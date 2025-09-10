Affari tuoi, Titti (in lacrime) rinuncia al pacco della nonna e brucia 300mila euro. Social furiosi: "Più coraggio" Nella puntata di Affari tuoi di mercoledì 10 settembre, Titti cambia pacco ma perde tutto: ecco cosa è successo

È Titti a giocare ad Affari tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di mercoledì 10 settembre dell’access prime time di Raiuno. Il concorrente della regione Campania di professione operatrice per l’infanzia, pesca il pacco numero uno e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla sorella Lisa, anche lei operatrice di infanzia.

Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: il triccheballacche. Ecco cosa è successo durante la puntata del 10 settembre di Affari Tuoi.

Affari tuoi, puntata 10 settembre 2025: cosa è successo

La puntata inizia nel migliore dei modi. Titti sceglie il pacco numero 4 ed elimina 200 euro, poi arriva la batosta con il pacco numero 6 che contiene 200.000 euro. Successivamente, assieme alla sorella Lisa, chiamano il pacco numero 7 che contiene 20.000 e poi ancora il pacco numero 12 che contiene 75.000 euro. Il pacco numero 12 è il pacco nero che contiene 100 euro.

Arriva la chiamata del Dottore che propone un cambio ma Titti rifiuta l’offerta e decide di andare avanti. Prima chiama il pacco numero 20 che contiene 30.000 euro, poi il pacco numero 11 che contiene 50 euro e poi il pacco 13 che contiene 500 euro. Il dottore torna all’attacco e offre 20.000 euro. "Io sono venuta qui, ho tanti sogni come comprare casa nello stesso palazzo dove abita mia mamma e mia sorella", dice Titti. La sorella Lisa trita l’assegno.

Le sorelle chiamano il pacco numero 15 che contiene 50.000 euro. "Sono napoletana, chiamo il 17", dice Titti sfidando la superstizione. "Di solito il 17 porta male", avvisa Stefano De Martino. "Mi sono affidata al numero perché porta male", risponde Titti con il sorriso. La partita procede nel migliore dei modi in quanto il pacco contiene 10 euro. Successivamente chiamano il pacco numero 19 che contiene 5 euro. Il dottore offre 30.000 euro. "Sono tanti soldi ma abbiamo ancora i 300.000 euro e i 100.000 euro. Ce la possiamo giocare ancora un po’", è la decisione di Titti condivisa dalla sorella.

Successivamente esce Gennarino. Intanto il Dottore propone il cambio ma Titti rifiuta. "Ora vado ad esclusione, c’è qualche numero che mi piace e qualcuno che non mi piace", dice Titti che sceglie il pacco numero 9 della regione Puglia. Un passo falso visto che contiene 100.000 euro. Nuova telefonata del Dottore che decide di sparigliare tutto con le carte. Titti pesca la carta del cambio: "Il numero 14 è una data triste perché mia nonna è andata via. È scomparsa il giorno di San Valentino e noi ricordiamo quel giorno anche se è successa una cosa brutta. Mia nonna è morta di covid, non l’abbiamo più vista quando si è ammalata. Per noi è stato il peggiore momento della nostra vita", si commuove e decide di cambiare con il pacco numero 14.

A questo punto viene svelato il contenuto del pacco numero 1 che contiene 10 euro. Il dottore richiama per offrire 33.000 euro. "A casa la mia famiglia mi ha detto di giocare. Senza portarla per le lunghe rifiuto l’offerta", dice Titti. "Ora il tiro è delicatissimo", è il monito di De Martino. Titti chiama il pacco numero 10 che contiene 15.000 euro. Il dottore propone offerta di 45.000 euro: "C’è il rischio di andare a casa senza niente", Titti accetta l’offerta. Il finale di partita è però sconvolgente: il pacco numero 14 conteneva 300.000 euro. "Non ho avuto coraggio", ripete Titti incredula a De Martino che però cerca di confortarla.

Le reazioni social

La partita di Titti e Lisa è stata particolarmente apprezzata dagli utenti sui social. "Titti hai fatto un figurone complimenti!!!! Chi si accontenta gode!!!! Hai giocato benissimo!!!! Stefano ha sempre belle parole per tutti stasera ancora di più", è uno dei commenti che si leggono. "No raga mi viene da piangere eddai", ha scritto un utente in riferimento alla triste storia della nonna della concorrente. Non sono mancate anche le critiche. C’è infatti chi ritiene che Titti non sia stata abbastanza coraggiosa perché la scelta più giusta sarebbe stata quella di confermare il pacco che aveva piuttosto che cambiarlo: "Doveva avere più coraggio… Dopo che ho sentito la storia sul numero 14 doveva confermare il suo pacco!! La nonna era con lei", "Mi dispiace non ha voluto rischiare e aveva 300.000,mila euro. Pazienza ha portato a casa un bel premio", hanno scritto altri utenti.

