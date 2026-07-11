Affari Tuoi, lacrime per Gennarino e De Martino travolto da Giacomo: “È in trance“ Affari Tuoi, Giacomo sfiora i 300mila euro ma accetta 85mila. E i social si commuovono per una delle ultime apparizioni di Gennarino.

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Una partita ricca di colpi di scena, gag, momenti emozionanti e una beffa finale. Nella puntata di Affari Tuoi di sabato 11 luglio 2026, protagonista è Giacomo, concorrente della Puglia, che arriva a un passo dal premio massimo ma sceglie di accettare l’offerta del Dottore. Una serata che ha divertito il pubblico anche grazie ai siparietti di Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi, senza dimenticare l’affetto dei social per Gennarino, ormai alle ultime apparizioni nel programma.

Affari Tuoi, chi è il pacchista Giacomo della Puglia

Prima di iniziare a giocare, De Martino si fa raccontare qualcosa dal concorrente. Giacomo da Gioia del Colle, pacchista da 11 puntate, è un allevatore zootecnico ed è accompagnato in studio dalla moglie Sara, che lavora con lui nell’azienda agricola di famiglia.

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I due si sono conosciuti in un pub. Giacomo racconta: "Non c’erano posti e lei insieme a tre amiche si sedette al mio tavolo. Diventammo amici e dopo un paio di mesi trovai la situazione giusta e le diedi un bacio: lei mi diede un ceffone. Io le diedi subito un altro e il giorno dopo stavamo insieme". La coppia è sposata da 15 anni e ha tre figlie: Eliana, Sofia e Violante.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata dell’11 luglio 2026

Dopo aver perso i premi da 200mila e 100mila euro nella prima sessione di tiri, Giacomo non perde il sorriso e rispedisce al mittente un paio di offerte basse del Dottore: "Io nella vita non ho mai giocato d’azzardo. Il Dottore è uno squalo ma io sono Giacomo Leopardo", dice il concorrente, rifacendosi al soprannome che gli ha affibbiato De Martino durante la sua esperienza ad Affari Tuoi.

Per invertire il trend, Giacomo chiede espressamente un mantra cantato da Lupo e Thanat, che trovano così spazio in quella che dovrebbe essere una delle loro ultime puntate nel game show di Rai 1. La scelta funziona: si balla dopo il pacco numero 0 e subito dopo arriva il pacco ballerina.

Martina Miliddi incanta come al solito con il suo stacchetto, ma poco dopo si accorge di essere senza microfono, sottrattole poco prima da Herbert Ballerina: "Se non ci fossi tu…" ironizza l’ex allieva di Amici. De Martino capisce che è il momento di fare spettacolo e improvvisa un siparietto con Herbert, che gli tocca di nascosto il lato B e poi gli fa credere che l’autrice della "palpatina" sia stata Martina. "Mi hai toccato?", sbotta con finto sdegno il conduttore. Subito dopo è Herbert Ballerina a fingersi arrabbiato e geloso mentre De Martino e Martina Miliddi ascoltano abbracciati Amor di Achille Lauro. Tra risate e gag, Giacomo tiene duro e riesce a riequilibrare il tabellone, che ora presenta quattro pacchi rossi, il pacco nero e tre pacchi blu, tra cui resta il premio massimo da 300mila euro. Il Dottore mette sul piatto 25mila euro: "Non sono giorni nostri, è un gioco, è un’opportunità. Non è che ci rimango male se non vinco niente", dice il concorrente.

Subito dopo mostra una foto dello scorso Carnevale, quando si era vestito da Stefano De Martino alla guida di Affari Tuoi, con tanto di camicia e maniche arrotolate, e dedica al conduttore parole affettuose: "Sono contento anche di aver conosciuto te, sei una persuna umile e ti meriti tutto quello che ti sta capitando". Quindi gli legge una rima che si conclude con un grande in bocca al lupo per la prossima conduzione del Festival di Sanremo.

