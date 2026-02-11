Affari tuoi, la maxi offerta fa sbottare De Martino: "Vado via". Poi il rifiuto e il trionfo: "Così si gioca" Nella puntata del 11 febbraio gioca Elena, che gioca con un coraggio da leone fino alla fine, portando a casa la cifra da capogiro. De Martino minaccia di andarsene, scioccato dall'offerta del Dottore

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Affari tuoi torna con una puntata divertente, emozionante e all’insegna del coraggio fino all’ultima scelta del pacco, che può far la differenza tra una cifra sognata o tornare a casa a mani vuote. Nella serata di mercoledì 11 febbraio gioca Elena, impiegata amministrativa in Università, per la regione del Veneto. Stefano De Martino accoglie anche la sorella Roberta. Scopriamo come è andata a finire lo show in onda su Rai 1.

Affari tuoi, puntata 11 febbraio: cosa è successo

Si può iniziare la serata senza le freddure di Herbert Ballerina?, i telespettatori fremono e lui non si fa attendere: "Sono un manutentore delle toilettes nascoste, sono dei servizi segreti", e poi ancora: "Oggi un invenzione gastronomica: per i vegani ho portato la canna da pesca (pesca-nna)" incalza, mostrando una canna con il frutto attaccato all’amo. Le due sorelle iniziano con i primi sei tiri e scansano molti pacchi rossi tranne i 100mila euro. La prima telefonata della serata arriva e il Dottore propone 36mila euro, assegno rifiutato senza troppi problemi. "Vediamo se il nostro codice funziona" dice De Martino, provando a indovinare il contenuto dei pacchi attraverso gli occhi di Herbert. Il tentativo non funziona e il conduttore sbaglia cifra. Herbert Ballerina, invece, a parti inverse riesce a leggere i 20mila euro sbirciati da De Martino. Il conduttore si rifà subito dopo indovinando la pescannna ed Herbert si stupisce: "Ma come hai fatto? senza nemmeno guardarmi". La concorrente sfida il Dottore, e da appassionata ballerina, paragona la partita ad una battle di ballo, e Herbert commenta: "Ma non si può parlare italiano?". Elena rifiuta altri 41mila euro e brucia i 50mila euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Affari tuoi, la super vincita finale di Elena

Martina Miliddi viene pescata e dopo il suo consueto stacchetto, dai piani alti arriva un altra offerta da 46mila euro, cestinati rapidamente dalle due sorelle. "Sembri un misto tra un cane il mago Otelma" scherza De Martino con Herbert, dopo l’esibizione del comico nel ballo a seguito del pacco zero. Il conduttore poi si scatena contro il Dottore: "Non vorrei essere al suo posto, perché non mi piace". Elena si definisce la pecora nera della famiglia e rifiuta anche l’assegno da 60mila euro. "Era una grande cifra" sottolinea la sorella Roberta. Anche Gennarino fa il suo ingresso e ora la partita entra nel vivo con soli tre pacchi rossi, tra cui i 200mila e i 300mila euro. "Soldi sicuri" può gridare il pubblico in coro, mentre il Dottore prepara la sua mossa: "Occhio Doctor" avvertono Herbert e De Martino alla cornetta rossa. Arriva la maxi offerta da 100mila euro e De Martino annuncia: "Io me ne vado, fate voi", mentre si avvicina ad Herbert. Bastano pochi istanti e la concorrente rifiuta l’assegno e va a pescare i 300mila euro. Nell’ultima telefonata, il Dottore propone l’ultimissima offerta da 80mila euro, anch’essa rifiutata. Il coraggio di Elena la porta a vincere 200mila euro. "Così si gioca", chiude il conduttore, complimentandosi con le due sorelle.

Potrebbe interessarti anche