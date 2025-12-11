Affari tuoi, De Martino ruba un concorrente a Canale 5. Il Dottore inganna le gemelle: finale tristissimo Nella nuova puntata del 11 dicembre le gemelle Alessia e Gaia partono bene ma nel finale sbagliano scelta: Accettano 33mila euro pur avendo il pacco da 100mila

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Nuova e divertente puntata di Affari tuoi in onda giovedì 11 dicembre su Rai 1. Stefano De Martino accoglie il pubblico a casa e in studio e dà il benvenuto alle gemelle Alessia e Gaia. Le due concorrenti che nella vita sono rispettivamente una chinesiologa e una maestra elementare di Trieste, in Friuli-Venezia Giulia. Scopriamo insieme cosa è successo alle due sorelle che iniziano a giocare con il pacco numero 1.

Affari tuoi, puntata 11 dicembre: cosa è successo

"Dottore attenzione, queste due sono figlie di poliziotti" scherza Stefano De Martino al telefono con il Dottore e poi da il benvenuto alla nuova arrivata della Lombardia tra i pacchisti e coglie l’occasione per mandare una frecciatina alla concorrenza: "Dottore questa ragazza arriva da Cologno Monzese, era a due passi da loro e ha deciso di venire da noi" alludendo agli studi televisivi del milanese dove vanno in onda i quiz Mediaset. Divertimento da subito in studio. Giulia e Alessia, che nella vita sono anche nuotatrici agonistiche, salutano mamma Giuliana e papà Fabio che fanno il tifo da casa e iniziano con i primi tiri. Le prime sei chiamate, utili a trovare Gennarino e il Jackpot di 6mila euro, non trovano il simpatico cagnolino ma molti blu e soltanto due rossi da che nascondono 30mila e soprattutto 75mila. Alla luce dei tanti premi ancora in gioco, il Dottore chiama per proporre la prima offerta della serata che ammonta a 34mila euro. "Una cifra non male per cominciare" commenta De Martino. "Sono tanti soldi, i nostri genitori ci hanno insegnato il valore dei soldi però siamo qua per giocare, andiamo avanti" con questa frase le gemelle tritano l’assegno e vanno avanti e la loro determinazione viene premiata visto che subito dopo pescano altri due pacchi blu da 10 e zero euro e un rosso che non fa male da 15mila.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari tuoi, il Dottore inganna le gemelle nel finale: De Martino e pubblico senza parole

il Dottore alterna la sua strategia come spesso accade e questa volta chiama per offrire un cambio alle gemelle che decidono di rifiutare e affidarsi ancora al pacco numero 1 sotto i loro occhi. Una tripletta rossa sembra indirizzare negativamente la gara di Alessia e Gaia che in tre tiri trovano 20mila, 50mila ma soprattutto i 300mila euro, togliendosi così la possibilità di portare a casa il premio massimo. La cornetta rossa squilla per la terza volta e De Martino compila il secondo assegno della serata offrendo 22mila euro. Le sorelle vogliono proseguire e cestinano il denaro. Dopo aver spacchettato il pacco nero che, fortunatamente, mostra 20mila, il Dottore torna con la regola dell’alternanza e offre il cambio. Questa volta le due nuotatrici accettano e cedono il numero 1 per proseguire con il 7. "Noi due quando nuotavamo nella corsia numero 7 spesso vincevamo" spiegano. De Martino e Herbert Ballerina vanno a vedere il contenuto dell’1 appena scambiato e mostrano a tutti il valore di 100 euro per la felicità delle due sorelle e del pubblico in studio. "Con le agoniste l’asticella va alzata, niente offerte, solo cambio" dice il conduttore napoletano riportando le parole del Dottore. Alessia e Gaia si fidano del loro numero fortunato e proseguono trovando un blu da 50 euro e un rosso innocuo da 10mila. "Ora la partita si complica, un tiro adesso vale 15mila" comunica De Martino alle giocatrici che hanno da poco eliminato anche il pacco con 200mila. Offerta rifiutata. La partita entra nella fase finale ora visto che restano in gioco il pacco blu con Gennarino e 100mila euro dall’altra parte e tutti fremono per ascoltare la mossa del Dottore. Quest’ultimo non si fa attendere e chiama per proporre l’ultima offerta della serata che ammonta a 33mila euro. Le due sorelle pensano al consiglio che la mamma darebbe in questa situazione e decidono di accettare il denaro. Una scelta sbagliata perché poco dopo il conduttore mostra i 100mila euro nascosti nel loro pacco. Delusione per le due gemelle che tornano a casa con 33mila da dividere e avrebbero potuto averne quasi 70mila in più.

Potrebbe interessarti anche