Si prosegue con il pacco che porta all’ingresso in studio di Gennarino, anche lui alle ultime apparizioni ad Affari Tuoi, visto che il prossimo anno non seguirà il trasferimento del programma da Roma a Milano. Giacomo arriva così a cinque tiri dalla fine con ancora in gioco i 300mila euro, i 15mila euro, il pacco nero e due pacchi blu. Sul piatto ci sono 30mila euro e il concorrente spiega: "Siamo dei privilegiati, in tutta Italia chissà quante persone vorrebbero essere al posto mio. Però devo guardare la realtà, andare a mani vuote non mi piacerebbe e poi ci sono le bambine. Guardo il tabellone e so che se vanno via i 300mila euro, questa cifra non la rivedo più". La moglie interviene con decisione: "Accettiamo. Se giocassi io, accetterei. Ne abbiamo passate tante". Ma, in un impeto di coraggio, Giacomo cambia idea, trita l’assegno e decide di andare avanti contro il parere della moglie.

Nel tiro successivo escono i 15mila euro. Poco dopo il Dottore propone il cambio pacco, ma Giacomo rifiuta, non senza qualche tentennamento. De Martino, con un pizzico di perfidia, tiene il concorrente sulle spine per qualche minuto facendo credere che abbia appena eliminato il pacco da 300mila euro. In realtà il premio massimo è ancora in gioco.

Il concorrente rifiuta anche una nuova offerta da 40mila euro, nonostante il disappunto della moglie, che trita l’assegno con un’espressione a metà tra stupore e rabbia. "È in trance agonistica", scherza Herbert Ballerina. "Sara non ce la fa più", aggiunge De Martino. E la donna conferma: "Non mi ascolta proprio, zero".

La parte finale della partita si trasforma così in un piccolo show di Giacomo, che prende sempre più coraggio, scherza con De Martino e con la moglie e arriva allo showdown finale con il pacco da 300mila euro e quello da 50 euro.

Il concorrente pugliese chiede 220mila euro per chiudere la partita, ma il Dottore rilancia con un’offerta da 85mila euro. "Non mi ricapiterà mai più di rivedere 300mila euro, ma siccome non voglio ceffoni da mia moglie accetto l’offerta", annuncia. Purtroppo, subito dopo si scopre che nel suo pacco c’era proprio il premio più alto. Una beffa che, però, non basta a togliergli il sorriso.

Reazioni social

Come ogni sera, anche la puntata di Affari Tuoi dell’11 luglio è stata commentatissima sui social. Molti utenti di X hanno dedicato un pensiero a Gennarino, consapevoli che presto non sarà più possibile vederlo in trasmissione. C’è chi scrive: "Gennarino ogni volta che penso che sono le ultime puntate che ci sei", oppure: "Gennarino tesorino" e ancora: "Ultime apparizioni di Gennarino… mancherà tanto".

Più in generale, in tanti hanno apprezzato il concorrente della serata, protagonista di una partita intensa e divertente: "Giacomo Leopardo è stato davvero simpatico e ci ha regalato una bella partita, al di là della vincita!", si legge in un post. E ancora: "Bella puntata stasera, Giacomo ha giocato bene", "Ha giocato BENISSIMO!!! Non si è fatto influenzare dalla moglie e ha scelto di accettare l’offerta migliore, bravo!", "Applausooooo! Hai visto come ha giocato bene il concorrente?".

Affari Tuoi, la programmazione prima della chiusura

Dopo la pioggia di cancellazioni delle ultime settimane a causa dei Mondiali 2026, Affari Tuoi si appresta a ritrovare un pizzico di continuità. Stefano De Martino sarà in onda anche domenica 12 luglio, quando precederà il debutto stagionale di Noos su Rai 1. Il programma tornerà anche lunedì 13 luglio, mentre salterà le serate di martedì e mercoledì, dedicate alle semifinali dei Mondiali.

Affari Tuoi andrà poi regolarmente in onda giovedì, venerdì e sabato 16, 17 e 18 luglio. Quest’ultima dovrebbe essere l’ultima puntata stagionale, perché domenica Rai 1 trasmetterà la finale dei Mondiali. Da lunedì 20 luglio è previsto il passaggio di consegne tra Stefano De Martino e Marco Liorni, che guiderà L’Eredità – Summer Edition nell’access prime time di Rai 1 fino all’inizio di settembre.

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