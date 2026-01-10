Affari tuoi nel caos, lite tra Ivan ed Elisa: "Questo non è amore" e De Martino imbarazzato: "Basta litigare" Nella puntata del 10 gennaio Ivan e la compagna Elisa tornano a casa con 35mila euro, non senza difficoltà e litigi continui. De Martino imbarazzato

Altra divertente puntata di Affari tuoi in onda sabato 10 gennaio su Rai 1. Stefano De Martino accoglie in studio Ivan e i due pescano il pacco numero 17, con cui il concorrente inizierà la partita. Il protagonista di questa sera è un produttore di olio d’oliva da Monterubiaglio, in Umbria ed è accompagnato dalla dolce metà Elisa. Scopriamo insieme come è andata.

Affari tuoi, puntata 10 gennaio: cosa è successo

"Sono Mario Cipolla e vengo da Tropea" e poi ancora "Io accompagno le persone che arrivano in albergo, sono un cameramen" con queste freddure Herbert Ballerina parte in quinta e poi mostra l’invenzione della serata che vale il pacco blu da 5 euro, ovvero un coltello con due manici, chiamato "bicoltello". Ivan e la compagna partono con i primi sei tiri trovando due brutte sorprese, ovvero il pacco nero da 100mila euro e un rosso da 75mila euro. Siparietto divertente in studio quando viene interpellato il pacchista della Lombardia che intona "Ci vuole un fisico bestiale" di Luca Carboni e De Martino replica: "Serve anche un pizzico di cervello" tra le risate del pubblico. "Cominciamo con la prima offerta da 33mila euro" continua il conduttore, porgendo il primo assegno, che viene rifiutato da Ivan. Il Dottore ritorna con la proposta di cambio, rifiutata dal concorrente, fortemente consigliato dalla compagna. I tre tiri successivi intaccano il podio con il pacco da 100mila euro.

Affari tuoi, la lite tra Ivan ed Elisa, poi la vincita inaspettata

Si ritorna alle offerte, e l’assegno tra le mani di Ivan adesso è nuovamente da 33mila euro, stessa cifra dell’inizio: "Rifiuto e andiamo avanti, grazie" replica Ivan mentre Elisa trita. La chiamata successiva spacchetta i 200mila euro e il Dottore torna alla carica con il cambio, che questa volta decide di accettare, lasciando il pacco numero 17 per proseguire con il 13. Una mossa fortunata visto che il pacco ceduto viene aperto e mostra il simpatico Gennarino, che non assicura nessun jackpot ma regala sempre allegria. Anche i 50mila euro vanno in fumo e restano solo i 300mila euro tra i rossi. "Nella vita bisogna sapersi accontentare, non puntare sempre in alto" con queste parole la moglie cerca di convincere Ivan ad accettare le proposte economiche dal Dottore, ma lui tira dritto e rifiuta tre offerte in sequenza da 15mila e 20mila euro. Al terzo assegno cede e decide di accettare l’offerta da 35mila euro, per la felicità della moglie. De Martino commenta: "Avete salvato l’offerta e il fidanzamento", ma prima di aprire il pacco 13, al quale Ivan era molto affezionato, il concorrente specifica "Se ci sono i 100mila, non salviamo niente" ed Elisa replica: "Questo però non è amore". De Martino interviene: "Basta litigare anche adesso che avete deciso". I battibecchi della coppia finiscono e fortunatamente scoprono di avere il pacco da 20 euro e possono tirare un sospiro di sollievo, oltre che festeggiare per la cifra vinta.

