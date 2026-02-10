Affari tuoi, Martina Miliddi abbraccia De Martino e lui si lascia andare come mai: "Guardiamo la bella Martina" Nella puntata del 10 febbraio c'è Antonio, insieme alla moglie Rossella, che porta a casa 35mila euro. De Martino e Martina Miliddi molto vicini

Nuova puntata di Affari tuoi in onda martedì 10 febbraio su Rai 1. Gioca Antonio, collaboratore scolastico dalla provincia di Tropea in Calabria. Accanto a lui la moglie Rossella, estetista nella vita. Scopriamo cosa è successo.

Affari tuoi, puntata 10 febbraio: cosa è successo

Si inizia, come da tradizione, con la presentazione di Herbert e la sua invenzione: "Faccio il manutentore in questa televisione, sono un opeRAI", e poi: "Ho inventato il Bi-musical: Saranno-cats, fusione tra saranno famosi e cats". Con i primi sei tiri, Antonio non si fa male e rifiuta la prima offerta da 35mila euro. A fare male, invece, è la tripletta successiva, che cancella i 200mila e i 300mila euro e il Dottore torna alla carica con la proposta di cambio, accettata da Antonio, che riparte con il pacco 14. "Guarda che bella cravatta di perle, te la invidio" dice De Martino ad una pacchista, mentre Herbert ne approfitta: "Chissà quante cozze con tutte quelle perle", per poi subito dopo correggersi: "Ah no, sono nelle ostriche". Il pubblico se la ride e Antonio si ritrova in mano un altro assegno da 15mila euro, una cifra che non lo convince a chiudere la sua partita. De Martino si diverte a prendere in giro il pacchista soprannominato "il Capitano": "Più che capitano, sembra un frate cappuccino". Anche i 75mila euro vanno in fumo e in studio non si balla, ne con Martina, ne con il pacco da zero euro.

Affari tuoi, De Martino e Martina sempre più vicini

"Non ho belle notizie" dice Herbert dopo aver sbirciato l’ennesimo pacco rosso trovato da Antonio, che ora si trova con solo i 100mila tra i premi e altri tre blu in gioco. "Sono calabrese, ho la testa dura, rifiutiamo e andiamo avanti" con queste parole il concorrente trita anche l’assegno da 17mila euro, mentre De Martino avverte: "Speriamo di non spaccarci la testa". La partita entra nel vivo con 100mila euro da un lato e Martina Miliddi dall’altro. "Facciamo entrare comunque Martina" dice De Martino, che accoglie la ballerina nonostante non sia stata trovata. Lei fa il suo ingresso e abbraccia il conduttore in maniera affettuosa. "Meglio vedere Martina, che sempre Herbert" incalza il conduttore napoletano. Come spesso accade, si torna alla prima offerta della serata, e Antonio deve decidere se accettare 35mila euro o credere nei 100mila. "Che ci siano i 100mila o Martina nel tuo pacco, hai comunque un pacco bollente" dice Lupo al concorrente, alludendo alla bellezza della ballerina ex Amici. De Martino si scusa: "Martina scusami davvero". Antonio e Rossella accettano i 35mila euro e De Martino lascia ballare Martina: "Vediamo lo stacchetto della bella Martina". La gara si chiude con il rammarico, visto che i 100mila erano proprio nel pacco 14 scelto da Antonio, che nonostante la testa dura, non è andato fino in fondo, facendo vincere ancora il Dottore.

