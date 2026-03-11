Affari tuoi, Antonio mette a rischio la partita e De Martino invoca il notaio: "È regolare?". Poi la beffa
Nella nuova puntata del 11 marzo giocano Antonio e i figli, che partono in quinta ma tornano a casa con solo 30mila euro e rifiutandone 80mila. De Martino coinvolge il notaio
Puntuale come sempre, torna Affari tuoi con una nuova puntata in onda mercoledì 11 marzo 2026 su Rai 1. A vedersela con il Dottore questa sera ci sono Antonio, agente di commercio in pensione insieme ai suoi figli gemelli Chiara e Claudio. Scopriamo come è andata la partita della famiglia napoletana.
Affari tuoi, puntata 11 marzo 2026: cosa è successo
In questa puntata cominciata diversamente, con ben tre concorrenti a sfidare il Dottore, ci sono cose che, però, sono sempre le stesse come l’invenzione di Herbert Ballerina, che presenta degli occhiali con gli imbuti per mettere il collirio, ovvero l’imbucchiali. "Abbiamo cominciato con il piede giusto" commenta De Martinovisto che il primo pacco chiamato è quello di Martina Miliddi, che si presenta con l’ormai immancabile stacchetto. "Vi annuncio che questa sera c’è il nuovo balletto con il pacco zero" avvisa il conduttore, che subito dopo si stupisce della profezia, infatti, il pacco successivo è proprio quello da zero euro, che fa ballare tutto lo studio sulle note di "Per sempre si" di Sal Da Vinci. L’inizio di Antonio è ottimo, infatti, a parte il pacco rosso da 50mila, escono solo pacchi blu e il Dottore comincia la partita chiedendo se il corno utilizzato dal concorrente come amuleto sia regolare. "Si è regolare" conferma De Martino dopo aver interpellato il notaio. Il primo assegno da 37mila euro non soddisfa il trio, che trita e prosegue.
Affari tuoi, la vincita (amara) di Antonio
"Il Dottore sta verificando questo cornetto, potrebbe annullare la partita" commenta Stefano De Martino mentre parla al telefono con il Dottore, che dopo aver visto uscire un’altra sfilza di pacchi blu, si gioca la carta del cambio pacco, che viene rigettata dal simpatico Antonio. "Non litigate" rimprovera il conduttore napoletano a Herbert e Martina, che nel ballare si spingono a vicenda scherzosamente. Anche Gennarino, per la felicità della famiglia, fa il suo ingresso in studio, lasciando solo due pacchi tra i blu e ben sei tra i rossi. "Urca, e dico urca" incalza De Martino mentre porge l’assegno da 50mila euro, cifra che non fa effetto ad Antonio: "Voglio andare avanti per altri cinquant’anni". I pacchi rossi, in abbondanza, cominciano ad uscire e infatti arrivano sia i 100mila che i 300mila euro, che fanno crollare l’offerta del Dottore a 30mila euro, nuovamente rifiutata. La partita entra nel vivo e la famiglia arriva a giocarsi il tutto per tutto con i due pacchi rimasti, ovvero 30mila e 200mila euro, che fanno gridare il solito mantra: "Soldi sicuri". De Martino sbeffeggia il Dottore parlandogli al telefono con il cornetto di Antonio in mano e lui replica con l’ultima offerta della serata da 80mila euro, una super cifra che manda in confusione Antonio. La figlia Chiara prova a dire qualcosa, ma Antonio trita con coraggio e va fino in fondo con il pacco 1, che svela
