Affari tuoi, De Martino ruba il concorrente a Gerry Scotti e sbotta: "Manicomio", poi l'infortunio in studio Nella nuova puntata del 10 maggio gioca Raffaele che dopo una partita sfortunata si salva con 30mila euro in cassa. De Martino si scatena nel suo show personale

Massimo Santalucia Content Editor Nato una domenica del 1989, scrivo di sport, TV, musica e cultura. Sto lavorando al mio primo romanzo.

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Divertente ed emozionante, Affari tuoi è il miglior modo per chiudere al meglio anche questa settimana in compagnia di Stefano De Martino e la sua banda. Nella nuova puntata in onda domenica 10 maggio 2026 su Rai 1 gioca Raffaele, tecnico meteorologo dalla provincia di Bari per la regione Puglia. Assieme al concorrente c’è il fratello Savio. Scopriamo tutto quello che è successo.

Affari tuoi, puntata del 10 maggio 2026: cosa è successo

Raffaele racconta come e dove è nata la sua passione per il meteo e si sofferma su i famosi giorni della merla di gennaio dove tutto nacque e Herbert non perde occasione: "Proprio una storia di merla". Poco dopo De Martino incalza: "Fiamme libere negli studi di Affari tuoi" commentando la nuova invenzione di Herbert Ballerina; il candelabbra. Con i primi tiri Raffaele brucia 75mila, 200mila euro. "Come ho fatto a dimenticare una cosa così importante. Oggi è domenica e cnel pacco di Martina c’è il passo a due con Herbert" incalza De Martino che dopo aver fatto gli auguri a tutte le mamme manda una nuova frecciatina a Gerry Scotti: "Lo volevano alla Ruota della Fortuna e invece lo abbiamo noi qua". Per la felicità di De Martino e tutto il pubblico arriva il momento del ballo di Martina Miliddi e Herbert, che si esibiscono sulle note della colonna sonora del cult Blues Brothers: "Herbert stai peggiorando ti stai impegnando poco, domenica prossima devi fare di più" commenta divertito il conduttore napoletano mentre il pubblico insorge protestando. Il momento del ballo continua grazie al pacco blu da zero euro con il quale tutti si divertono con la coreogragia ed Herbert Ballerina è ancora protagonista a centro studio ma non solo, infatti, il pacchista della basilicata si improvvisa ballerino breakdance rotolandosi a terra e De Martino muore dal ridere: "Ma è un manicomio qua. Si è fatto pure male"

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Affari tuoi, la vincita di Raffaele e Savio

Tornando alla partita, Raffaele rifiuta l’assegno da 24mila euro e prosegue raccontando un aneddoto: "L’altra sera è successo una cosa Inquietante; la tv si è accesa da sola ed è andata sul canale 44". Poco dopo lo show è tutto di De Martino, che prima si trasforma in un postino di C’è Posta di Maria De Filippi annunciando un pacchista: "Ciao Maria oggi siamo a Palermo" e poi sveglia i concorrenti assopiti dopo la proposta di cambio del dottore: "Siamo in onda eh". Il pubblico si diverte mentre il pacco rosso da 100mila euro va in fumo e Raffaele decide di rifiutare l’ennesimo cambio arrivato dai piani alti. Il concorrente chiede 50mila euro per andare a casa ma si ritrova in mano un assegno da 20mila, rapidamente tritato. Con un tiro maledetto Raffaele brucia anche i 300mila euro, premio più alto in palio e ultimo importante tra i due rossi rimasti. La partita entra nel vivo con Gennarino da un lato, l’unico pacco rosso da 30mila euro dall’altro e il Dottore aggiunge pepe proponendo l’ultimo cambio pacco della serata. Raffaele

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