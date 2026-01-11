Affari tuoi, la gaffe di De Martino imbarazza la coppia: "È un tasto dolente?". Poi la trappola del Dottore Nella puntata del 11 gennaio Elena ascolta il cuore e torna a casa con 15mila euro invece di 75mila. Decisiva la mossa finale del Dottore. De Martino protagonista di una domanda scomoda

Affari tuoi continua a regalare emozioni, e non si smentisce nemmeno in questi nuovi appuntamenti del nuovo anno appena cominciato. Nella puntata in onda domenica 11 gennaio su Rai 1, Stefano De Martino gioca con Elena, impiegata nel settore assicurativo da Camposampiero, nella provincia di Padova, in Veneto. Ad accompagnare la concorrente c’è Leonardo, ex calciatore professionista dalla Calabria.

Affari tuoi, puntata 11 gennaio: cosa è successo

Prima di dare il via alla partita, Stefano De Martino vuole togliersi una curiosità e chiede alla coppia se convive, ma subito dopo si pente della domanda visto che Elena risponde che per il momento la convivenza è solo un progetto. "Ho toccato un tasto dolente?" chiede il conduttore, mentre la concorrente incalza: "Mi ha anche regalato una valigia a Natale per farmi viaggiare". Herbert Ballerina interviene a modo suo: "Vuol dire che te ne devi andare!". Le risate promettono una puntata scoppiettante e subito dopo il conduttore annuncia una puntata speciale di Affari tuoi: "Il 13 febbraio giocherà una coppia che poi si sposerà e io celebrerò il matrimonio". I primi sei tiri di Elena aprono cinque rossi, anche alti da 50mila, 200mila e un pacco nero da 75mila. Il Dottore inizia la sua partita con un cambio, che Elena accetta, lasciando il pacco numero 2 per continuare con il 7. Un altro tiro sfortunato manda in fumo i 300mila euro, premio più alto in palio e il Dottore torna alla carica con il primo assegno da 10mila euro, rifiutato poco dopo. Una sequenza di pacchi blu, tra cui Gennarino, riportano la partita su dei binari positivi.

Affari tuoi, la mossa beffarda del Dottore e la vincita di Elena

Il Dottore torna a far squillare la cornetta rossa per proporre due offerte ravvicinate da 15mila e 20mila euro: "Grazie Dottore, ma rifiuto" replica rapidamente la concorrente veneta ad entrambe le proposte. Un tiro successivo spacchetta il premio da 100mila euro e un’altra offerta da 10mila euro viene rigettata dalla giovane coppia. La "smemofascia", invenzione odierna di Herbert, riporta il sorriso ai fidanzati, che si trovano ora davanti all’ennesimo assegno da 15mila euro, cifra che non fa gola e li porta a proseguire. Una scelta di cuore che porta bene, infatti, subito dopo l’uscita del pacco blu da 1 euro indirizza la gara ai soliti "soldi sicuri" essendo rimasti solo due rossi: 15mila da un lato e 75mila dall’altro. Per aggiungere pepe nel rush finale, il Dottore offre l’ultimo cambio della serata, mettendo in crisi Elena e Leonardo fino all’ultimo. Dopo qualche istante di riflessione, la giovane coppia decide di accettare e cede il numero 7, andandosi a prendere il pacco con all’interno 15mila euro. Una vera trappola da parte del Dottore, che ha sortito gli effetti sperati, mandando a casa i concorrenti con 60mila euro in meno.

