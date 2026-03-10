Affari tuoi, Brenda trionfa in lacrime e De Martino non ci crede: "Che coraggio". La maxi-vincita finale Nella nuova puntata del 10 marzo gioca Brenda che parte alla grande e finisce meglio vincendo 200mila euro. De Martino stupito dal coraggio della concorrente

Altro divertente appuntamento con Affari tuoi, nella puntata del 10 marzo 2026 in onda su Rai 1. A giocare con Stefano De Martino c’è Brenda, biologa nutrizionista dalla provincia di Chieti in Abruzzo. Insieme a lei mamma Mena, ex insegnante in pensione. Scopriamo cosa è successo.

Affari tuoi, puntata del 10 marzo 2026: cosa è successo

Nessuna puntata, ormai, può cominciare senza che De Martino interpelli Herbert Ballerina per sentire le sue prime freddure: "Sono bello e da piccolino ho subito atti di bellismo", e subito dopo l’invenzione della serata: "Per i nostri amici veneziani ho inventato il telecomando-veneziano per cambiare vista ai canali della città". Brenda comincia con i primi sei tiri, nei quali pesca subito Martina Miliddi, che in completo nero e con effetto bagnato si esibisce in "Mamma mia" dei Maneskin. Herbert Ballerina non perde l’occasione: "Asciugati i capelli che ti viene la cervicale". Con gli altri tiri, la concorrente brucia solo i 50mila euro tra i pacchi rossi e riceve la prima ovfferta da 39mila euro, che viene rifiutata. Brenda continua a trovare pacchi blu e il Dottore sale a 44mila euro: "Chi li ha visti mai?" commenta mamma Mena, mentre la concorrente va dritta verso il rifiuto. Con una tripletta meno fortunata dell’inizio, vengono pescati 75mila e 100mila euro, che fanno scendere l’offerta a 35mila euro, cifra tritata nonostante le difficoltà: "Dovrei riaprire il mio studio che ho chiuso e ho fatto una promessa ai miei pazienti, ma sto qua per giocare e vado avanti".

Affari tuoi, la maxi vincita di Brenda: lacrime di gioia

La partita prosegue e, purtroppo, vanno in subito in fumo i 300mila euro, avvenimento che fa crollare gli assegni a 30mila e 25mila euro, cifre che non ingolosiscono mamma e figlia, che adesso si trovano davanti la proposta di cambio, anch’essa rifiutata senza troppi ripensamenti. "Brutto questo pacco" commenta De Martino, spaventando la concorrente mentre mostra il telecomando veneziano di Herbert. "Mi piace Brenda, perché tiene a bada la sua emotività e merita di essere più stressata" dice il conduttore, riportando le parole e l’offerta del Dottore, che insiste sulla proposta di cambio. Brenda ci ragiona su e decide di non accettare. La partita entra nel vivo con gli ultimi due pacchi rimasti; 20 euro da un lato e 200mila euro dall’altro per un finale al cardiopalmo. Dai piani alti arriva l’ultimo assegno della serata da 60mila euro e Brenda rifiuta con molto coraggio: "Complimenti per il coraggio, ci hai regalato in ogni caso un finale adrenalico" sottolinea il presentatore napoletano. "Herbert ha fatto bene o ha fatto male a tritare?" chiede De Martino alla sua spalla comica, che replica di non saperlo. Pochi attimi dopo il pacco 9 di Brenda viene aperto e svela proprio i 200mila euro, scatenando l’abbraccio di mammae figlia in lacrime e gli applausi del pubblcio. Il coraggio della concorrente viene premiato e la coppia torna a casa con una cifra da capogiro.

