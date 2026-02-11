Affari tuoi, la maxi offerta fa sbottare De Martino: "Vado via". Poi il rifiuto e il trionfo: "Così si gioca"
Nella puntata del 11 febbraio gioca Elena, che gioca con un coraggio da leone fino alla fine, portando a casa la cifra da capogiro. De Martino minaccia di andarsene, scioccato dall'offerta del Dottore
Affari tuoi torna con una puntata divertente, emozionante e all’insegna del coraggio fino all’ultima scelta del pacco, che può far la differenza tra una cifra sognata o tornare a casa a mani vuote. Nella serata di mercoledì 11 febbraio gioca Elena, impiegata amministrativa in Università, per la regione del Veneto. Stefano De Martino accoglie anche la sorella Roberta. Scopriamo come è andata a finire lo show in onda su Rai 1.
Affari tuoi, puntata 11 febbraio: cosa è successo
Si può iniziare la serata senza le freddure di Herbert Ballerina?, i telespettatori fremono e lui non si fa attendere: "Sono un manutentore delle toilettes nascoste, sono dei servizi segreti", e poi ancora: "Oggi un invenzione gastronomica: per i vegani ho portato la canna da pesca (pesca-nna)" incalza, mostrando una canna con il frutto attaccato all’amo. Le due sorelle iniziano con i primi sei tiri e scansano molti pacchi rossi tranne i 100mila euro. La prima telefonata della serata arriva e il Dottore propone 36mila euro, assegno rifiutato senza troppi problemi. "Vediamo se il nostro codice funziona" dice De Martino, provando a indovinare il contenuto dei pacchi attraverso gli occhi di Herbert. Il tentativo non funziona e il conduttore sbaglia cifra. Herbert Ballerina, invece, a parti inverse riesce a leggere i 20mila euro sbirciati da De Martino. Il conduttore si rifà subito dopo indovinando la pescannna ed Herbert si stupisce: "Ma come hai fatto? senza nemmeno guardarmi". La concorrente sfida il Dottore, e da appassionata ballerina, paragona la partita ad una battle di ballo, e Herbert commenta: "Ma non si può parlare italiano?". Elena rifiuta altri 41mila euro e brucia i 50mila euro.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Affari tuoi, la super vincita finale di Elena
Martina Miliddi viene pescata e dopo il suo consueto stacchetto, dai piani alti arriva un altra offerta da 46mila euro, cestinati rapidamente dalle due sorelle. "Sembri un misto tra un cane il mago Otelma" scherza De Martino con Herbert, dopo l’esibizione del comico nel ballo a seguito del pacco zero. Il conduttore poi si scatena contro il Dottore: "Non vorrei essere al suo posto, perché non mi piace". Elena si definisce la pecora nera della famiglia e rifiuta anche l’assegno da 60mila euro. "Era una grande cifra" sottolinea la sorella Roberta. Anche Gennarino fa il suo ingresso e ora la partita entra nel vivo con soli tre pacchi rossi, tra cui i 200mila e i 300mila euro. "Soldi sicuri" può gridare il pubblico in coro, mentre il Dottore prepara la sua mossa: "Occhio Doctor" avvertono Herbert e De Martino alla cornetta rossa. Arriva la maxi offerta da 100mila euro e De Martino annuncia: "Io me ne vado, fate voi", mentre si avvicina ad Herbert. Bastano pochi istanti e la concorrente rifiuta l’assegno e va a pescare i 300mila euro. Nell’ultima telefonata, il Dottore propone l’ultimissima offerta da 80mila euro, anch’essa rifiutata. Il coraggio di Elena la porta a vincere 200mila euro. "Così si gioca", chiude il conduttore, complimentandosi con le due sorelle.
Potrebbe interessarti anche
Affari tuoi, Martina balla (e non parla) e poi De Martino sbotta: "Spegnete la Tv". E il Dottore salva la cassa
Nella nuova puntata del 29 gennaio c'è Enrico che accetta 26mila euro pur avendo i 7...
Affari tuoi, De Martino scioccato da Herbert: "Ma come fai?". Lui indovina i pacchi e poi lascia lo studio
Nella nuova puntata del 8 febbraio gioca Rossella, che torna a casa con 60mila euro....
Affari tuoi, De Martino spiazzato da Martina e Herbert: lei gli dedica il ballo e lui senza filtri "Complimenti"
Scoppiettante puntata di Affari tuoi in onda domenica 25 gennaio. De Martino ritrova...
Affari tuoi, De Martino scarica Herbert e sceglie Martina Miliddi: "Stai via, c'è lei". Poi la vincita (amarissima) di Luca
Nella puntata del 20 gennaio Luca e Federica accettano 65mila euro dal Dottore pur a...
Affari tuoi, De Martino abbraccia Martina, poi la gaffe imbarazzante sul "pacco bollente". E arrivano le scuse
Nella puntata del 10 febbraio c'è Antonio, insieme alla moglie Rossella, che porta a...
Affari tuoi, De Martino e Martina sempre più vicini: sguardi complici e l'annuncio misterioso: "Non vado oltre"
Jonathan è il concorrente della puntata del 1 febbraio, nel solito clima di festa. I...
Affari tuoi, la puntata incubo sciocca De Martino: "Mai successo". Poi la richiesta inedita: "Partita a monte"
Partita in salita quella del 5 febbraio, con Anna che trova solo pacchi rossi dall'i...
Affari tuoi, De Martino svela il ritorno di Herbert: "Vi do lo spoiler". Poi la maxi vincita (amara) di Alessio
Nella puntata del 24 gennaio giocano Alessio e mamma Elisabetta, che tornano a casa ...