho parole". Poi il sollievo finale: "Meno male"

Nella puntata del 16 febbraio gioca Elisa, da Roma, che torna a casa con 18mila euro...
Gerry Scotti e Stefano De Martino

Affari tuoi, De Martino stuzzica Gerry Scotti e il suo pubblico: "Qua guardano la Ruota della Fortuna"

Nella nuova puntata del 12 febbraio c'è Ylenia, che gioca una partita sfortunata e n...
Affari tuoi, De Martino conduce di fretta (e canta Sanremo): "Ho altro da fare". Poi il colpaccio delle gemelle

Affari tuoi, De Martino conduce di fretta (e canta Sanremo): "Ho altro da fare". Poi il colpaccio delle gemelle

Nella nuova puntata del 4 marzo giocano le gemelle Ilaria e Letizia, che pur partend...
Stefano De Martino

Affari tuoi, De Martino costretto a chiudere in anticipo a San Valentino: non c'è più tempo

Puntata lampo quella del 14 febbraio, con protagonista i fidanzati Andrea, che torna...
Affari tuoi cosa successo puntata 16 febbraio

Affari tuoi, Martina balla (e non parla) e poi De Martino sbotta: "Spegnete la Tv". E il Dottore salva la cassa

Nella nuova puntata del 29 gennaio c'è Enrico che accetta 26mila euro pur avendo i 7...
affari tuoi cosa successo puntata 9 marzo

Affari tuoi, la partita più sfortunata di sempre sciocca De Martino: "Non ne ricordo una così", ma Gaetano sfata la maledizione

Nella nuova puntata del 9 marzo 2026 Stefano De Martino gioca insieme a Gaetano in u...
Affari Tuoi, Stefano De Martino già cita Sanremo e scatena Martina Miliddi: “Non ballerà da sola”

Affari Tuoi, Stefano De Martino già cita Sanremo e scatena Martina Miliddi: “Non ballerà da sola”

Il quiz dei pacchi torna con la nuova puntata del 2 marzo 2026. Stefano De Martino g...
Affari tuoi, Herbert non torna e De Martino lo provoca: "Preferiscono Martina". Damiano vince in lacrime

Affari tuoi, Herbert non torna e De Martino lo provoca: "Preferiscono Martina". Damiano vince in lacrime

Nella puntata del 23 gennaio c'è Damiano insieme alla figlia Sophie, che tornano a c...
Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

Affari tuoi, la maxi offerta fa sbottare De Martino: "Vado via". Poi il rifiuto e il trionfo: "Così si gioca"

Nella puntata del 11 febbraio gioca Elena, che gioca con un coraggio da leone fino a...

Ford

L’auto che diventa il tuo rifugio

Quando la musica diventa emozione

LEGGI

Personaggi

Sal Da Vinci

Sal Da Vinci
Aka7even

Aka7even
Tony Renis

Tony Renis
Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963